'견학'이라 말하고 '관광' 떠나는 지방의회 해외연수 폐지해야

큰사진보기 ▲대구시민단체연대회의는 15일 대구시의회 앞에서 기자회견을 열고 해외연수 부정과 관련 철저한 수사와 엄중 처벌을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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지난해 국민권익위원회가 대구지역 6개 지방의회의 공무국외출장비(해외연수비) 허위청구 사건에 대해 수사를 의뢰하고 대구경찰청은 구의원 1명과 의회 공무원 13명, 여행사 관계자 8명 등 22명을 업무상배임 등의 혐의로 검찰에 송치했다.이 같은 사실은 시민단체인 '세금도둑잡아라'가 국민권익위를 상대로 세부 내역에 대한 정보공개 소송을 제기해 승소하면서 일부 자료를 통해 확인됐다. 지난 2022년부터 2024년 기간 지적된 문제는 항공료 위변조 등 과다 청구, 관광 가이드비 및 입장료 공적 목절 지출 여부 증빙 확인 등이다.대구시민단체연대회의는 15일 대구시의회 앞에서 기자회견을 열고 지방의회의 해외연수 중단과 해외연수 관련 부정부패에 대해 철저한 수사 및 엄중 처벌을 촉구했다.이들은 "국민권익위원회의 전수조사를 통해 드러난 규정위반과 비윤리적인 예산사용이 대대적으로 드러났다"며 "결국 경찰에 의해 대구시의회를 비롯하여 여러 지방의회들이 압수수색을 당하는 치욕적인 일이 발생했다"고 밝혔다.이어 "작은 곳은 2차례, 많은 곳은 7~8차례의 해외연수가 규정 위반과 항공권 바꾸기 등 부적절한 예산 사용을 했음이 드러났다"며 "방대한 규모에 비해 경찰의 수사는 미진했고 지방의회는 반성과 재발방지대책은커녕 또다시 해외연수를 시도하고 의정비 대폭 인상에 나서고 있다"고 비판했다.연대회의는 "공개된 보고서를 보면 현역으로 활동하고 있는 지역 정치인들이 많이 있다"며 "그런데도 사과나 반성은커녕 오히려 시민들의 눈으로 봤을 때 후안무치한 행태만 보이고 있다"고 지적했다.이들은 ▲해외연수제도와 관련된 예산 삭감과 즉각 중단 ▲의원과 의회차원의 사죄와 재발방지대책 제시 ▲경찰의 철저한 수사 ▲사법당국은 관련자 엄중 처벌 ▲해외연수 관련 제도 즉각 개혁 등을 촉구했다.김승무 연대회의 상임대표는 "해외연수의 취지는 선진 국가나 도시에 가서 보고 배우고 와서 지방의회에 좋은 점을 도입하는 것"이라며 "취지는 좋은데 견학이라는 미명 하에 관광만 했던 것 아니냐"고 지적했다.은재식 우리복지시민연합 사무처장은 "대구지역 지방의회 공무 국회 출장 과정에서 항공료 과다 청구, 체재비 과지급 예산 목적외 사용, 증빙 없는 지출 등 심각한 부정과 비리 정황이 잇따라 드러났다"고 주장했다.그는 "시민의 혈세로 조성된 예산을 쌈지돈처럼 사용하며 의정활동 본연의 취지를 훼손해 온 지방의회의 행태를 강력히 규탄한다"며 "해외연수가 취지와 목적은 상실했고 썩을 때로 썩어 왜 해외연수를 중단해야 하는지를 여실히 보여준다"고 말했다.그러면서 "대구시의회와 구군 기초의회는 외유성 해외 출장을 전면 중단해야 한다"며 "경찰은 수사의 권한이 더욱 강화된 만큼 지방의회 해외연수 비리의혹을 명명백백하게 밝히고 관련자들을 엄중 처벌해야 한다"고 촉구했다.