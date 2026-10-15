김상욱 "보조금, 권력자 조직 지원했다는 의구심"

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 15일 울산시청에서 열린 감사관 주요 업무보고 회의에서 발언하고 있다 ⓒ 울산시청TV 갈무리 관련사진보기

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15일 열린 울산시의 감사관 주요 업무보고 회의에서, 시 예산으로 지원되는 민간 보조금지원사업에 대한 부정 의혹이 제기돼 이를 뿌리 뽑아야 한다는 의견이 나왔다.김상욱 시장은 시청TV 생방송 회의에서 보고를 받으면서 "시민들께서 많은 의구심을 가지고 있는 게 특히 보조금 분야"라며 "시장을 중심으로 권력자가 자신의 권력 기반을 강화하기 위해 자신의 선거 유사 조직들을 지원하는 형태의 보조금이 집행된 의구심이 있다"라고 밝혔다.이어 "그렇게 보조금이 집행되면 그 보조금은 분식회계가 되거나 불필요한 사업을 늘리면서 수익을 남기게 된다"라며 "보조금은 수익을 남기면 안 되는데 수익을 남기는 형태가 된다. 그래서 서로 보조금을 딸려고 충성 경쟁이 벌어지는 부분"이라고 덧붙였다.김 시장은 또한 "보조금 지원 사업이 본래 취지와는 달리 권력자의 권력을 강화하는 수단으로 악용돼 온 것들이 있지 않나라는 의구심을 가지고 있고 시민들도 많이 얘기하시는 것 같다"라며 "그런데 이걸 한 번에 뿌리 뽑는 것이 상당히 어렵다"라고 지적했다.김상욱 시장은 또 "분식회계라 표현은 했지만 서류상으로는 정당 사용으로 보이는데, 다 발견해내는 것이 현실적으로 우리 감사 인력으로는 할 수 없는 일인 것 같다"라며 "중요한 것이 비리 제보를 잘 받고 제보자를 보호하고 하는 것이 아닌가라는 생각이다"라고 밝혔다.이어 "관련된 비리 제보를 잘 받고 제보한 사람을 보호하고 받은 제보에 대해서 면밀하게 확인하고 하는 시스템을 가동하면 다들 긴장해서라도 함부로 못하게 하지 않을까라는 생각이다"라고 덧붙엿다.이에 감사부서는 "그런 이야기를 듣긴 들었다"며 "관련해서 조금 더 명확한 부분들이 좀 나올 수 있도록 해야 될 것 같다"고 답했다.김 시장은 보조금을 지급할 때 '청렴하게 사용하겠다'라는 서약서를 받고 있는지 확인한 후 "서약서에 '보조금을 부정하게 사용하는 경우에는 차후 시청에 보조금 사업 신청을 못한다'라는 문구를 반드시 넣어 달라"며 "이를 통해 보조금이 사업 목적에 맞게 잘 사용되고 부정한 일이 일어나지 않도록 해달라"고 당부했다.