남양주시장, 국토부 장관 만나 GTX 등 광역교통망 확충 건의

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장이 3기 신도시와 신규 공공택지 조성 등 대규모 개발에 대응해 광역교통망을 확충하고 주요 도시 현안을 해결하기 위한 국토교통부와의 협력 강화에 나섰다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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최현덕 남양주시장이 3기 신도시와 신규 공공택지 조성 등 대규모 개발에 대응해 광역교통망을 확충하고 주요 도시 현안을 해결하기 위한 국토교통부와의 협력 강화에 나섰다.남양주시는 14일 서울 중구 국토발전전시관에서 최민희 더불어민주당 남양주갑 국회의원과 함께 홍지선 국토교통부 장관을 만나 광역교통망 확충과 신도시 기반시설, 도시개발 제도 개선 등 주요 현안을 심도있게 논의했다고 밝혔다.이날 최 시장은 남양주시의 도시 성장과 대규모 주택공급에 발맞춰 철도와 도로 등 교통망과 생활 기반시설을 적기에 확충해야 한다고 강조했다.먼저 철도 분야에서는 GTX-D·E·F·G 노선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 건의했다. 아울러 송파하남선 남양주 연장, 6호선 남양주 연장, 8호선(별내선) 의정부 연장의 제5차 대도시권 광역교통시행계획에 반영해 수도권 동북부 광역철도망을 확충할 것을 요청했다.또한 경춘선과 수인분당선 직결의 필요성도 전달했다. 청량리역 환승에 따른 시민 불편을 줄이고 수도권 동북부와 경기 남부·인천권을 연결하는 철도망을 구축하기 위해 국가 차원의 사업 추진이 필요하다고 설명했다.특히 3기 신도시와 신규 공공택지의 광역교통계획을 주변 개발사업과 연계해 선제적으로 수립하고, 주요 광역교통시설이 입주 시기에 맞춰 개통될 수 있도록 사업 추진에 속도를 내줄 것을 건의했다. 이를 통해 '선(先)교통 후(後)입주' 원칙이 실현돼야 한다는 점을 강조했다.도로 분야에서는 ▲수석대교 6차선 및 선동IC 직결 ▲중부연결고속도로 금곡산업단지·월문리 나들목 신설 ▲강변북로 지하화 사업의 광역교통개선대책 반영 등을 요청했다.시는 해당 사업들이 추진되면 서울 접근성이 개선되고 대규모 개발에 따른 교통량을 분산하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 아울러 산업단지의 물류 경쟁력을 높이고 지역 간 이동 편의도 개선할 수 있을 것으로 보고 있다.주택공급과 도시개발을 뒷받침하기 위한 제도 개선 방안도 논의했다.최 시장은 진건 공공하수처리시설 이전·통합을 통한 왕숙지구 주택공급 기반을 마련하고 주변 생활환경을 개선할 필요가 있다고 설명했다. 이와 함께 개발제한구역 내 소규모 집단취락 관련 규정과 지구단위계획 제도 개선 등 현장의 어려움을 해소하기 위한 정부의 지원을 요청했다.최현덕 시장은 "남양주시는 3기 신도시와 신규 공공주택 공급 등 대규모 개발이 진행되면서 수도권 동북부의 주요 성장축으로 변화하고 있다"며 "도시 성장에 걸맞은 철도와 도로 등 광역교통 기반을 갖추는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.이어 "오늘 논의한 현안들은 남양주시뿐 아니라 수도권 동북부의 교통·주거환경 개선과 균형발전을 위해서도 중요한 과제"라며 "정부·국회와 긴밀히 협력해 주요 사업이 국가 및 광역교통계획에 반영되고 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.