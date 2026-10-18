가족을 살리려다 또 다른 가족을 남겨둔 여성들

큰사진보기 ▲강을 건너다 붙잡히면 구금과 처벌을 피하기 어려웠다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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국경을 넘는다는 것은 목숨을 거는 일이었다. 강을 건너다 붙잡히면 구금과 처벌을 피하기 어려웠다. 어떤 사람들은 잡히느니 차라리 죽겠다며 독약을 품고 국경을 넘기도 했다.1997년 2월, 나 역시 두 여성과 함께 칠흑 같은 밤에 꽁꽁 얼어붙은 압록강을 건넜다. 터질 것 같은 심장을 붙잡고 우리를 안내하는 아주머니 뒤를 살금살금 따라갔다. 중국 땅에 발을 디딘 뒤에도 산길을 한참 걸어 어느 조선족 가정에 도착했다. 그날 밤의 긴장감은 지금도 생생하다.다행히 좋은 사람들을 만났다. 함께 간 두 여성은 자신들이 원하던 대로 결혼했고, 나는 화장실 청소도 좋으니 끝까지 일자리를 알아봐 달라고 했다. 경제적으로 잘사는 조선족 남성과 결혼하라는 권유도 받았지만 단호히 거절했다.상대가 어떤 사람인지, 나에게 만날 의향은 있는지 묻지도 않았다. 북한에서 왔다는 이유만으로 내 의사는 전혀 안중에 없었던 것이다. 배가 고파 국경을 넘은 것은 맞지만, 그렇다고 해서 결혼까지 그들의 뜻을 따를 필요는 없었다. 자존심도 상했고 화도 났다. 내 선택을 존중받을 수 없는 처지가 서러웠다.결국 나는 중국의 한 도시, 호텔 1층에 자리한 한국 제품 전문 도매상가에서 일자리를 얻었다. 조선족 사장이 운영하는 한국 내복 가게였다. 중국인 노동자들이 받는 월급의 절반 수준이었지만, 그래도 내가 원하던 일을 할 수 있었다.중국에서 일한 지 1년쯤 됐을 때, 나는 고향으로 돌아갈 생각을 했다. 처음부터 1년만 돈을 벌고 돌아갈 계획이었다.우리를 안내했던 중국 브로커와 연락해 귀향할 뜻을 전했다. 그러나 돌아온 대답은 뜻밖이었다. 북한으로 돌아가면 감옥에 갈 것이 뻔한데 어떻게 보내겠느냐는 것이었다.그런데 가슴 아픈 소식도 들었다. 우리를 중국으로 안내했던 아주머니가 인신매매에 연루된 사실이 드러나 총살당했다는 것이었다. 직접 확인할 길은 없었지만 당시 내게 전해진 소식은 그랬다.나는 그분에게 감사의 인사를 전하고 싶어 선물을 준비해 국경으로 갈 생각이었지만 그마저 할 수 없게 됐다. 결국 고향으로 돌아갈 마음을 접었다. 다른 방법으로 가족의 소식을 알아보려 했지만 쉽지 않았다.그러다 중국에 간 지 3년 만인 2000년 3월에 중국 공안에 붙잡혔다. 그토록 돌아가고 싶었던 고향 땅을, 결국 북송되어 밟게 된 것이다.당시 내가 갇혀 있던 신의주 감옥에는 중국으로 국경을 넘었다가 붙잡혀 온 사람들이 200명도 넘게 있었다. 그곳에서 만난 여성들의 사연은 내가 미처 알지 못했던 또 다른 세상이었다. 그들 가운데는 북한에 남겨둔 가족을 먹여 살리기 위해 중국으로 떠난 사람이 많았다. 어디로 가는지도 모른 채 팔려간 여성도 있었고, 인신매매라는 사실을 알면서도 중국행을 받아들인 여성도 있었다.