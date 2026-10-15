'칸쿤 감사 착수'에 오세훈 "납득이 안 되는 건 나"

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장과 정상훈 행정1부시장 직무대리가 15일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"아니, 잘못은 정원오 후보가 했는데 왜 제가 질책을 받아야 합니까?"

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이해식 = "제가 굳이 정원오 전 청장을 두둔하고자 이런 말씀을 드리는 게 아니에요."

오세훈 = "그러시는 것 같은데요?"

이해식 = "아이고, 정말 그러시면 안 됩니다. 시장님."

오세훈 = "아니, 저에게 보고가 올라온 바가 없습니다."



이해식 = "상식적으로 말이 되냐고요. (서울시) 조례에 (시장에게) 보고하게 돼 있고, 중요한 사항을 보고하게 돼있는데, 보고를 안 했다? 그러면 직무유기죠. 상식적으로 납득이 안되는데요."

오세훈 = "상식적으로 납득이 안 되는 건 제가 납득이 안 되는데요."

큰사진보기 ▲이해식 더불어민주당 의원이 15일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시 국정감사에서 정원오 전 성동구청장의 칸쿤 출장과 관련한 서울시 시민감사옴부즈만위원회의 감사 강행 문제를 지적하며 오세훈 서울시장에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

오세훈 서울시장은 15일 정원오 전 성동구청장의 칸쿤 출장에 대한 주민 감사 중단 요구에 "(감사에 대해) 보고를 받은 바가 없다"라고 주장했다.이날 오후 국회 행정안전위원회 서울시 국정감사에서 "시장님이 (감사 중단이라는) 정무적인 결단만 했으면 됐다"라는 이해식 더불어민주당 의원의 발언에 오 시장은 "잘못은 정원오 후보가 했는데 왜 내가 질책을 받아야 하느냐"라고 반박했다.이에 이 의원은 "김재섭 의원이 원천적으로 잘못을 했다"라면서도 "모든 문제를 떠나서 쌍방이 수사를 받고 있는 내용인데 감사권 남용이나 표적 감사 느낌을 주지 않나"라고 말했다. 이 의원의 발언에 오 시장은 "일정 숫자의 시민들이 감사 청구를 했는데, 감사를 안 할 방법이 있나?"라고 재차 반박했다.서울시 시민감사옴부즈만위원회는 지난 6월 정 전 성동구청장의 칸쿤 출장에 대해 주민 감사에 착수했으나 감사 기한을 넘기도록 결론을 내지 못했다. 이후 10월 23일까지 감사를 연장한 데 대해 더불어민주당 의원들은 '표적 감사'라고 주장했다.이날 서울시 국정감사에서는 오전부터 정 전 성동구청장의 칸쿤 출장에 대한 서울시 시민감사옴부즈만위원회의 감사 강행에 더불어민주당 의원들의 질의가 수차례 걸쳐 이어졌다. 이 의원은 수사나 재판 사항을 주민 감사 청구 대상에서 제외하는 지방자치법 규정을 들며 "경찰 수사와 주민 감사 내용이 똑같은데 이걸 무슨 법리 검토를 하나", "최소한 수사가 끝난 뒤로 미뤄도 되지 않나?"라고 밝혔다.이날 이 의원과 오 시장은 질의를 이어가다 결국 발언 수위를 높였다.서울시는 이 의원 질의 직후 보도참고자료를 내고 "주민 감사는 성동구 주민 210명 감사 청구에 따른 것으로, 서울시장이 정무적 판단으로 감사를 각하하거나 중단시킬 권한이 없다"라고 밝혔다. 서울시는 "시민감사옴부즈만위원회는 독립된 합의제 행정기관으로 감사 여부와 범위를 법령에 따라 독립적으로 결정한다"고 반박했다.그러면서 "시장에게 '정무적 결단'을 통해 감사를 중단하라고 하는 요구는 법적 권한과 절차에 부합하지 않으며, 오히려 시장에게 독립적인 감사 절차에 개입할 것을 요구하는 거나 다름 없다"라고 했다.