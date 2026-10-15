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정치

26.10.15 20:28최종 업데이트 26.10.15 20:28

이 대통령, 김지용 임명... 중수청 출범 2주 만에 수장 공백 해소

제청 38일만 임명안 재가... 범여권 강경파 반발에 '추가 검증' 후 인사청문회

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김지용 중대범죄수사청장 후보자 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에서 도어스테핑을 하고 있다.
김지용 중대범죄수사청장 후보자김지용 중대범죄수사청장 후보자가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에서 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민

이재명 대통령은 15일 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자에 대한 임명안을 재가했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관이 지난달 7일 김 후보자를 제청한 지 38일 만이다.

이재명 정부 '검찰개혁'의 핵심 기관 중 하나인 중수청 역시 출범한 지 약 2주 만에 수장 공백을 해소할 수 있게 됐다.

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앞서 이 대통령은 김 후보자가 제청된 직후 곧바로 국회에 인사청문회를 요청할 계획이었지만, 범여권 일각에서 반발이 나오자 '추가 검증'을 지시한 바 있다.

강경파들을 '친윤 검사' 출신인 김 후보자가 중수청장이 되면 검찰개혁이 후퇴할 수 있다며 임명 반대 목소리를 냈다.

이에 청와대는 보름 넘게 추가 검증을 벌인 끝에 김 후보자에 대한 의혹이 사실과 다른 것으로 확인됐다고 밝혔고, 이 대통령은 중수청 출범을 하루 앞둔 이달 1일 이 후보자의 인사청문요청안을 국회로 송부했다.

국회 행정안전위원회는 지난 14일 김 후보자에 대한 인사청문회를 연 데 이어 하루 만인 이날 인사청문경과보고서를 채택했다.

다만 김 후보자에 대한 인사청문경과보고서의 종합의견에는 '적격'과 '부적격' 의견이 병기됐다.
실제 청문 과정에서도 야당은 물론 더불어민주당의 일부 의원들도 김 후보자의 부적격성을 주장했다.

친여 성향의 조국혁신당은 당론으로 임명 반대 입장을 확정했다.

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#김지용#중수청

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