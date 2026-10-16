오른쪽 운전석에 앉고서야 알았습니다

블루마운틴에서 돌아온 밤에도 우리는 오페라하우스 주변을 걸었다. 숙소에 들어서자 다리가 먼저 항의했다. 나이를 더 먹으면 이런 여행은 못 하겠다 싶었다.
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다음 날은 쉬어 가기로 했다. 하버를 어슬렁거리다 아무 배나 탔다. 시드니의 페리는 관광선이 아니라 버스 같은 교통수단이었다. 한국에서 챙겨 온 트래블카드를 단말기에 대자 그대로 문이 열렸다. 배는 계획에 없던 맨리 해변에 우리를 내려 주었다. 해수욕하는 사람들 곁을 도마뱀이 아무렇지 않게 지나갔다. 그날그날 정하자던 여행이었지만, 정말로 아무것도 정하지 않은 날은 열두 날 가운데 이날 하루뿐이었다. 그게 내내 아쉬웠다.
이튿날은 10월 3일 토요일이었다. 뉴질랜드로 떠나기 전에 공항 분실물 센터부터 찾았다. 시드니에 내리던 날, 아내가 수하물 찾는 곳 화장실에 휴대전화를 두고 나왔다. 잃어버린 것을 안 아내는 휴대전화에 연동된 카드부터 분실 신고해 두었다. 분실물 센터에 신고하고 메일도 두 번 보냈지만 답은 시원찮았다. 주말엔 직원이 없다는 글도 본 터라 큰 기대는 없었다. 그런데 창구는 열려 있었고, 휴대전화는 거기 얌전히 보관되어 있었다. 이 여행 최고의 행운이었다. 그 카드 신고는 이틀 뒤 뉴질랜드에서 다시 우리를 붙잡는다.
시드니에서 탄 비행기는 나흘 전 인천에서 탔던 비행기와 분위기부터 달랐다. 안내 방송에는 웃음기가 섞여 있었다. 좌석에 몸을 묻으며 아내에게 말했다. "여긴 뭔가 힘을 좀 빼고 사는 나라 같아." 관성을 끊어 내려 애쓰며 날아온 그 무거운 밤과는 사뭇 다른 비행이었다. 비행기는 세 시간 남짓 태즈먼해를 건너 퀸스타운 공항에 사뿐히 내려앉았다. 시곗바늘도 세 시간을 앞으로 돌려야 했다.
예약해 둔 렌터카 열쇠를 받았다. 주차장에서 습관처럼 왼쪽 문을 열자 아내가 웃음을 터뜨렸다. "운전석은 반대편이야." 뉴질랜드도 호주처럼 좌측통행이라 운전대가 오른쪽에 달려 있다. 머리로는 당연한 일이었다. 그런데도 평생 왼쪽 운전석에 앉아 오른쪽 차로로만 달려온 몸은 그 당연함을 순순히 받아들이지 못했다.
시동을 걸고 주차장을 빠져나오는데 손이 자꾸 엉뚱한 곳을 더듬었다. 방향지시등을 켜려다 와이퍼를 돌렸다. 모퉁이를 돌고 나서는 반사적으로 오른쪽 차로로 붙으려 해, 아내가 다급히 "왼쪽, 왼쪽!" 하고 소리쳤다. 틀린 길이 아니었다. 그저 다른 길이었다. 몸은 그 다름을 틀림으로 받아들이고 버텼다. 오래 새겨진 반사신경은 논리로 설득해서 바뀌는 것이 아니었다. 의식적으로, 몇 번이고, 불편함을 견디며 다시 새겨 넣어야 하는 것이었다.
이 낯선 도로에서 아내는 자연스럽게 조수석의 역할을 맡았다. 왼쪽 사각지대를 봐 주고, 회전교차로에 들어설 때마다 "이번엔 시계 방향이야" 하고 미리 알려 주었다. 핸들을 쥔 사람 혼자서는 낯선 길에 몸을 맞출 수 없었다. 옆자리에 누군가 있어야 했다. 블루마운틴 협곡의 울레미 소나무를 지킨 것이 나무 밖에서 줄을 타고 내려온 손이었듯.
