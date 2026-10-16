촬영감독이 갑자기 화내며 나가버린 까닭... 40년 전 풍경

큰사진보기 ▲바리터의 대표 영화 <작은 풀에도 이름 있으니> 스틸컷. ⓒ 바리터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1990년 2월 8일, 바리터 멤버인 김소영 감독과 서선영 작가가 16mm 필름 작업을 하는 모습. ⓒ 서선영 관련사진보기

"곧 영화에 목을 매게 될 20대 여성들이 순간적으로 그려낸, 불타오르는 별자리. 그게 바리터였어요. 서로의 말을 경청했어요. 어떤 말도 폄하하지 않았고, 어떤 것도 흉이 되지 않았죠."

"저는 그 영화를 찍을 때 대학교 3학년이었고, 졸업 한 직후에는 취업을 했어요. 취업하기 전까지는 진짜 몰랐습니다. 제가 진짜 '커피 카피 아가씨'가 될 줄은."

큰사진보기 ▲바리터의 대표 영화 <작은 풀에도 이름 있으니> 스틸컷. ⓒ 바리터 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시 [스크린 위에서 작은 풀들은 여전히 흔들리고] 메인 포스터 ⓒ 김혜수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문의 bariground@gmail.com, 인스타그램 @bariground.

카메라가 너무 아름다워서 손을 뻗었다. 그러자 촬영 수업을 맡은 촬영 감독이 화를 내며 학생들을 전부 데리고 술을 먹으러 나가버렸다. 여자가 만진 카메라는 재수가 없다는 것이었다. 한국영화아카데미 1기, 연출 전공 열두 명 중 여학생은 둘이었다. 실습을 나가면 그의 손이 닿지 않도록 카메라를 높이 세우거나 바닥에 깔아버렸다. 동기들이 사과 박스를 구해 와 딛고 올라서게 해주었다. 졸업할 때 보니 여학생 둘만 전공이 시나리오로 바뀌어 있었다. 김소영 감독이 기억하는 1980년대 중반의 교실이다.몇 해 뒤 그는 여자들만 모인 집단에서 16mm 영화 한 편의 연출을 맡았다. 집단의 이름은 바리터다. 1989년 여름 서울 대흥동의 방 한 칸에서 시작해 1992년에 멈춘, 한국에서 처음으로 여성주의 영화 제작을 표방한 집단이다. 바리터라는 이름은 딸이라는 이유로 버려졌으나 끝내 자신의 터를 세운 설화 속 인물 '바리데기'에서 따왔다.1990년, 바리터가 한국여성민우회와 함께 만든 <작은 풀에도 이름 있으니>는 당시 아무도 노동자라 불러주지 않던 사무직 여성들의 하루를 담았다.지난 6월 30일 서울 마포구 합정에 위치한 모임 공간 몽글에서 바리터(김소영, 변영주, 서선영, 도성희, 김영, 김소연, 임혜원)를 만나 이야기를 나눴다.시작은 '마녀'를 찾아간 일이었다. 1988년 겨울, 영화창작집단 장산곶매에 합류한 변영주는 서선영과 가까워지면서, 여성주의를 함께 이야기 할 어른이 있으면 좋겠다고 생각했다. 그때 선배 한 명이 김소영이라는 이름을 꺼냈다. "그 이름을 얘기하는 남자들이 다 똑같은 표정을 짓는 거예요. 무슨 마녀 얘기하듯이. 그 순간 너무 궁금해졌어요." 변영주가 연락처를 얻어 먼저 찾아갔고, 이튿날 서선영까지 데려가 다시 만났다. 그는 바리터의 출발을 이렇게 요약한다. "어느 날 마녀를 찾으러 갔더니 마녀가 아니라 엄청나게 좋은 선배였다."서선영에게 그 만남은 다른 종류의 안도였다. "나랑 같은 애들이 다 여기 모여있네. 근데 나만 그런 게 아니라, 다들 자기 그룹에서 혼자 동떨어졌던 애들이더라고요." 김소영, 서선영, 변영주가 각자 아는 사람들을 불러 모아 열몇 명이 되었다. 김소영은 서선영의 공을 높이 산다. "서선영씨가 없었으면 아무것도 안 됐을 거예요. 조직을 관리하는 능력이 정말 탁월했거든요." 그 뒤로 한국여성민우회가 교육용 영상을 만들어 달라고 제안해오면서 집단은 비로소 움직이기 시작했다.합류의 경로는 저마다 달랐다. 김영은 '또 하나의 문화' 캠프에서 바리터를 처음 만났다. "메이킹 영상을 찍는다고 여성영상집단 바리터에서 왔다는 두 여자가 카메라를 들고 나타났어요." 밤 촬영을 기웃거리는 그에게 변영주가 물었다고 한다. "너 이거 재밌니, 와보고 싶니?"