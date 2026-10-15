국회도서관 광주분관 후보지 토론회, 공정성 논란으로 갈등

큰사진보기 ▲국회도서관 광주분관 건립 후보지 선정을 위한 주민 의견수렴 토론회 모습 ⓒ 전남광주통합특별시 남구청 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 GJ저널망치에도 실립니다.

전남광주통합특별시 남구(구청장 김병내)가 15일 국회도서관 광주분관 건립 후보지 선정을 위한 주민 의견수렴 토론회를 열고 송암근린공원의 입지 경쟁력을 강조한 가운데, 정진욱 국회의원과 옛 보훈병원 부지 유치추진위원회가 토론회 운영의 공정성을 문제 삼으며 반발해 후보지 선정을 둘러싼 갈등이 깊어지고 있다.남구는 이날 구청 8층 대회의실에서 국회도서관 광주분관 유치에 대한 주민 공감대를 형성하고 합리적인 입지 선정 방향을 모색하기 위한 토론회를 개최했다.이날 토론회는 이명규 광주대학교 석좌교수가 좌장을 맡고 김대일 광주대학교 교수가 주제발표에 나섰으며, 강필서 광주건축사회 회장과 김동기 한국부동산개발협회 부회장, 김수환 ㈜도시이음 대표이사가 패널로 참여했다.토론회에서는 송암근린공원과 김치타운 부지, 노대동 학교 용지, 옛 보훈병원 부지 등 4곳을 대상으로 입지 적정성과 건축 가능성, 접근성 등을 비교했다.김대일 교수는 도시관리계획, 건축 가능성과 개발 규모, 입지 적정성 및 접근성, 토지이용과 공간계획 적합성, 상위 계획 검토 등 5개 지표를 분석한 결과 송암근린공원이 가장 적합하다는 의견을 제시했다. 남구에 따르면 토론에 참여한 전문가들도 대체로 같은 견해를 밝혔다.송암근린공원은 최대 6만 40㎡의 건축 연면적을 확보할 수 있고, 광주와 전남을 아우르는 광역 접근성 측면에서도 경쟁력이 있다는 평가를 받았다. 남구는 특히 해당 부지에 기존 시설물이 없어 다른 후보지와 달리 시설 이전이나 용도변경 등에 따른 부담이 적다는 점을 강조했다.반면 옛 보훈병원 부지에 대해서는 공공재산 활용의 타당성과 재정적 부담 문제가 제기됐다. 남구가 약 1000억 원의 가치가 있는 것으로 평가하는 구 소유 부지를 국책사업에 무상으로 제공하는 것이 적절한지를 신중하게 판단해야 한다는 것이다.국회사무처가 검토하는 토지보상비가 약 50억 원 수준인 점도 남구가 대체 부지를 검토해 온 주요 배경이다. 남구는 재정 여건과 공공자산의 가치를 고려할 때 옛 보훈병원 부지 제공에 따른 부담을 간과할 수 없다는 입장이다.그러나 정진욱 의원과 옛 보훈병원 부지 유치추진위원회의 시각은 다르다. 이들은 토론회 개최 전날인 14일 남구청의 일방적인 행사 추진을 비판하며 토론회 중단과 공정한 의견수렴 절차 마련을 촉구했다.유치위는 남구청이 사전 협의 없이 개최 불과 사흘 전에 토론회 일정을 알렸다며 이를 '밀실행정'이자 '일방적인 밀어붙이기 행정'이라고 주장했다.토론회 패널 구성에 대해서도 문제를 제기했다. 좌장과 발표자, 토론자 상당수가 남구청과 인연이 있는 인사들로 구성돼 송암공원에 유리한 의견이 집중될 수 있으며, 이를 주민 여론인 것처럼 활용할 우려가 있다는 주장이다.주민 참석 방식에 대한 의혹도 제기됐다. 유치위는 남구청이 지난 12일 작성한 토론회 개최 계획 보고서를 근거로 주민자치과와 동 행정복지센터 등에 참석자 명단 제출을 요청했다며 사실상 참석자 동원을 유도한 것 아니냐고 지적했다.또 150여 명을 수용할 수 있는 대회의실에서 토론회를 진행하면서 참석 대상을 80여 명으로 제한한 점을 들어 폭넓은 주민 의견수렴이라는 행사 취지에 의문을 제기했다. 다만 패널 구성의 편향성이나 참석자 동원 여부는 유치위 측의 주장으로, 실제 행사 운영과 참석자 선정 과정에 대한 확인이 필요하다.후보지 자체에 대한 견해도 팽팽하다. 정 의원 측은 옛 보훈병원 부지가 남구 소유의 공공부지인 데다 도시철도 2호선 백운광장역과 가까워 대중교통 접근성이 뛰어나고, 주변 교육·문화시설과 연계한 도심 활성화 효과도 기대할 수 있다고 주장한다.반대로 송암근린공원의 경우 공원 내 잔여 부지가 없고, 진행 중인 민간공원 특례사업과 연계하기도 어렵다며 실제 건립 가능성에 의문을 제기하고 있다. 이는 송암근린공원에 별도 시설물이 없어 개발 여건이 유리하다는 남구 측 설명과 배치되는 부분이다.결국 후보지의 적정성을 판단하려면 건축 가능 면적뿐 아니라 공원 조성계획과 관련 행정절차, 토지 확보 방식 등을 객관적으로 검증할 필요가 있다는 지적이다.국회도서관 광주분관은 특정 기관이나 정치권의 성과를 넘어 지역의 지식·문화 기반을 확충하기 위한 공공사업이다. 후보지별 장단점과 토지비 부담, 접근성, 행정적 실현 가능성을 투명하게 공개하고 주민 의견을 균형 있게 수렴하는 일이 무엇보다 중요하다.송암근린공원이든 옛 보훈병원 부지든 최종 판단의 기준은 객관적인 사업 타당성과 주민 편익이어야 한다. 남구청과 지역 정치권이 후보지 선정의 주도권을 둘러싼 공방에서 벗어나 합리적인 협의점을 마련할 수 있을지 주목된다.