한 손엔 확대경 들고 시각장애 작가가 띄운 나비

큰사진보기 ▲유희경 작가가 작품 ‘행복의 조각보’ 옆에 서 있다. 지난해 미술을 배우기 시작한 그는 좋았던 순간들을 모아 행복을 만든다는 뜻을 이 작품에 담았다. 화면 가운데 큰 하트와 주변의 격자 안에 다채로운 꽃무늬가 그려져 있다. ⓒ 유희경 제공 관련사진보기

AD

"2025년 충청남도시각장애인복지관에서 진행한 터치아트 프로그램을 통해 그림을 처음 그리게 되었습니다."

"김가을 작가님께서 저의 가능성을 보시고 개인적으로 그림을 더 배우면 좋겠다고 권유하셨습니다."

"재료비 지원으로 더 좋은 재료를 사용해 작업할 수 있고, 나만의 작업 공간이 있어 작품에 몰두할 수 있습니다."

"시각장애인이 되고 나서는 혼자 제가 사는 지역을 벗어나 이동하기 힘들고 자유로이 다닐 수 없었습니다. 그래서 자유롭게 날아다니는 나비를 소재로 그림을 그려보았습니다."

"캔버스는 고정돼 있는데, 양손을 올리고 작업하다 보니까 어깨랑 팔이 많이 아프죠."

"여러 번 선을 따야 할 때도 있어요. 그런 부분이 힘들죠."

"위에 아예 덮어 칠해요. 불투명도가 높아서 그렇게 이상하진 않아요."

"제 작품을 통해 시각장애가 있는 사람도 충분히 그림을 그릴 수 있다는 것을 보여주고, 다른 사람과 소통할 기회가 되기를 바랍니다. 다른 시각장애인 분들도 용기와 희망을 얻기를 바랍니다."

덧붙이는 글 | '색으로 만난 두 개의 세계'는 월요일부터 토요일 오전 10시부터 오후 4시까지 무료로 관람할 수 있다. 문의는 아산문화재단 지역문화팀(041-541-2560)으로 하면 된다.

시각장애인이 그림을 그린다고 하면, 잘 보이지 않는데 어떻게 가능할까 궁금해하는 사람이 있을 것이다. 저시력 시각장애인 유희경은 지난해 미술을 배우기 시작했다. 한 손에 확대경을 들고 다른 손으로 선을 이어 가며, 자유롭게 다니고 싶은 마음을 나비에 담는다.10월 15일 흰지팡이의 날, 작가로 첫발을 내딛는 그를 전화로 만났다. 유희경이 어떻게 그림을 시작했고, 어떤 어려움 속에서 자신의 표현 방식을 찾아가는지 물었다.복지관 프로그램을 진행한 김가을 작가(가을스토리 대표)는 유희경의 가능성을 알아보고 자신의 작업실에서 그림을 이어 갈 수 있도록 도왔다.그 권유로 지난해 9월경부터 김 작가의 작업실에서 작업을 이어 갔다. 김 작가의 도움을 받으며 자신만의 그림을 찾아가는 시간이었다. 김 작가는 작품에 대한 조언뿐 아니라 전시와 입주작가 모집 정보도 전해 주었다. 유희경은 김 작가의 안내로 아산문화재단이 운영하는 장애예술창작공간 온마루의 입주작가 모집에 지원했고, 올해 6월 입주했다.그는 입주 후 가장 도움이 된 점으로 재료비와 창작공간 지원을 꼽았다.그렇게 준비한 작품들이 충남 아산 배방 온생활문화센터 3층 우리동네갤러리에 걸렸다. 아산문화재단이 주최·주관하는 온마루 입주작가 전시 '색으로 만난 두 개의 세계'다. 유희경과 신연호가 참여하며 10월 12일부터 23일까지 열린다.유희경이 나비를 그리는 이유에는 시각장애인으로 살아온 경험이 담겨 있다.이번 전시에서 제목에 '봄날'이 들어간 작품들에도 전통문양과 함께 나비를 담았다. 그는 앞으로도 나비를 작품에 활용할 생각이라고 했다.또 다른 작품 '행복의 조각보'에는 일상에서 모은 행복을 담았다. 2026년 캔버스에 아크릴 마커펜으로 작업한 61×73cm 크기의 작품이다. 화면 가운데 큰 하트가 있고 주변에는 격자무늬가 놓여 있다. 하트와 격자 안에는 단청을 바탕으로 한 꽃무늬를 그렸다.그는 격자로 나뉜 모습에서 조각보라는 이름을 떠올렸다고 설명했다. 늘 행복할 수는 없어도 좋았던 순간들을 조금씩 모을 수는 있다는 생각이다. 천 조각을 이어 조각보를 만들듯 행복한 순간들을 모은다는 뜻을 제목에 담았다.유희경은 한 손에 지름 약 5cm의 확대경을 들고 다른 손으로 캔버스에 그림을 그린다. 확대경을 든 팔과 그림을 그리는 팔을 모두 올린 채 오래 작업해야 하므로 두 팔과 어깨에 부담이 간다.확대경으로 볼 수 있는 부분이 작아 큰 하트도 선을 조금씩 이어 그려야 한다. 전체 모양을 살피며 다시 선을 다듬는 과정이 필요하다.색을 구별하는 일도 쉽지 않다. 그는 "같은 계열의 색을 구분할 수 없어 종이에 먼저 그려보고 채색합니다. 두세 번 이상 채색하다 보면 처음 쓴 색을 못 찾아 다른 색으로 칠하는 실수도 하게 됩니다"라고 설명했다.색을 잘못 칠했다고 작품을 처음부터 다시 그리는 것은 아니다. 그는 불투명도가 높은 아크릴 마커펜으로 덧칠해 색을 조정한다고 설명했다.그는 여러 제품을 써 보며 작업에 맞는 재료와 방법을 찾아왔다. 작품 전체의 느낌과 세부 표현을 살피는 데에는 주변 사람들이 건네는 의견도 큰 도움이 된다고 말했다.유희경은 시간이 맞으면 전시장을 찾은 관람객에게 자신의 작품을 직접 소개한다. 그림을 배우고 전시하며, 그 의미를 다른 사람에게 설명하는 경험은 성취감으로 이어졌다. 그는 "저 스스로가 너무 뿌듯한 거예요"라고 말했다.자신을 어떻게 소개하는지 묻자 그는 "저 스스로도 시각장애인 팝아트 작가 유희경이라고 소개합니다"라고 답했다. 앞으로는 자신의 그림을 활용한 상품과 디자인도 만들고 싶다고 했다. 관객에게 전하고 싶은 바람도 있다.유희경은 이제 작가로 첫발을 내딛고 있다. 그 시작을 뒷받침한 것은 배움의 기회와 동료 작가의 안내, 재료와 공간에 대한 지원이었다. 흰지팡이의 날에 만난 그의 나비는 자유로운 이동의 바람과 함께 질문을 남긴다. 하고 싶은 일을 시작하고 이어 갈 기회는 얼마나 열려 있는가.