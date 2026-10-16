주차장엔 손님 없고 도로 장사는 민원... 해미 오일장 어디로

큰사진보기 ▲도로변에서 장사하면 민원이 나오고, 주차장으로 들어가면 손님이 없다. 수십 년간 이어온 충남 서산 해미읍성전통시장 오일장이 처한 현실이다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲도로변 영업에 따른 민원과 안전 문제가 계속되자 지난해 겨울 서산시는 시장 상인회와 협의해 새로 조성된 주차장 안에서 오일장을 열 수 있도록 했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서산시 시장관리팀장은 “전통시장 활성화를 위해 여러 가지 방안을 상인회와 상의해서 추진 중에 있다”고 설명했다. ⓒ 조정호 상인회장 관련사진보기

큰사진보기 ▲오일장 상인들의 시위가 예고됐다는 소식을 듣고 현장을 찾은 김애란 서산시의원도 안타까움을 나타냈다. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

도로변에서 장사하면 민원이 나오고, 주차장으로 들어가면 손님이 없다.수십 년간 이어온 충남 서산 해미읍성전통시장 오일장이 처한 현실이다. 충남 서산시는 도로 점유에 따른 민원과 안전 문제를 해결하기 위해 오일장 상인들의 영업장소 이전을 요구하고 있지만, 상인들은 생계가 걸린 문제라며 맞서고 있다.갈등의 핵심은 지난해 겨울 있었던 주차장 이전 시도에 있다. 당시 무점포 오일장 상인 10여 명이 새로 마련된 주차장으로 자리를 옮겼지만, 장사가 되지 않는다며 대부분 다시 도로변으로 나왔다. 일부는 여전히 주차장에서 영업하고 있고, 처음부터 주차장으로 옮기지 않은 상인들도 있다.상인회는 오일장 상인들이 한곳에 모여야 시장이 살아난다고 주장한다. 반면 오일장 상인들은 손님이 찾지 않는 곳에서 어떻게 생계를 이어가느냐고 반문한다.해미읍성전통시장 상인회에는 200여 명의 회원이 가입돼 있고, 이와 별도로 준회원들도 있다. 고정 점포를 운영하는 상인들을 중심으로 시장 활성화를 추진하는 조직이다.이번 갈등의 당사자인 오일장 상인들은 15명 안팎이다. 이들은 상설 점포 없이 닷새마다 장이 서는 날 좌판을 펼쳐 장사해 온 무점포 상인들이다.도로변 영업에 따른 민원과 안전 문제가 계속되자 지난해 겨울 서산시는 시장 상인회와 협의해 새로 조성된 주차장 안에서 오일장을 열 수 있도록 했다.오일장 상인 가운데 10여 명이 이곳으로 옮겨 장사를 시작했다. 그러나 기대만큼 손님이 찾아오지 않았다. 결국 상당수가 도로변 영업을 재개했고, 일부만 주차장에 남았다.현재 주차장에서 장사하는 이들 역시 고정 점포 상인이 아니라 무점포 오일장 상인들이다. 이들 또한 장사가 잘되지 않는다고 호소한다.장사할 공간은 마련됐지만, 그곳에서 장사가 되는지는 별개의 문제였던 셈이다.조정호 해미읍성전통시장 상인회장은 오일장 상인들이 주차장 안으로 함께 들어와야 시장을 제대로 활성화할 수 있다고 강조했다.조 회장은 "전통시장답게 갖춰서 제대로 해보자는데 당장의 이익에 자기들 편하자고 도로가에서 장사를 하는 것 아니냐"며 "차들도 다니고 위험한데 본인들의 욕심만 채우려고 하는 거지, 다 함께 잘해보자는 건 아닌 것 같다"고 말했다.상인회는 오일장 자체를 반대하는 것이 아니라 정해진 공간에서 질서 있게 운영해야 한다는 입장이다. 주차장에 남아 있는 상인들까지 장사가 되지 않는다고 호소하는 상황에서 오일장 상인들이 한곳에 모여야 손님을 끌어들일 수 있다는 주장이다.