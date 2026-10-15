광주 아이돌봄사 장기근속수당 도입 논의 진전

큰사진보기 ▲경기 광주시 아이돌봄사들의 장기근속수당 도입 요구와 관련해 광주시와 노동조합이 법적 근거 마련과 단계적 시행 방안을 협의하기로 했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기 광주시 아이돌봄사들의 장기근속수당 도입 요구와 관련해 광주시와 노동조합이 법적 근거 마련과 단계적 시행 방안을 협의하기로 했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 광주시 아이돌봄사들의 장기근속수당 도입 요구와 관련해 광주시와 노동조합이 법적 근거 마련과 단계적 시행 방안을 협의하기로 했다.광주시 관계자와 공공연대노동조합 관계자는 15일 면담을 하고 아이돌봄사 장기근속수당 도입을 위한 예산 편성 및 제도적 절차 등을 논의했다.이번 면담은 공공연대노조가 지난 5월 지방선거 당시 박관열 광주시장 후보와 체결한 정책협약의 이행을 요구하며 지난달 14일부터 약 한달간 시청 앞에서 농성을 이어온 가운데 이뤄졌다.당시 정책협약에는 아이돌봄사 근속기간에 따라 월 3만~10만 원의 장기근속수당을 도입하고, 처우 개선을 위한 조례 제정 또는 개정을 추진하는 내용이 담겼다.노조는 광주시의 재정 여건을 고려해 2027년부터 근속 3년 이상 아이돌봄사에게 월 3만 원을 우선 지급하고, 이후 근속기간에 따른 차등 지급체계를 단계적으로 도입하는 방안을 제안했다.노조가 제출한 당초 자료에는 아이돌봄사 180명 전원 지급을 가정한 1단계 소요 예산이 연간 최대 6480만 원, 사용자 부담 보험료 등을 포함하면 약 7130만 원으로 제시됐다.그러나 이날 면담에서 노조 측은 실제 근속기간을 반영해 다시 계산한 결과, 2027년 1단계 수당 지급에 필요한 금액이 약 4485만 원으로 추산됐다고 설명했다.광주시 측은 장기근속수당 도입 필요성에는 공감하면서도 실제 예산을 집행하기 위해서는 법적 근거가 마련돼야 한다는 입장을 밝혔다.시 관계자는 면담에서 박관열 시장이 정책협약을 이행하겠다는 의지를 갖고 있다는 취지로 설명하면서, 법적 근거 없이 수당을 지급할 경우 법률상 문제가 발생할 수 있다는 검토 의견을 전달했다.이에 따라 중앙정부에 아이돌봄사 처우 개선과 관련한 제도적 근거 마련을 건의하고, 시의회 차원의 조례 제정 또는 개정도 검토할 필요가 있다고 설명했다.노조 측은 장기근속수당 도입을 위한 첫 단계로 아이돌봄서비스 제공기관인 가족센터와 임금·단체협약을 추진하겠다는 입장을 밝혔다.노조와 가족센터가 수당 지급에 관한 잠정적인 합의를 마련하고, 예산이 확보될 경우 지급하는 방식으로 협약을 체결한 뒤 이를 근거로 광주시에 예산 반영을 요청하겠다는 것이다.광주시 측도 가족센터를 통해 공식 요청이 접수되면 관련 부서에서 검토하고, 필요한 경우 추가 법률 검토를 진행하겠다는 입장을 밝혔다.광주시가 지난 9월 작성한 자료에 따르면 당시 지역 아이돌봄사는 160명이며, 올해 아이돌봄 지원사업 관련 예산은 약 49억7천810만원이다.시는 현재 기본급과 법정수당 외에 영아돌봄수당, 긴급돌봄 관련 수당, 교통비 등을 지원하고 있으며, 의료비 감면과 워크숍 등 복리후생 사업도 추진하고 있다.노조는 기존 지원과 별개로 장기간 근무한 아이돌봄사에 대한 보상체계가 필요하다는 입장이다.이날 양측은 가족센터와의 협의를 거쳐 장기근속수당 도입에 필요한 절차를 진행하고, 이후 시장 면담을 추진하는 방안도 논의했다.노조 측은 면담 결과를 조합원들에게 설명하고 시청 앞 농성 정리 여부를 결정하겠다는 뜻을 밝혔다.다만 장기근속수당 지급 시기와 금액, 예산 편성 여부는 아직 확정되지 않았다. 향후 가족센터와의 협약, 법적 근거 검토 및 광주시 예산 심의 등의 절차가 남아 있다.