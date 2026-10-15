안양시민단체, '시민참여기본법안' 주제로 강연

안양시민사회단체네트워크가 안양YMCA, 안양시공익활동지원센터와 공동으로 시민참여기본법안과 관련한 강연회를 지난 14일 안양시공익활동지원센터에서 개최했다.
류홍번 시민사회활성화전국네트워크 운영위원장이 강사로 나서, '시민참여기본법과 민주시민교육의 미래'를 주제로 강연을 했다.
류 위원장은 시민참여기본법안이 시민의 정책 참여, 숙의·공론, 민주시민교육, 시민사회 활성화 등을 종합적으로 다루는 법안이라고 소개했다. 또한 기존의 시민참여 제도가 주로 참여 절차를 마련하는 데 초점을 두었다면, 이번 법안은 교육과 시민사회 활동 기반까지 함께 다룬다는 점이 특징이라고 설명했다.
아울러 법안에 따라 국가시민참여위원회와 지역 차원의 시민참여 체계가 구축될 경우, 그동안 개별적으로 운영되어 온 시민참여, 시민교육, 공익활동 관련 정책 간 연계가 가능해질 것이라는 견해를 밝혔다.
류 위원장은 시민교육과 공익활동의 연계, 시민사회 영역 간 협력체계 구축 등을 시민활동의 숙제로 꼽았다. 특히 어떤 제도든 지역의 다양한 주체들이 충분한 토론과 합의를 거쳐 실질적으로 작동하도록 만드는 과정이 중요하다고 강조했다.
시민참여기본법안은 지난해 12월 더불어민주당 이해식 의원 등 29인이 발의했다. 현재 소관 상임위원회인 국회 행정안전위원회에 계류 중인 상태다.