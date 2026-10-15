안민석 경기교육감 "하남교육지원청 신설"…2027년 9월 개청 추진

큰사진보기 ▲경기 하남시는 안민석 경기도교육감이 하남교육지원청을 신설하고 개청 시기를 2027년 9월로 앞당기겠다는 계획을 밝혔다고 15일 전했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

AD

경기 하남시는 안민석 경기도교육감이 하남교육지원청을 신설하고 개청 시기를 2027년 9월로 앞당기겠다는 계획을 밝혔다고 15일 전했다.안 교육감은 이날 하남종합복지타운에서 열린 학부모 타운홀 미팅에서 "오늘 여기에서 대한민국 최초의 교육지원청 분리, 하남교육지원청 신설을 약속드리겠다"고 말했다.이어 도내 6개 통합교육지원청의 분리·신설을 순차적으로 추진할 계획이라며 하남을 우선 추진 대상으로 제시했다.안 교육감은 "하남은 준비도 가장 잘됐고, 지난 연초부터 준비를 하남시만큼 잘한 곳이 없다"고 설명했다.학부모들과의 질의응답에서는 당초 2028년 3월로 예정했던 하남교육지원청 개청 시기를 2027년 9월로 6개월 앞당기도록 지시했다고 밝혔다.하남시는 독립 교육지원청 신설을 위해 올해 1월 하남종합복지타운 6층에 150평 규모의 임시청사를 마련하고 신설추진단 현판식을 개최했다.이후 경기도교육청의 현장실사에서 공간 부족 문제가 제기되자 30평을 추가 확보해 임시청사 면적을 180평으로 확대했다.또 인근 하남문화예술회관 주차공간 200면을 활용할 수 있도록 하고 청사 관리 등 행정적 지원을 준비해 왔다.안 교육감은 이날 타운홀 미팅에 앞서 이현재 하남시장과 만나 임시청사 준비 상황을 확인하고 교육지원청 신설 관련 현안을 논의했다.하남교육지원청이 독립하면 현재 광주하남교육지원청이 담당하는 교육행정 업무가 분리돼 미사·감일·위례 등 신도시 개발에 따른 학교 신설과 학생 배치, 과밀학급 문제 등에 대응할 수 있을 것으로 시는 기대하고 있다.이날 간담회에서는 하남지역 과밀학급 해소를 위한 서울 송파구와의 공동학구 운영 방안도 논의됐다.이 시장은 행정구역 경계로 인해 거주지와 가까운 학교에 다니지 못하는 문제를 언급하며 일정 기간 송파지역 학교를 공동 이용하는 방안을 제안했다.이에 안 교육감은 서울시교육청과의 협력을 추진하겠다는 입장을 밝히고, 과밀학급 문제 해결을 위한 관계기관 태스크포스(TF) 구성을 제안했다.또 지역 여건을 반영한 과밀학급 해소 방안을 마련해 다른 지역에도 적용할 수 있는지 검토하자고 했다.이 시장은 "하남교육지원청 신설은 오랜 기간 준비해 온 33만 하남시민 모두의 염원"이라며 "이번 약속이 조속한 분리·독립과 개청으로 이어질 수 있도록 경기도교육청과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.