김현정 "캠코, 물납회사 특수관계 거래 뒤늦게 파악"

큰사진보기 ▲국회 정무위원회 소속 더불어민주당 김현정 의원(경기 평택시병)은 15일 캠코 국정감사에서 한국남방개발의 물납주식 관리 현황을 질의하며 특수관계인 거래에 대한 점검 강화와 관리 기준 정비를 요구했다. ⓒ 김현정 의원실 관련사진보기

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국가가 상속세 대신 주식을 받아 최대주주가 된 기업의 특수관계인 거래와 대규모 자금 대여를 둘러싸고 한국자산관리공사(캠코)의 관리체계를 개선해야 한다는 지적이 국회에서 제기됐다.캠코는 해당 기업의 경영진을 새로 선임했으며, 앞으로 대여금 회수와 경영 정상화를 추진하겠다고 밝혔다.국회 정무위원회 소속 더불어민주당 김현정 의원(경기 평택시병)은 15일 캠코 국정감사에서 한국남방개발의 물납주식 관리 현황을 질의하며 특수관계인 거래에 대한 점검 강화와 관리 기준 정비를 요구했다.김 의원에 따르면 한국남방개발은 2019년 4월 기존 주주가 상속세 납부를 위해 회사 지분 61.79%를 국가에 물납하면서 국가가 최대주주가 됐다. 당시 물납주식의 가치는 약 569억원이었다.국가가 최대주주가 된 이후에도 회사 경영은 기존 경영진이 계속 맡아왔다. 한국남방개발은 2016년 인도네시아 법인 PAC와 컨설팅 계약을 체결하고 2018년부터 2024년 5월까지 약 92억원의 용역비를 지급했다.김 의원은 PAC가 기존 경영진과 특수관계에 있는 회사였으며, 캠코가 이러한 관계를 2025년 5월 이사 해임소송 과정에서 파악했다고 지적했다.또 해당 계약의 이사회 승인 절차가 쟁점이 됐으며, 관련 이사 해임소송에서 국가 측이 지난 9월 30일 항소심에서도 승소했다고 설명했다.김 의원은 "국가가 최대주주인 회사의 주요 거래에 대해 관리기관이 특수관계 여부를 충분히 파악하고 있었는지 점검할 필요가 있다"는 취지로 질의했다.한국남방개발의 자금 대여 현황도 국정감사에서 다뤄졌다. 김 의원실에 따르면 한국남방개발은 2020년 10월부터 2024년 1월까지 7개 회사에 약 363억원을 대여했으며, 이 가운데 약 79억원을 2023년 말 대손상각 처리했다.김 의원은 캠코가 대여금 현황을 보고받는 과정에서 거래 위험을 어떻게 점검했는지 질의하고, 미수채권 회수 방안 마련을 주문했다. 아울러 한국남방개발의 현재 경영 상황과 보유 자산 관리 방안에 대해서도 설명을 요구했다.이에 정정훈 캠코 사장은 "한국남방개발은 캠코가 관리하는 비상장주식 가운데 어려운 문제가 있었던 기업 중 하나"라며 "의원님의 지적에 전적으로 공감한다"고 답했다.정 사장은 기존 대표이사의 임기가 만료된 이후 새로운 대표이사를 선임했다고 밝혔다.이어 "앞으로는 정부 측에서 이사회를 통해 경영을 충분히 관리할 수 있을 것"이라며 "신임 경영진과 함께 대여금 회수와 경영 정상화를 적극 추진하겠다"고 말했다.회사가 보유한 부동산에 대해서도 관리 효율성을 높이거나 필요할 경우 매각하는 방안 등을 검토하겠다고 설명했다.특히 PAC에 대한 대여금 회수와 관련해서는 새로운 경영진과 함께 처리 방안을 마련하겠다는 입장을 밝혔다.김 의원은 이번 사례를 계기로 물납주식 관리체계 전반을 점검해야 한다고 강조했다. 김 의원은 캠코가 관리하는 물납증권이 321개에 이른다고 언급하며, 재정경제부와 협의해 물납법인의 점검·관리 기준을 정비하고 그 결과를 보고해 달라고 요청했다.물납주식은 상속세 등을 현금 대신 주식으로 납부하면서 국가가 취득한 재산으로, 재정경제부가 총괄하고 캠코가 위탁 관리한다.김 의원은 "물납주식은 국민이 낸 세금 대신 국가가 받은 재산"이라며 "자료를 받는 데 그치지 않고 위험 신호를 살펴 국가 재산을 보호할 수 있는 관리체계가 필요하다"고 강조했다.