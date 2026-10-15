이천쌀문화축제 14일 개막…복하천 수변공원서 18일까지 개최

큰사진보기 ▲제25회 이천쌀문화축제가 14일 복하천 수변공원에서 개막해 18일까지 닷새간 열린다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제25회 이천쌀문화축제가 14일 복하천 수변공원에서 개막해 18일까지 닷새간 열린다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲제25회 이천쌀문화축제가 14일 복하천 수변공원에서 개막해 18일까지 닷새간 열린다. ⓒ 이천시 관련사진보기

제25회 이천쌀문화축제가 14일 복하천 수변공원에서 개막해 18일까지 닷새간 열린다.'풍요로운 수확, 따뜻한 마음'을 주제로 열리는 올해 축제는 기존 이천농업테마공원에서 복하천 수변공원으로 장소를 옮겨 개최된다.시는 축제장을 3개 공간, 11개 테마구역으로 나눠 농경문화 체험과 햅쌀 판매, 공연, 먹거리 행사 등을 운영한다.개막일인 14일에는 조선시대 왕실에 이천쌀을 진상하던 모습을 재현한 '임금님 진상행렬'이 진행됐다.행렬에는 취타대 20명과 전통 복식 행렬단 100명, 풍물패 100명 등 모두 220명이 참여했다.이들은 오후 1시 설봉온천을 출발해 안흥지와 미란다호텔, 롯데캐슬 등을 거쳐 복하천 수변공원까지 약 2.5㎞ 구간을 행진했다.축제 기간에는 대형 가마솥에서 지은 이천 햅쌀밥을 2천원에 제공하는 '가마솥밥 이천명 이천원' 행사와 600ｍ 길이의 무지개 가래떡 만들기, 쌀밥명인전 등이 열린다.전통 짚풀공예와 윷놀이, 줄다리기 등 농경문화 체험 프로그램도 마련됐다.올해 새롭게 선보이는 '조선 주막 클럽'에서는 디제이 공연과 관람객 참여형 춤 공연, 강강술래 등이 진행된다.이와 함께 풍년 운동회, 메뚜기 술래잡기, 쌀점 이벤트 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 운영된다.축제장에서는 이천첨단드론대전과 드론쇼 등도 함께 열린다.시는 축제 기간 지역 소기업·소상공인회와 연계한 '지역상권 빅세일전'을 진행해 방문객들의 지역 상점 이용을 유도할 계획이다.교통 편의를 위해 3천대 규모의 임시주차장을 확보하고, 이천역과 시내 주요 거점을 연결하는 셔틀버스도 증편한다.축제장 내부에는 전기카트버스와 꼬마기차 등을 운영해 어린이와 고령자 등 방문객의 이동을 지원한다.성수석 이천쌀문화축제추진위원장은 "올해 축제는 복하천 수변공원으로 장소를 옮겨 도심 접근성을 높였다"며 "이천쌀의 우수성을 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 준비했다"고 말했다.