조 회장은 "여러 번 설득을 해봤지만 이제는 포기했다"며 "노조라는 꼬리표를 떼고 순수한 상인으로 해미읍성전통시장 주차장 내로 들어온다면 모를까 이제는 받아줄 수 없다"고 말했다.영업장소를 둘러싼 갈등이 상인들 사이의 불신으로까지 번진 것이다.반면, 도로변에서 장사를 이어가는 오일장 상인들은 주차장 이전이 생계를 위협한다고 주장한다.이선숙 오일장 대표는 "주차장으로 절대 못 들어간다"며 "거기까지 사람들이 들어가지 않는데 무슨 장사를 하겠느냐"고 반문했다.실제로 주차장으로 자리를 옮겼던 상인들이 손님 부족으로 다시 도로변에서 장사하게 됐다는 것이다.이 대표는 "여태껏 우리는 수십 년 이 자리에서 하루 벌어 하루 먹고 살았다"며 "5일에 한 번 우리는 오는데, 타지역의 경우 쓰레기봉투며 일회용 휴지 등도 나눠주며 전통시장 활성화를 위해 노력한다"고 말했다. 이어 "우리더러 나가라면 노점상이 없는 오일장도 있느냐"고 목소리를 높였다.오일장 상인들도 오랜 세월 해미시장을 지켜온 구성원인 만큼 영업장소를 옮기라는 요구에 앞서 생계를 이어갈 수 있는 여건부터 마련해야 한다는 주장이다.이 대표는 서산시가 일방적으로 철거를 강행할 경우 민주노점상전국연합회와 연대해 대응하겠다는 뜻도 밝혔다.서산시의 입장도 분명하다. 오랜 영업 관행이 있더라도 도로 점유에 따른 민원과 안전 문제를 계속 방치할 수는 없다는 것이다.서산시 시장관리팀장은 "전통시장 활성화를 위해 여러 가지 방안을 상인회와 상의해서 추진 중에 있다"고 설명했다.다만 현재 오일장이 열리는 도로변에 대해서는 "그쪽을 활성화할 수는 없는 일 아니냐"고 말했다.시는 일단 영업장소 정비 조치를 21일간 유예하고, 오일장 상인들이 자구책을 마련해 오면 관련 부서와 협의하겠다는 방침이다.그러나 이미 한 차례 주차장 이전을 시도했음에도 상당수 상인이 도로변에서 영업을 이어가고 있어 합의점을 찾기는 쉽지 않아 보인다.오일장 상인들의 시위가 예고됐다는 소식을 듣고 현장을 찾은 김애란 서산시의원도 안타까움을 나타냈다.김 의원은 "전통시장 안이나 밖이나 사람이 예전과 다르게 정말 없다"며 "양쪽의 얘기를 다 듣고 보니 해결하기 쉽지 않아 보인다"고 말했다. 이어 "서로 조금씩 양보해서 상생하는 길을 찾아야 할 텐데 참 안타깝다"고 했다.이번 갈등을 단순히 도로변 노점 단속이나 일부 상인들의 이전 거부 문제로만 볼 수 없는 이유가 있다.서산시는 영업장소를 마련했고, 일부 오일장 상인들은 실제로 그곳에서 장사를 해봤다. 그러나 상당수가 손님 부족을 이유로 도로변 영업을 재개했다.상인회는 모두가 함께 들어오면 상황이 나아질 것으로 기대하지만, 오일장 상인들은 이미 경험한 매출 부진을 우려한다.오랜 영업 관행이 도로 점유를 정당화할 수는 없다. 시민의 통행과 안전도 지켜야 한다. 그렇다고 장사가 되지 않는 공간으로 옮기라는 요구만으로 갈등이 해결되지는 않는다.결국 서산시가 살펴야 할 것은 상인들이 어디에서 장사하느냐 뿐만 아니라 왜 주차장으로는 손님이 찾아오지 않는가 하는 문제다.주차장으로 이어지는 고객 동선은 적절한지, 오일장 상인들이 함께 들어오면 실제로 매출이 나아질 수 있는지, 시장 안팎의 상권을 연결할 방법은 없는지 따져볼 필요가 있다.서산시가 마련한 유예기간은 단순히 도로변 영업을 정리하기 위한 시간이 아니라, 한 차례 실패한 이전 시도의 원인을 살펴보고 새로운 해법을 찾는 시간이 돼야 한다.전통시장을 살리는 일은 장사할 자리를 정해주는 데서 끝나지 않는다. 그곳에서 장사가 되고, 손님들이 다시 찾아오도록 만드는 데까지 이어져야 한다.해미 오일장에 필요한 것은 상인들을 옮기는 행정만이 아니라 손님들의 발길을 되돌리는 대책이다.