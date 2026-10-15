정부의 지방교육재정교부금 개편안에 대구경북, 한목소리로 반대

큰사진보기 ▲대구지역 시민사회단체와 교육단체들은 15일 더불어민주당 대구시당 앞에서 기자회견을 열고 박형룡 민주당 대구시당위원장에게 정부의 지방교육재정교부금 개편안 부결을 촉구하는 서한을 전달했다. ⓒ 전교조대구지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경북 교육단체들은 15일 더불어민주당 경북도당 앞에서 기자회견을 열고 정부의 지방교육재정교부금 개편안을 규탄했다. ⓒ 전교조경북지부 관련사진보기

대구와 경북에서 지방교육재정교부금 개편안에 반대하는 목소리가 동시에 나왔다. 시민사회단체들은 정부의 교부금 개편안은 교육자치의 후퇴라며 사회적 공론화와 안정적인 지방교육재정 보장을 촉구했다.대구교사노조와 전교조 대구지부, 민주노총 대구지역본부, 한국노총 대구지역본부 등 교육·노동·시민사회단체들은 15일 더불어민주당 대구시당 앞에서 기자회견을 열고 정부의 교부금 개편안은 내국세 20.79%의 연동제를 허물고 국고사업 삭감 부담을 시·도교육청에 전가하려 한다며 반발했다.이들은 정부가 교부금 개편안과 관련 55년간 유·초·중등교육 재정을 지탱해 온 근간을 바꾸면서 효과를 검증할 근거조차 내놓지 못하고 있다며 받아들일 수 없다고 밝혔다.정부는 새 산정방식을 적용하더라도 교부금이 늘어난다고 하지만 대한민국교육감협의회 분석에 따르면 실질 순증은 0.3%에 그치는 반면 고교 무상교육(2741억 원), 유아교육비·보육료 지원(2390억 원) 등 국고지원 사업 예산을 줄여 시·도교육청의 부담이 더 늘어난다는 것이다.또 학생 수가 줄어도 학교 운영에 필요한 비용은 계속 늘어나기 때문에 정부가 학령인구 변화율을 반영하더라도 명목 금액의 감소만 막을 뿐 실제 교육활동에 쓸 수 있는 재원이 줄어드는 문제는 해결하지 못할 것이라고 우려했다.이들 단체는 정부가 현행 방식과 새 산식 사이의 차액을 미래대응기금의 교육·인재계정 등에 활용하겠다고 하지만 지역 교육재정의 안정성과 자율성은 보장하지 않는다며 "교육재정을 중앙정부 기금으로 옮기는 교육자치의 후퇴"라고 비판했다.그러면서 정부의 입법예고는 졸속 절차에 불과하다며 국회는 국정감사와 법안·예산 심의 등에서 정부 추계와 교육현장의 부담을 철저히 검증할 것을 요구했다.이들 단체는 정부에 ▲지방교육재정교부금 개편 중단과 내국세 20.79% 연동 유지 ▲현행 제도와 개편안의 연도별 비교추계 및 기금 이전 규모 등의 근거 공개 ▲국가가 책임져야 할 교육사업 재원 보장 ▲교육재정의 안정성과 교육자치 보장 등을 요구하고 국회와 민주당에 지방교육재정교부금법 개정안 부결을 촉구했다.이보미 대구교사노조 위원장은 "정부는 공교육을 강화하겠다면서도 재정적 기반을 뿌리째 흔들려 하고 있다"며 "교육에 대한 책임을 강조하면서 그 책임을 감당할 재정을 흔들겠다는 모순을 받아들일 수 없다"고 강조했다.이어 그는 "정부는 학령인구 감소를 교육재정 개편의 주요 근거로 제시하고 있지만 학생 수가 줄어든다고 교육의 질까지 낮춰도 된단 말이냐"라며 "사람도 부족하고 지원도 부족한 학교에 더 많은 책임을 요구하면서 정작 그 책임을 감당할 재정적 기반까지 약화시키려는 것은 국가의 책임을 학교 현장에 전가하는 것이나 다름없다"고 비판했다.