나 때는 안 그랬는데
눈은 왼쪽 차로를 보고 있었지만 머리는 학교로 돌아가 있었다. 나는 교직에서만 서른세 해를 보냈다. 누가 요즘 무엇이 가장 힘드냐고 물으면, 주저 없이 젊은 교사들과의 소통이라고 답하곤 했다.
기회가 있을 때마다 나는 루소 <인간 불평등 기원론>의 사슴 사냥 대목을 꺼냈다. 오늘날 게임이론에서 스태그 헌트라 부르는 이야기다. 함께 사슴을 몰면 모두가 배불리 먹지만, 누구든 토끼를 쫓아 이탈하면 사슴은 달아난다. 그러니 각자 자리를 지키자고 말했다. 그러나 누군가는 늘 토끼를 쫓았고, 그때마다 나는 조금씩 무너졌다.
시간이 지나 알게 된 것이 있다. 게임이론이 이 우화에서 읽어 내는 교훈은 토끼를 쫓는 사람이 이기적이라는 데 있지 않다. 남들이 끝까지 자리를 지킨다는 믿음이 없으면 토끼를 쫓는 쪽이 합리적이라는 데 있다. 나는 사슴을 가리키기만 했고, 그 믿음은 만들어 주지 못했다.
그런데도 내 안의 오래된 반사신경은 여전히 먼저 움직인다. "나 때는 안 그랬는데." 그 말이 목구멍까지 올라오는 순간, 나는 깨닫는다. 왼쪽 차로를 두고 자꾸 오른쪽으로 붙으려는 것과 똑같은 짓을 하고 있다는 것을.
경기도교육연구원이 2023년 초 공개한 'MZ세대 교사의 특성 연구'를 찾아보았다. 경기도교육청 소속 초·중·고 교원 1057명을 세대별로 견준 조사였다. MZ세대 교사는 이전 세대에 비해 개인주의 성향이 다소 높고 공동체 의식은 상대적으로 낮았지만, 원격수업 역량은 앞섰다. 다르다는 것이 확인되었을 뿐, 어느 쪽이 옳다는 말은 그 통계 어디에도 없었다. 나는 그 다름을 마주할 때마다 내 방식을 정답으로, 저 방식을 서툰 것으로 판정하고 있었다.
마음에 더 오래 걸린 대목은 다른 곳에 있었다. MZ세대 교사가 교직을 택한 이유로 이전 세대보다 높게 나온 응답이 '방학이 있어서'와 '일과 삶의 균형을 맞추기 좋은 직업이어서'였다. 일과 삶의 균형이 중요하냐는 물음에는 모든 세대가 '그렇다'와 '매우 그렇다' 사이로 답했다.
실제로 그렇게 살고 있느냐는 물음에는 '약간 그렇다'에 머물렀다. 쉴 수 있을 것 같아 들어온 사람도, 서른 해 넘게 버틴 사람도 그 균형을 온전히 누리지는 못하고 있었다. 내 눈에 세대를 가른 것은 바라는 것의 차이라기보다, 그것을 얼마나 오래 미뤄 왔느냐의 차이로 보였다.
세대 차이라는 말은 너무 많은 것을 설명해 버린다. 토끼를 쫓는 것처럼 보이는 선택이, 실은 함께 몰아도 된다는 약속을 내놓으라는 요구일 수도 있다. 내가 그것을 '젊은 교사들'의 특성으로 분류해 버리는 순간, 마땅히 고쳐야 할 관행이 세대 문제로 위장된다. 2편에 적은 두 달을 떠올린다. 달력에 동그라미를 친 밤부터 떠나는 아침까지, 신청서를 손에 쥐고 망설이며 결재란 밖에서 표정을 읽은 사람은 다름 아닌 교장인 나였다. 그 두 달은 어떤 세대론으로도 설명되지 않는다.
