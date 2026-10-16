[단독] "이태원 참사 피해자 지원, 재정 악용"... '윤어게인'의 댓글 여론 조작

큰사진보기 ▲'부정선거'를 주장하며 윤석열을 지지하는 사이트인 '브이포코리아'에 올라온 이태원참사 지원법 모습(사이트 화면갈무리). 국회 입법예고란에 등록된 의견 중 454여건이 위 사이트가 생성해 안내하는 반대 의견 문구를 ‘복붙(복사/붙여넣기)’한 결과로 나타났다. ⓒ 브이포코리아 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 오후 5시께 국회 입법예고 사이트에서 확인한 의견 중 "정부 재정을 지속적으로 악용하여 잘못된 수령 사례가 증가할 가능성" 내용을 검색하자 나온 결과. 전체 1100건 의견 중 총 454건이 브이포코리아에서 안내한 반대의견과 동일한 문구(아래)로 법안에 반대했다. ⓒ 화면갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲‘윤석열 어게인’과 재선거를 주장하는 극우 성향 단체 대화방에서 공유된 브이포코리아 사이트. 해당 사이트를 통한 법안 반대 의견 제출 독려가 이뤄지고 있다. ⓒ 화면갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리, 이태원참사 유가족 간담회 한성숙 국무총리가 10·29 이태원 참사 4주기를 앞두고 14일 오후 서울 종로구 참사 기억소통공간 별들의집에서 유가족과 간담회에 앞서 이정민 유가족협의회 운영위원장으로부터 공간 설명을 듣고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

10.29 이태원 참사 피해자 의료지원금 지급기한을 늘리는 취지의 법안에 대한 반대 여론을 윤석열 지지 사이트에서 조직화하고 있음이 확인됐다.이른바 '윤어게인' 세력의 목표가 된 법안은, 전진숙 더불어민주당 의원이 지난 9월 3일 대표 발의한 '10.29 이태원 참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법 일부개정법률안'. 현행법상 참사 피해자에게 지급되는 의료지원금이 2032년 10월 28일까지 발생하는 비용에 한정된 점을 피해자 생존기간으로 수정하는 내용이다.<오마이뉴스> 취재 결과, 이들은 국회 입법예고 사이트에 소개된 해당 법안에 대한 반대 의견을 반복적으로 올리고 있다. 반대 의견의 내용 역시 사이트에서 제시한 예시를 그대로 복사한 것이다.국회 입법예고 사이트가 국회 상임위원회의 법률안 심사 전 입법취지와 주요 내용을 국민께 알리기 위한 목적임을 감안할 때, 해당 법안에 대한 부정적 여론을 의도적으로 조성하려는 '댓글 여론 조작'에 가깝다.해당 법안에 대한 소위 '반대 좌표'를 찍은 사이트는 '브이포코리아(VforKorea)'란 곳이다.내란 우두머리 혐의로 재판 중인 전직 대통령 윤석열씨의 유튜브·페이스북 채널을 소개하고 "부정선거 증거가 너무 많다"는 윤씨의 2025년 1월 편지 등이 소개돼 있다.표면상 국회 입법예고나 국민청원을 모아 보여주는 플랫폼이지만, 실제로는 극우 성향 이용자들의 특정 법안에 대한 반대 혹은 찬성 의견을 모으는 데 활용된다.다수의 법률안을 'AI 변호사'를 활용해 요약했다고 안내하고 있으며, 해당 법안에 대한 반대 의견 문구도 버튼 한 번만 누르면 복사되도록 제공하고 있다. 실제로 '윤어게인'과 '재선거'를 주장하는 단체 대화방, 극우성향 유튜브 채널 등에서는 '브이포코리아' 링크를 공유하며 반대 참여를 독려하는 모습이 확인됐다.16일 오후 5시 기준 국회 입법예고 사이트에 게재된 이태원 참사 피해자 지원법에 대한 의견 수는 약 1100건. 이 중 최소 454건이 위 사이트가 생성·안내한 반대 문구를 '복붙(복사·붙여넣기)'한 결과로 나타났다.<오마이뉴스> 확인 결과, 해당 법안 의견란에서 "정부 재정을 지속적으로 악용하여 잘못된 수령 사례가 증가할 가능성"이란 문구를 쓴 의견을 내용 검색하면 총 454건이 나온다. 그런데 해당 문구는 '브이포코리아(VforKOREA)' 사이트가 안내하는 반대 의견 문구와 정확히 일치했다.참사 피해자 지원 법안을 발의한 의원들은 황당하다는 반응이다.전진숙 의원은 이날 <오마이뉴스> 통화에서 "이태원 참사 유가족, 피해(생존)자들 중 아직도 일상생활조차 힘들어하는 분들이 많기에, 사회적 참사에 한해 국가가 피해 치료를 돕는 게 마땅하다고 본 것"이라며 "법안엔 누구나 찬성·반대할 수 있지만, 동일한 내용으로 조직적으로 집단행동을 하는 것까지 참된 여론이라고 볼 수는 없을 것"이라고 말했다."국가가 통제할 수는 없겠지만, 동일한 문구로 남기는 조직적인 집단 반대는 결국 다수의 국민 여론을 왜곡하고 음해하고 호도하는 작업"이라는 비판이다.법안 발의에 참여한 손솔 진보당 의원 또한 "윤어게인 일당이 그 어떤 가치나 지향도 없이 '반대를 위한 반대'만 하는 것으로 보여서 안타깝다"라고 짚었다.한편 이태원 참사는 2022년 10월 29일 서울 용산구 이태원에서 핼러윈을 앞두고 수 백 명의 인파가 밀집하며 압사로 인해 159명이 사망한 사고로, 오는 29일 4주기를 앞두고 있다.윤석열씨는 해당 참사에 대해 대국민 사과를 했지만 참사 유가족과 직접 만나 사과하진 않았다. 이재명 대통령은 지난해 7월 16일 이태원 참사 유가족 45명 등과 만나 정부를 대표해 공식 사과한 바 있다.