김경숙 함께하는장애인부모회 회장은 "지방교육재정교부금은 우리 자녀들이 학교에서 어떤 교육을 받고 어떤 지원을 받으며 자신의 미래를 어떻게 준비할 수 있는지를 결정하는 중요한 재원"이라며 "더 세심하고 충분한 지원이 필요하다"고 호소했다.그는 또 "특수교육의 국가 책임을 제대로 이행하기 위해서는 지금보다 더 안정적이고 충분한 교육재정이 필요하다"며 "학생 한 명 한 명의 특성과 지원 필요에 따라 재정 수요가 달라지는 영역에 대해서는 더욱 세심한 검토가 필요하다"고 강조했다.경북지역 교원·교육·노동·학부모·시민사회 14개 단체도 이날 경북 안동시 더불어민주당 경북도당 앞에서 기자회견을 열고 지방교육재정교부금 개편안 원점 재검토와 현행 내국세 20.79% 연동제 유지를 촉구했다.경북교사노조와 경북교언단체총연합회, 전교조 경북지부 등과 경북장애인부모회, 경북노동인권센터 등으로 구성된 단체는 "정부는 현행 내국세 연동제를 폐지하고 전년도 교부금에 최근 3년간의 경제성장률과 학령인구 변화율의 35%를 반영해 교부금 규모를 결정하는 방식으로 바꾸려 한다"며 "우리가 묻는 것은 전년도보더 교부금이 늘어나는가 줄어드는가가 아니라 현행 내국세 연동제를 유지했을 때 확보될 교육재정과 비교하여 얼마나 달라지는가이다"라고 밝혔다,이어 "경북은 학생 수가 줄어도 교육수요가 같은 비율로 줄어드는 것이 아니라 오히려 특수교육, 기초학력, 돌봄과 상담. 학생 마음건강과 안전에 대한 학교의 책임은 커지고 있다"면서 "학생 수가 줄어도 학교가 해야 할 일과 국가가 책임져야 할 교육의 몫은 줄어들지 않는다"고 강조했다.그러면서 "교육재정의 문제는 결국 아이들이 어떤 환경에서 배우게 될 것인가의 문제"라며 "교육 분야끼리 한정된 재원을 놓고 경쟁하게 할 것이 아니라 국가가 각 교육 단계에 필요한 재정을 책임 있게 마련해야 한다"고 요구했다.이들 단체는 "55년간 유지되어 온 교육재정의 근간을 충분한 검증과 사회적 합의 없이 바꾸어서는 안 된다"며 "민주당 경북도당은 경북 교육현장의 요구를 중앙당과 국회에 전달하고 안정적인 지방교육재정 확보를 위해 책임 있게 행동하라"고 강조했다.이미희 경북교사노조 위원장은 "'학생 수가 줄었으니 교육 예산도 줄여야 한다'는 논리는 교육 현장의 복잡하고 다양한 현실을 외면한 근시안적인 판단"이라며 "충분한 숙의와 공론화 과정 없는 일방적인 정책 추진은 그 어떤 명분으로도 정당화될 수 없다"고 말했다.권용수 전교조 경북지부장은 "학생 수가 줄어드는 지금이야말로 과밀학급을 해소하고 한 명 한 명에게 더 나은 교육을 제공할 수 있는 기회"라며 "정부는 학생 수 감소를 재정 산식에 반영하려 하고 있다"고 비판했다.그는 "지방교육재정을 중앙정부의 기금으로 이전하는 방식은 지역의 교육수요에 맞게 재정을 운영할 수 있는 지방교육자치의 기반을 약화시킬 수 있다"면서 "학생 수 감소가 아니라 적정 학급 규모와 실제 교육 수요를 기준으로 교육재정과 교원정원 정책을 마련하라"고 요구했다.신동연 전국교육공무직본부 경북지부장은 "지금 학교 현장은 늘봄학교 전면 확대, AI(인공지능) 디지털 교육 지원, 유보통합 추진 등 국가적 교육 과제로 인해 그 어느 때보다 교육공무직원의 역할과 전문성을 요구하고 있다"며 "이런 상황에서 예산이 축소된다면 그 피해는 고스란히 현장으로 다가올 것"이라고 우려했다.