간격은 다른 곳에도 있었다. 나는 학교를 이렇게 바꾸겠다는 약속을 들고 공모에 손을 든 교장이다. 나에게 그 약속은 해내야 할 일이었고, 선생님들에게는 함께 고른 교장에게 기대도 될 이유였다. 나는 더 달리자고 했고, 선생님들은 숨부터 고르자고 했다. 세대보다는 서 있는 자리가 만든 차이였다.
그래도 나는 교장이라는 자리에서 이 불편함을 말할 수 있다. 저연차 교사는 다르다. 쌓아 둔 신용이 없는 자리에서는 누구나 말을 아낀다. 2편에서 아내가 낯선 학교의 첫해를 피해 지금 학교에서 이레를 쓰려 한 것도 그래서였다. 경력이 짧은 교사는 그 자리에서 관행과 다른 자기 방식을 조용히 접으며, 혼자 낯선 차로를 달리고 있을지 모른다.
옆자리를 각자 구해야 하는 나라
그 불편함이 기질이 아니라 구조에서 온다는 것은 휴가 하나에서도 드러났다. 4편에 적었듯 서울교사노조 조사에 응답한 중·고교 교사 셋 가운데 하나 이상이 보결 수업 조정을 어려움으로 꼽았다. 우리 학교에서도 며칠짜리 빈자리는 공고 없이 학교 안에서 메워졌고, 보결을 부탁하러 다니는 사람은 대개 떠나는 교사 자신이었다.
우리 제도의 모양을 운전에 빗대면 이렇다. 핸들은 쥐여 주고, 옆자리는 알아서 구하라는 것. 사슴을 함께 몰자고만 말하고 그 약속은 내놓지 않는 구조였다. 6편에 적었듯 시드니는 그 옆자리를 구할 책임을 학교장에게 지웠다. 우리에게는 그런 약속이 없었고, 그래서 사람들은 각자 안전한 쪽을 골랐다. 남의 빈자리는 덜 맡으려 했고, 제 휴가는 눈치를 보며 미뤘다. 둘 다 함께 사슴을 몰 믿음이 없을 때 고를 수 있는 가장 합리적인 토끼였다. 나는 그것을 공동체 의식의 부족으로 읽었다.
경기도교육연구원 연구는 MZ세대 교사의 강점이 다른 세대에게 건너가는 '세대 간 상호학습' 기회를 만들라고 제언했다. 나는 그 길이 한쪽으로만 나 있지 않았으면 한다. 젊은 교사가 디지털 도구를, 오래 근무한 교사가 생활지도의 감각을 건네는 자리, 서로 옆자리에 앉아 사각지대를 봐 주는 자리를 실제로 만들어 보고 싶다.
다만 구조를 만드는 것만으로는 부족하다는 것도 안다. 승인 권한을 가진 사람이 그 낯선 차로를 직접 달려 보지 않으면 어디가 사각지대인지 알 수 없다. 2편에 적었듯 나는 지침에서 빠뜨린 한 줄을 문장 대신 내 휴가로 채우고 싶었다. 그런데 막상 신청서를 쓰는 자리에 앉자, 결재란에서는 보이지 않던 것들이 보였다.
퀸스타운 시내로 접어들자 손이 조금씩 길에 익어 갔다. 여전히 회전할 때마다 멈칫거렸지만 아까보다는 덜 당황했다. "이제 좀 사람 같네." 아내가 웃으며 말했다. "며칠만 더 몰면 손이 기억하겠지." 나는 앞유리 너머 눈 덮인 리마커블스 능선을 힐끗 보고 덧붙였다. "내가 또 오른쪽으로 붙으면, 그때도 소리쳐 줄 거지?"
아내는 창밖으로 눈을 돌린 채 짧게 답했다. "소리 쳐도 안 들으면 어쩔 건데." 나는 대답하지 않았다. 대신 핸들을 조금 더 왼쪽으로 붙였다.
[참고 자료]
1. 경기도교육연구원, 'MZ세대 교사의 특성 연구'(2023) – 교육플러스 보도
https://www.edpl.co.kr/news/articleView.html?idxno=8243
덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.