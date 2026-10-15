안양시민단체, '시민참여기본법안' 주제로 강연

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안양시민사회단체네트워크가 안양YMCA, 안양시공익활동지원센터와 공동으로 시민참여기본법안과 관련한 강연회를 지난 14일 안양시공익활동지원센터에서 개최했다.류홍번 시민사회활성화전국네트워크 운영위원장이 강사로 나서, '시민참여기본법과 민주시민교육의 미래'를 주제로 강연을 했다.류 위원장은 시민참여기본법안이 시민의 정책 참여, 숙의·공론, 민주시민교육, 시민사회 활성화 등을 종합적으로 다루는 법안이라고 소개했다. 또한 기존의 시민참여 제도가 주로 참여 절차를 마련하는 데 초점을 두었다면, 이번 법안은 교육과 시민사회 활동 기반까지 함께 다룬다는 점이 특징이라고 설명했다.아울러 법안에 따라 국가시민참여위원회와 지역 차원의 시민참여 체계가 구축될 경우, 그동안 개별적으로 운영되어 온 시민참여, 시민교육, 공익활동 관련 정책 간 연계가 가능해질 것이라는 견해를 밝혔다.류 위원장은 시민교육과 공익활동의 연계, 시민사회 영역 간 협력체계 구축 등을 시민활동의 숙제로 꼽았다. 특히 어떤 제도든 지역의 다양한 주체들이 충분한 토론과 합의를 거쳐 실질적으로 작동하도록 만드는 과정이 중요하다고 강조했다.시민참여기본법안은 지난해 12월 더불어민주당 이해식 의원 등 29인이 발의했다. 현재 소관 상임위원회인 국회 행정안전위원회에 계류 중인 상태다.