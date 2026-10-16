"한국을 스웨덴처럼 만들자"... 그런데 누가?

큰사진보기 ▲<평등사회 프로젝트> 표지. ⓒ 한겨레출판 관련사진보기

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볼보자동차와 같은 수출 지향 대기업들이 주도하는 제조업 부문의 금속노조와 제조업사용자협회가 공동교섭 기구의 교섭 지침으로 단체교섭을 진행하여 체결하는 산별협약이 공동교섭 기구 소속 노조와 금속노조 산하 조직은 물론 다른 부문들에서도 유형 설정자 역할을 한다.(174~175쪽)

한국 사회 전체가 스웨덴을 말하던 시절이 있었다. 무상급식 등의 보편적 복지가 사회적 이슈로 떠오르며 보편적 복지국가의 모범으로 스웨덴이 언급됐고, 많은 이들이 스웨덴을 한국이 지향해야 할 모델로 꼽았다.그 시절에는 나도 스웨덴 모델을 다룬 책들을 읽으면서 얼마간 영향도 받았지만, 시간이 흐른 뒤 다시 생각하니 그 책들에서 뭔가 중요한 것들이 빠진 것 같다는 생각이 들었다. '한국이 스웨덴 모델을 지향해야 한다'는 당위성을 강조하지만, 구체적으로 한국이 어떻게 스웨덴처럼 될 수 있는지는 잘 설명하지 못했다는 느낌. 하지만 기존의 스웨덴 담론에서 정확히 무엇이 빠졌는지를 조리 있게 설명할 자신은 없었다.조돈문 가톨릭대학교 명예교수의 <평등사회 프로젝트>를 읽은 건 그 막연한 느낌을 확인하고 싶어서다. 평등사회의 대안으로 스웨덴을 제시하는 그의 책을 읽다 보면 왜 내가 중요한 뭔가가 빠졌다고 생각했었는지가 명확해질 것 같았다.이 책을 읽는 동안 주체의 문제, 즉 '한국이 스웨덴처럼 되려면 누가 무엇을 해야 하나'라는 문제를 계속 생각했다.스웨덴 모델을 만든 두 주체는 한국의 민주노총 정도에 해당하는 생산직 노동조합 LO와 사회민주당(사민당)이다. LO가 강력하게 사민당을 지지하고, 사민당은 장기 집권하면서 연대임금 정책, 적극적 노동시장 정책 등을 실시해 지금과 같은 스웨덴 모델을 만들었다. 이 책도 "스웨덴 사회민주주의는 노동계급의 LO 중심 계급형성과 계급정당 사민당의 정치적 성장을 통해 건설되고 방어되어 왔다"(165쪽)라고 설명한다.저자 역시 주체의 문제에 관심이 많은지, 책의 1/4을 넘는 170쪽가량을 민주노총에 할애한다. 민주노총이 보편적 사회이익을 실현하기 위해 다양한 투쟁을 해왔는데도 시민들에게 '비호감'인 이유를 리더십의 실패에서 찾은 뒤, 국민적 감동을 불러오는 민주노총으로 거듭나야 한다고 주장한다.대체로 동의하지만, 민주노총 조직률을 올릴 구체적인 방법은 잘 보이지 않는다. 동시에 머릿속으로 물음표가 떠오른다. 한국이 스웨덴처럼 되지 못하는 게 비단 노동만의 문제일까? 민주노총에 앞서 한국 자본이 거듭나야 스웨덴 모델로의 이행이 가능하지 않을까?스웨덴 모델을 설명할 때 빼놓을 수 없는 것이 사업장 단위를 넘어서는 단체교섭 체계다. 제조업사용자협회 등의 업종별/산업별 사용자단체는 산별노조와 교섭을 한다. 중앙 사용자단체인 SAF는 과거 LO와 중앙교섭을 했고, 2001년경 교섭 기능 없는 로비 기구로 전환한 뒤에도 후속 기구인 SN과 함께 산별교섭에 나서는 사용자단체들의 단체교섭 과정을 조정했다. '동일노동 동일임금'의 원칙에 입각한 연대임금 정책이 가능한 것도 사업장 단위를 넘어서는 단체교섭이 이뤄지기 때문이다. 예를 들어 이 책은 스웨덴 금속노조의 단체교섭 체계를 이렇게 설명한다.하지만 한국에서는 중앙교섭(민주노총/한국노총-경총/한경련 교섭)은 고사하고 사업장 단위를 넘어서는 산별교섭도 제대로 이뤄지지 않는다. 산별노조/연맹이 오랫동안 요구해왔지만, 해당 산업에서 영향력을 발휘하는 대기업들이 교섭에 안 들어와서다. 스웨덴의 볼보자동차와 달리 한국의 현대자동차는 금속노조와 교섭하지 않는다(현대자동차는 지난 4월 20일에도 전국금속노동조합의 원청 교섭 요구를 거부했다).이런 점을 볼 때, 민주노총의 현실을 짚고 책임을 묻는 것도 필요하지만 스웨덴 모델의 실현을 막는 한국 자본의 문제를 고민하는 것이 더 필요하다고 생각한다. 