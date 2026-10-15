장세일 영광군수 "농어촌기본소득 공모, 인구 늘린 지역 가산점 줘야"

큰사진보기 ▲장세일 영광군수가 15일 송미령 농림축산식품부 장관에게 농어촌기본소득 시범지역 선정 관련 건의서를 전달하고 있다. 2026. 10. 15 ⓒ 영광군 관련사진보기

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장세일 영광군수는 15일 농어촌기본소득 시범사업 대상지 추가 선정과 관련해 "인구를 늘린 지역에 가산점이 주어져야 한다"고 밝혔다.장 군수는 이날 전북 무주에서 열린 전국농어촌지역군수협의회 제16차 정기총회에서 송미령 농림축산식품부 장관을 만나 이같이 건의했다. 출산율 제고와 인구 증가, 청년 정착 등을 위한 지방정부의 노력과 성과를 시범 사업 대상지 선정 평가에 반영해야 한다는 취지다.장 군수는 "인구 소멸 지역을 지원하는 것인 만큼, 소멸 위험에서 벗어나기 위해 인구를 늘린 지역에 더 큰 기회를 주는 것이 정부 정책의 실효성을 높일 수 있다"고 설명했다. 이에 송 장관은 "건의 내용을 충실히 검토하겠다"고 답했다.영광군은 지난 7일 행정안전부의 인구감소지역 재지정 결과, 전국 군 단위 지방자치단체 가운데 유일하게 '인구활력 플러스(+)지역'으로 지정됐다. 인구활력 플러스 지역은 인구감소지역으로 재지정됐으나, 인구 여건 개선 흐름이 이어지도록 정부 지원이 이어지는 지역이다.영광군은 7년 연속 합계출산율 전국 1위를 기록하고 주민등록인구도 증가 추세다.정부는 올해부터 2027년까지 농어촌기본소득 시범사업을 추진 중이다. 사업비는 국비 40%, 도비 30%, 군비 30%로 분담하며, 대상 지역 주민에게 15만 원 상당의 지역 화폐를 매월 지급한다.현재 곡성·신안·구례·보성 등 전남광주 4개 군을 포함해 전국 17개 군에서 시범 실시 중이다. 정부는 추가 공모를 거쳐 대상 지역을 35개 군으로 확대하고 국비 부담률도 50%로 상향할 계획이다.