퇴직하고 읽은 '세이노 가르침'

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"인생은 자전거와 같다. 뒷바퀴를 돌리는 것은 당신의 발이지만, 앞바퀴를 돌려 방향을 잡는 것은 당신의 손이며 눈이고 의지이며 정신이다."

큰사진보기 ▲밀리의 서재 오디오북 <세이노의 가르침> 표지 ⓒ 밀리의 서재 관련사진보기

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■ 세이노가 전하는 일과 삶의 3대 핵심 원칙



1. 스스로에게 분노하라: 세상이나 남 탓을 거두고, 통제하지 못한 자신에게 분노하라.

2. 일의 구조를 파악하라: 단순 반복에 머물지 말고 개선점을 찾으며, 하기 싫은 일에 도전하라.

3. 돈에 대한 가식을 버려라: 위선을 버리고 돈의 생리를 공부하며 시간의 가치를 높여라.

"하기 싫은 일을 해낼 때 당신의 몸값이 오른다."

"반복적인 일에서도 개선점을 찾고, 전체 구조를 파악할 수 있는 지식을 흡수하라."

"중요한 것은 돈과 명예가 아니라, 당신의 인생 그 자체다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

집안일을 하다가, 이어폰을 통해 들려오는 무덤덤하면서도 매서운 목소리가 가슴을 쿵 하고 때렸다. 밀리의 서재 오디오북으로 듣기 시작한 베스트셀러 <세이노의 가르침>의 한 구절이었다.오랜 세월 동안 정들었던 교단에서 내려와 자유로움을 얻었다고 생각했던 요즘이었다. 하지만 정작 내 삶의 방향키인 앞바퀴는 어디로 향하고 있었을까. 타성이 주는 편안함에 안주하며 손을 주머니 속에 깊숙이 집어넣은 채, 제자리를 맴돌고 있었던 것은 아닌지 번뜩 정신이 들었다.순자산 1천억 원대 자산가로 알려진 저자 '세이노(Say No)'는 세상이 말하는 성공 공식이나 기교적인 재테크 기술을 가르치지 않는다. 대신 "당신이 지금껏 당연하게 믿고 있던 가짜 현실과 게으름에 'No!'라고 외치라"며 호통을 친다.인세 한 푼 받지 않고 전자책마저 무료로 풀어버린 그 기이하고도 진정성 어린 대부자의 일침은, 퇴직 후 삶의 새로운 이정표를 찾던 나의 마음을 강렬하게 흔들어 놓았다. 특히 밀리의 서재 오디오북은 두꺼운 분량의 원작을 핵심만 쏙쏙 뽑아 1, 2, 3권으로 나누어 제공하고 있었다.덕분에 긴 시간을 들이지 않고도 방대한 대작의 에센스를 금방 귀로 들으며 깊은 몰입감을 느낄 수 있었다.세이노가 말하는 변화의 출발점은 다름 아닌 '분노'다. 단, 그 분노의 화살은 타인이나 척박한 세상을 향해서는 안 된다. 자신의 시간을 통제하지 못하고 낭비하며 살아가는 '현재의 나 자신'을 향해야 한다.어떤 일이 잘못되었을 때 변명 대신 실패를 담담히 수용하는 진짜 부자들처럼, 진정한 주체성은 자책이 아닌 냉정한 자기 성찰에서 시작된다. 나 역시 지나온 삶을 돌아보았다. 교직 생활 동안 은연중에 내뱉었던 핑계들이 스쳐 지나갔다.책은 말한다. 학력이 초라하게 느껴질 때 필요한 것은 열등감이 아니라 '배우고자 하는 분야에 100% 미치는 몰입'이라고. 하루 최소 3시간 이상을 오롯이 자신의 성장을 위해 투자하고, 가장 쉬운 책부터 시작해 지식을 쌓아 올려야 한다. 10분 이상 결론 없는 고민에 빠지지 말고 일단 시작부터 하라는 그의 직설은, 망설임으로 머뭇거리던 내 손과 발을 다시 움직이게 하는 강력한 촉매제가 되었다.특히 내 눈길을 사로잡은 것은 '일과 돈을 바라보는 태도'에 대한 가르침이었다. 우리는 흔히 돈을 좇는 것을 속물적이라 폄하하거나, 돈을 싫어하는 척 위선을 떨곤 한다. 하지만 세이노는 자본주의 사회에서 돈은 인체의 '피'와 같은 존재라고 말한다. 피가 원활히 돌아야 생명이 유지되듯, 돈을 제대로 알고 친해져야 비로소 내 삶과 사랑하는 이들을 지킬 힘이 생긴다는 뜻이다.일터에서든 일상에서든 우리는 늘 편안함만 찾는다. 하지만 진짜 성장은 남들이 기피하는 일을 해내고, 내가 속한 일의 구조 전체를 통찰할 때 찾아온다. 나아가 시간을 돈으로 바꾸는 단계를 넘어, 공부하고 기술을 닦는 시간 자체를 가치 있게 만드는 '프로의 자세'가 필요함을 깨닫는다. 주변에서 달콤한 말로 유혹하는 재테크 사기꾼이나 '날파리' 같은 불필요한 관계에 흔들리지 않는 지혜 역시, 스스로 삶의 주도권을 쥐었을 때 비로소 갖춰진다.세이노의 글을 오디오북으로 반복해 들으며 노트에 문장을 적어 내려갔다. 그가 일깨워준 독서법 또한 신선했다. 쉽게 쓰인 실전서부터 읽어 나가되, 통찰을 기르기 위해 당장 돈이 되지 않는 인문학 책까지 폭넓게 탐독하라는 당부. 착하고 공손한 사람에 머물기보다 유능하고 올바른 태도를 갖춘 사람이 되라는 가르침. 이 모든 격언은 결국 하나의 메시지로 수렴한다.젊은 시절의 추억팔이에 매달리거나 남과의 비교, SNS 속 화려함에 마음을 빼앗기는 삶은 불행하다. 진짜 행복은 내 삶이 어제보다 조금이라도 더 좋은 방향으로 발전하고 있다는 사실을 스스로 느껴가는 과정에 있다. 변화가 없는 삶은 정체된 물과 같아서 결국 썩기 마련이다.퇴직은 인생이라는 연극의 막이 내리는 것이 아니다. 도전을 두려워하는 이유는 단지 준비가 부족했기 때문이다. 불안감을 묵묵히 끌어안은 채, 죽기 아니면 까무러치기의 심정으로 새 도전에 덤벼들 때 삶은 다시 생동감 있게 꿈틀거린다.오늘도 나는 운동화 끈을 단단히 조여 매고 밖으로 나선다. 이어폰 너머로 들려오는 세이노의 날카로운 경책을 등대 삼아, 이제는 내 손으로 자전거의 핸들을 꽉 잡아본다. 세상이 정해놓은 기준이 아닌, 내가 진짜 원하고 바라는 삶을 향해 페달을 힘차게 밟아나갈 시간이다.