가령 한국의 대기업들이 산별교섭에 들어오게 할 전략, 혹은 산별교섭/중앙교섭 없이도 스웨덴 모델로 이행할 수 있는 전략을 제시하지 못한 채 민주노총이 어떻게 할지만 말하는 건 좀 공허하다는 생각이다. 물론 민주노총이 잘못해온 부분들을 평가하고 반성할 필요는 있지만, 중요한 게 빠진 느낌이다.자본 문제를 다루지 않은 것 못지않게 큰 공백이 진보정당을 다루지 않은 것이다. 저자 스스로도 여러 번 밝혔듯 스웨덴 모델은 사회민주당의 장기 집권을 통해 가능했다.그런데 이 책은 한국의 진보정당 문제를 거의 다루지 않는다. 진보정당 문제를 언급한 부분은 민주노총에 할애한 170여 쪽에 한참 미달하는 9쪽 정도에 불과하고, 그것도 진보정당 문제를 직접 다룬 게 아니라 민주노총의 정파 문제를 설명하면서 진보정당을 사례로 든 것이다.이 대목에서 저자는 여러 개로 흩어진 진보정당 중 어디를 지지할 것인가 하는 문제를 두고 민주노총이 계속 결정을 내리지 못하고 조직적 분열을 겪었는데, 그 근본 원인이 민주노총 내의 정파라고 주장한다(이 서술이 공정하지 않다는 점은 짚고 싶다. 반대로 진보정당 분열이 민주노총 내 정파 갈등을 더 심화시켰다고 볼 수도 있다).진보정당 집권을 위한 구체적 방법 대신 이 책은 노동-여성·청년 동맹을 대안으로 제시한다. 윤석열의 비상계엄에 맞선 '응원봉 투쟁' 당시 2030 여성의 참여율이 높았던 데다가 이들이 민주노총을 연대의 대상으로 새롭게 발견했기에 노동-여성·청년 동맹이 가능하다는 것이다.저자는 이 대목에서 '응원봉 투쟁' 당시 "민주노총이 길을 열겠습니다"라는 발언이 시민들의 박수를 받은 일, 2030 여성과 사회적 소수자를 중심으로 민주노총에 대한 긍정적 인식과 연대가 확산한 일을 언급한다. 이때 느낀 민주노총에 대한 인식 변화를 "반가우면서도 얼떨떨한 경험", "이제껏 노동운동하면서 해 본 적 없는 경험이고, 평생 잊을 수 없는 기억"이라고 표현한 민주노총 활동가들의 말도 인용한다.좋은 일이지만 '그게 진보정당 지지율 상승으로 이어졌나?' 하는 의문을 던지지 않을 수 없다. 한국 현대사에서 몇 차례 없을 정도의 대규모 시위조차 진보정당 지지율 상승으로 이어지지 못했다면, '노동-여성·청년 동맹이 얼마나 큰 변화를 만들 수 있나'라는 질문에 마냥 긍정적인 답을 내놓기는 어렵다. 그런 의미에서 동맹 체결의 당위성에는 동의하지만, 이 동맹이 성사된다고 해서 스웨덴 모델을 만들 수 있는지에는 회의적이다.사실 진보정당 문제는 누구도 명확한 답을 제시하기 힘들 것이다. 노선 차이, 이합집산을 거듭하는 과정에서 생긴 감정 때문에 통합이 쉽지 않을뿐더러, 각 정당의 지지율을 보면 통합 진보정당이 생긴다 해도 집권 가능성이 낮아 보인다. 하지만 진보정당 집권 없이 스웨덴 모델로 이행하는 게 과연 가능할까? 어려운 문제인 줄 알지만, 이행 전략에서 아주 중요한 부분이 비어 있다는 생각이다.쓴소리를 많이 했지만, 당연히 이 책에도 여러 장점이 있다. 우선 방대한 자료를 바탕으로 성실하게 현실을 분석한 점이 눈에 띈다. 국민들이 스웨덴 모델과 미국 모델 중 어느 쪽을 선호하는지를 정치성향에 따라 분석한 대목, 각 사회정책에 대한 정부 책임을 묻는 여론조사를 바탕으로 어떤 정책을 펼쳐야 하는지를 설명하는 대목 등은 구체성이 돋보였다. 통계와 도표가 너무 많아 가독성이 떨어질 정도로 실증적 분석이 충실하다. 내가 예전에 읽은 스웨덴 모델 관련 서적들이 다루지 못한 그 이후의 이야기들을 다룬 것도 유익했다.그럼에도 대안 제시, 특히 주체의 문제에서는 아쉽다는 평가를 내릴 수밖에 없다. 돌이켜보면 내가 예전에 스웨덴 모델을 다룬 책을 읽으며 막연한 아쉬움을 느낀 이유도 그것이었다.하지만 이 문제에 대한 구체적 대안 없이는 스웨덴 모델로의 이행이 가능할 것 같지 않다. 지금 한국에서 스웨덴 모델을 이야기할 때 정말 논의해야 할 지점은 스웨덴 모델에 대한 충실한 설명이나 스웨덴 모델로 가야 할 이유가 아니라 민주노총 조직률과 진보정당 지지율을 유의미하게 올릴 구체적 방법 그리고 노동과의 교섭과 타협을 거부하는 자본을 통제할 방법이 아닐까? 책장을 덮으며 새삼 그런 생각을 했다.