현장은 그들이 주도했다. "<파업전야> 할 때는 시나리오에는 참여해도 현장은 거의 남자들 위주였어요. 거기서 우리한테 오는 역할은 엑스트라로 여공 하면서 대사 몇 마디 하거나, 간단한 거 챙기는 도우미 정도였어요. 근데 바리터에서는 우리가 다 직접 해야 했어요." 서선영의 말이다. 김소영이 연출을, 서선영이 시나리오와 제작 총지휘를 맡았다.촬영을 맡기로 했던 선배가 <파업전야> 작업으로 빠지자 카메라는 변영주에게 넘어왔다. "저는 스틸 사진도 찍어본 적 없는 사람이었어요." 그가 못 하겠다고 하자 김소영이 말했다. 촬영은 내가 할 줄 아니 널 다 가르쳐주겠다고. 김영과 김소연은 촬영팀과 제작부에서 조명기를 붙잡았다. 이들에겐 예산이랄 것도 없었다. 회비를 걷어 월세를 낼 정도였다. 대표도 두지 않았다.김소영은 그 3년을 이렇게 부른다.바리터의 대표작 <작은 풀에도 이름 있으니>는 크게 주목받지 못했다. 서선영은 임혜원, 홍효숙과 함께 16mm 영사기를 버스에 싣고 대학마다 상영을 다녔다. "<파업전야> 상영에는 사람들이 줄을 서서 어마어마하게 오는데 우리 영화는 세 명, 네 명 봐요. 장산곶매 선배들도 너희들이 그걸 왜 찍냐 그러고." 생산직 노동자의 이야기가 절박했던 시절, 사무직 여성의 이중노동은 시급한 의제로 보이지 않았다. 텅 빈 강의실에서 영화를 트는 일이 초라하고 부끄러웠다고 그는 말한다.30년이 지나 같은 영화를 다시 본 서선영의 감상은 달랐다. "그때 찍은 화이트칼라 여성 이야기가 지금과 거의 다르지 않아서, 오히려 더 절실하게 다가오는 거예요. 저 영화가 너무 앞서 나갔구나 싶었어요." 당시 촬영팀에서 조명기를 들었던 김소연은 영화에 나오는 '커피 카피 아가씨'라는 노래를 기억한다. 그는 졸업 후 취업을 한 뒤 커피 심부름을 하고 복사기에 매달려 살았다. 전화를 평소 목소리로 받았더니 상냥하고 예쁜 목소리로 하라는 지적을 들었다.바리터는 1992년에 멈췄다. 해산식은 없었다. 소련이 무너지던 무렵 각자 유학과 중국과 대학원과 다큐멘터리로 흩어졌다. 공동으로 모아둔 돈도, 남겨둔 자료도 없었다. 서선영이 몇십 년을 이고 지고 다닌 영사기 한 대는 얼마 전 고물상으로 넘어갔다. 남은 것은 1989년 6월에 쓰인 창립 취지 및 사업계획서 한 묶음이다. 도성희가 30년 넘게 보관해온 그 종이들은 현재 한국영상자료원에 소장돼 있다.그래서 딸도 몰랐다. 2024년 덴마크에 교환학생으로 가 있던 이수안은 한국 기사를 읽다가 사진 속에서 엄마를 발견했다. 서울국제여성영화제가 연 바리터 30주년 행사 기사였다. 왜 미리 말해주지 않았느냐고 묻자 엄마인 서선영은 별일 아니라는 듯 답했다. "안 물어봤잖아."자료가 남지 않았다는 결과의 대가는 뒤에 온 사람들이 치렀다. 성소수자와 여성 노동자의 삶을 기록해온 제작집단 연분홍치마의 김일란 감독은 변영주 감독에게 물었다. 왜 우리에게 아무것도 남기지 않았느냐고, 왜 우리가 처음부터 다시 하게 만드느냐고. 남은 것이 자료가 아니라면, 무엇이 남았을까. 30년 넘게 영화 일을 이어온 김영의 말을 들으면 '여럿이 모여서 했던 작업'의 시간과 그러한 시도가 이에 대한 답이 아닐까 싶다. "제가 정말 사랑한 건 한 사람이 아니라, 여럿이 모여 뭔가를 만들어내는 그 일 자체였어요."그 연결을 확인하는 자리가 김혜수의 기획으로 올가을 서울에 마련된다. 10월 30일부터 11월 15일까지 서울 마포 탈영역우정국에서 열리는 전시·상영회 <스크린 위에서 작은 풀들은 여전히 흔들리고>다. <작은 풀에도 이름 있으니>와 함께, 그 영화를 본 뒤 응답하듯 만든 이수안, 장윤미, 홍지연, 정혜진, 조혜정, 봄로야의 신작 6편이 처음 공개된다.또한 김소영 <거류>, 변영주 <낮은 목소리>, 장윤미 <관리처분계획 -미아리텍사스 편>, 홍지연 <용주골>, 연분홍치마 <3XFTM>, 김수목 <한국와이퍼 투쟁기>, 심이안 <빼고> 등이 특별 상영작으로 초대된다. 2주간 28편을 상영하고 감독과의 대화를 8회 연다. 관람은 무료이며 특별 상영은 사전 신청을 받는다.바리터 일곱 사람의 구술과 그 뒤 세대의 작업을 담은 책 <카메라와 밥그릇>(희음·김혜수 지음, 현실문화)도 같은 시기에 나와 전시에서 첫 선을 보인다. 10월 30일 저녁 6시에 전시 오프닝과 출판 기념회가 함께 열린다.