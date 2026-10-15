대통령이 꼽은 '청소년 자살' 원인, 6월 정부 대책엔 없었다

이재명 대통령과 한성숙 국무총리가 지난 13일 국무회의에서 '청소년 자살 원인'으로 꼽은 "극심한 학업 경쟁"에 대한 해소 방안이 정작 정부에서 지난 6월에 내놓은 '10대 청소년 자살 예방 범정부 추진대책'엔 빠져 있었던 것으로 확인됐다. 교육계에선 이날 이 대통령 지시대로 "(앞으로는 교육부가) 강력하고 근본적인 접근을 해야 한다"라는 지적이 나온다.
대통령 "과도한 경쟁 체제, 관계성 문제 등이 원인... 구조적 접근 필요"
이날 이 대통령은 '모든 연령대 중 청소년의 자살률만 늘어난 것'에 대해 한 국무총리에게 "청소년 자살 원인 중에 학업 관련 된 것이 많냐?"라고 물었다. 이에 한 총리는 "학업으로 인한 극심한 경쟁 속에 있는 부분이 큰 원인으로 전문가들은 이야기한다"라고 답했다.
그러자, 이 대통령은 "과도한 경쟁 체제, 관계성 원인인 왕따 문제, 이런 것들이 원인이 되는 것"이라면서 "학업 문제는 지나친 과도한 경쟁, 이런 문제 해결은 쉽지는 않다. (하지만) 강력한 새로운 대책들을 찾아봐야 한다"라고 최교진 교육부 장관에게 지시했다. 아울러 "지금처럼 관리하고 개량하는 수준이 아니고 근본적이고 구조적인 접근이 필요하다"라고 강조했다.
<오마이뉴스>가 15일 교육부 등 관계부처 합동이 올해 6월 9일에 내놓은 '10대 청소년 자살예방 범정부 추진대책'을 살펴봤더니, '극심한 학업 경쟁을 해소할 수 있는 구조적 해결 대책'은 어디에도 없었다. 다만, '관계성 회복'에 대한 내용은 들어 있었다. (관련 기사: 청소년 자살 10년간 45% '급증', 재탕 대책? "죽음의 경쟁교육 고쳐야" https://omn.kr/2imwi
)
최교진 장관은 지난 6월 9일 당시 기자회견 질의응답에서 "'학업 경쟁교육 해소 방안' 등의 내용이 대책에서 빠져 있는 까닭"에 대한 <오마이뉴스> 질문에 대해 "10대 청소년 자살은 한두 가지로 이야기할 수 없는 정말 복합적이고 다양한 원인이 있다"라면서 "그 가운데 지금 과열 경쟁도 하나의 주요한 원인이 될 수 있다. 실제로 (과열) 경쟁을 없앨 수 있는 방향을 어떻게 할 것인가, 이것을 제도로 만들고 국민적으로 공감대를 얻어서 정책으로 확정될 때까지는 단계가 필요하다"라고 말했다.
이와 관련, 당시 전국교직원노동조합(전교조)은 "이번 발표 내용은 청소년 자살 증가라는 국가적 위기 앞에서 문제의 본질을 비켜간 대책"이라면서 "청소년 자살을 줄이겠다고 하면서도 청소년을 극한 경쟁으로 내모는 교육 현실은 그대로 둔 채 상담과 치료, 위기학생 관리 대책을 확대하는 데 그쳤다. 청소년 정신건강 위기를 해결하려면 경쟁교육 체제와 학교 붕괴 현상부터 직시해야 한다"라고 비판했다. "(입시 경쟁이라는) 척박한 토양은 그대로 둔 채 시든 꽃만 살리겠다는 접근으로는 아무것도 바뀌지 않는다"라는 우려도 있었다.
지난 6월 "극한 경쟁교육 현실 그대로 둬" 비판했던 전교조 "대통령 문제 인식 환영"
이러던 전교조가 지난 13일 이 대통령의 발언에 대해서는 "대통령의 문제 인식을 환영한다"라면서 "청소년 자살의 원인으로 경쟁과 관계 단절을 짚고, 해법의 중심에 교사-학생 관계를 둔 것은 그동안 현장 교사들이 거듭 요구해 온 방향과 같다. 문제는 이 인식이 실제 정책으로 이어지느냐에 있다"라고 지적했다.
조용식 울산교육감도 15일 낸 성명에서 "이재명 대통령의 청소년 자살 근본 대책 마련 지시를 환영한다"라면서 "최근 정부는 제6차 자살예방기본계획에서 경쟁과 주입식 교육을 지양하고 질문과 토론 위주의 수업 문화를 조성하겠다는 방안을 내놨다. 경쟁 중심의 교육에서 벗어나 학생의 성장과 관계를 중심에 두는 교육으로 전환하는 것이 근본적인 대책의 하나가 될 수 있다"라고 강조했다.
앞서 정부는 지난 12일, 한 총리 주재의 제11차 자살예방정책위원회에서 '제6차 자살예방기본계획을 심의·확정한 바 있다. 이 계획 중 '학생 자살 예방' 내용은 교육부 쪽에서 제안했을 가능성이 있다.