중국 남성과 결혼하면 가족의 보호를 받을 수 있고, 언젠가 중국의 호구(중국 호적)까지 얻을 수 있으리라 기대했던 사람들도 있었다. 그러나 중국에서 신분을 얻는 일은 쉽지 않았다. 남편과 아이가 생겨도 북송의 위험은 사라지지 않았다.그들에게 결혼은 사랑하는 사람과 새로운 가정을 꾸리는 일만을 의미하지 않았다. 살아남기 위한 방법이었고, 북한에 남겨둔 가족에게 돈을 보낼 수 있는 길이기도 했다. 그것을 과연 온전히 자유로운 선택이라고 말할 수 있을까.2002년 국제인권단체 휴먼라이츠워치가 발표한 보고서 <보이지 않는 탈출>에도 비슷한 현실이 기록돼 있다. 중국에 건너간 한 20대 여성은 가정부로 일할 수 있다는 말을 듣고 어느 가정에 들어갔다가 자신이 5천 위안(약 100만 원)에 팔렸다는 사실을 알게 됐다. 폭력을 당하면서도 쉽게 떠나지 못했던 이유 중 하나는 북한에 남겨둔 아버지와 남동생을 도와야 한다는 생각 때문이었다.또 다른 여성은 북한에 남편과 자녀가 있었지만 중국에서 살아남고 다른 곳으로 이동할 기회를 얻기 위해 중국 남성과의 결혼을 받아들였다. 그러나 그 결혼은 폭력으로 이어졌다. 이런 사례는 당시 북한 여성들이 처했던 현실을 보여준다. 인신매매는 명백한 인권침해다. 동시에 그 여성들이 왜 위험한 제안을 받아들일 수밖에 없었는지도 물어야 한다. 물론 얼떨결에 한 결혼이었지만 좋은 남편을 만나 가정을 이룬 여성들도 있다. 이외에도 수많은 사연이 있지만, 이곳에 다 담을 수 없음이 아쉽다.신의주 감옥에서 만난 여성들의 이야기가 더욱 가슴 아팠던 것은 그다음이었다.중국에서 결혼해 아이를 낳고 살다가 붙잡혀 온 여성들이 있었다. 그들은 북한의 가족을 다시 만날 수 있다는 생각에 기뻐했지만, 그 기쁨도 잠시였다. 중국에도 자신이 낳아 기른 아이가 있었기 때문이다. 원하지 않았던 결혼일지라도 북한에 둔 자녀나 중국에 둔 자녀를 향한 모성애는 다르지 않았다. 중국에서 북한에 남겨둔 가족을 그리워했는데, 이제는 중국에 두고 온 아이를 그리워해야 했다.가족을 살리기 위해 떠났던 여성들이 두 나라에 가족을 남겨둔 사람들이 된 것이다. 중국에서 숨어 살며 고생한 것이 여성들만의 이야기는 아니다. 남성들의 처지도 어려웠다. 일부 여성들이 결혼이라는 방식으로 몸을 의탁할 수 있었던 것과 달리, 남성들은 신분 없이 일자리를 구하고 숨어 지내는 데 또 다른 어려움을 겪었다.그나마 다행인 것은 중국이나 제3국에서 선교사들을 만난 사람들이었다. 일부는 교회나 선교단체가 운영하는 보호시설인 '미션홈'에서 몸을 숨기고 도움을 받을 수 있었다. 초기 한국에 입국한 북향민 가운데 기독교를 접한 사람이 매우 많았다는 이야기도 이러한 경험과 무관하지 않다.그러나 그 도움을 받지 못한 사람들은 어디에서, 어떻게 살아남아야 했을까. 누군가는 낯선 땅에서 이름을 숨기고 살았고, 누군가는 가족을 위해 원하지 않는 결혼을 받아들였다. 또 누군가는 아이를 낳고 가정을 이루었지만 하루아침에 그 가족과 헤어져야 했다.이곳에 다 적을 수 없는 사연을 품고 한국까지 온 북향민들. 그들은 단지 국경을 넘은 사람들이 아니다. 가족을 살리기 위해 자신이 감당할 수 있는 것보다 더 큰 희생을 감당하고 삶의 무게를 짊어졌던 사람들이다. 나는 개인적으로 그들을 생사의 경계를 넘어온 영웅들이라 부르고 싶다. 그들이 대한민국 땅으로 왔다. 다음화에서는 그 이야기를 이어가려고 한다.