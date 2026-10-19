아삭 깍두기부터 달달 나물까지... 버릴 것 없는 가을 무의 변신

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"둥둥이 할머니, 이거 가져가셔서 뭇국 끓여드세요!"

큰사진보기 ▲"할머니, 이거 가져가셔서 뭇국 끓여 드세요!" 어린이집 체험으로 가져온 가을 보약들. 흙 묻은 채소 옆으로 아이의 고사리손이 정겹다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이집에서 가져온 가을무로 푹 끓여낸 뜨끈한 소고기뭇국 한 그릇. 찬 바람 불 때 이만한 보약이 없다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲뉴슈가로 은은한 단맛을 잡고, 플레인 탄산수로 톡 쏘는 청량감을 더한 아삭아삭 깍두기. 보기만 해도 군침이 돌 만큼 맛있게 익어간다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲초록색 파를 거부하는 손주들을 위해 파를 쏙 빼고, 들기름 향 가득 담아 부드럽게 볶아낸 할머니표 맞춤 무나물. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 보약 무차 만들기: 가을볕에 말려 당분이 배어 나온 무 껍질을 에어프라이어에 은근하게 덖어 구수한 맛과 향을 입힌다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 15일 둥둥이가 다니는 어린이집에서 고구마캐기 체험이 있었다. 딸과 함께 현장에 참여했는데 원장선 생님이 고구마밭 옆에 있는 무밭에서 둥둥이와 함께 무 뽑기 체험도 시켜주시며 무를 살뜰히 챙겨주셨다. 원장님이 어찌나 알뜰살뜰 살피며 키웠는지 무는 인물이 훤했다. 둥둥이는 마치 보물이라도 뽑은 양 의기양양했고, 내 눈에도 그 작은 무 한 뿌리가 가을볕을 가득 머금은 '보물' 그 자체로 보였다.옛말에 "무장수 집에는 앓는 사람이 없다", "겨울 무 먹고 트림을 안 하면 인삼 먹은 것보다 낫다"는 소리가 있다. 한방에서도 무를 '나복(蘿蔔)'이라 부르며 제2의 인삼으로 꼽았으니, 가을 식탁의 무는 그야말로 천연 보약이다. 소화 작용을 돕고 기관지와 감기 예방, 혈관 건강까지 챙겨주는 기특한 채소. 어디 그뿐인가. 잎부터 뿌리, 심지어 벗겨낸 껍질까지 단 하나도 버릴 것이 없다.어린이집에서 가져온 무를 시작으로, 요즘 우리 집 식탁은 연일 가을무 요리로 풍성하다.우리 집에는 입맛 까다롭기로 소문난 이들이 살고 있다. 어린 손주 '둥둥이'와 '에그', 그리고 이들보다 세 배는 더 입맛이 까다로운 딸내미다. 이 식성 유별난 3인방의 입맛을 한 번에 사로잡은 일등 공신이 바로 가을무를 듬뿍 넣은 소고기뭇국이다.만드는 법은 단순하지만 정성이 들어간다. 핏물을 잘 뺀 소고기에 다진 마늘과 파, 그리고 들기름을 두르고 달달 볶는다. 여기에 무의 하얀, 아랫부분을 큼직하게 썰어 넣고 한 번 더 볶아 간장과 액젓으로 간을 한 뒤, 물을 자작하게 붓고 무가 무를 때까지 푹 끓여낸다. 마지막으로 홍게맛장으로 감칠맛과 간을 맞추면 끝이다. 깊게 우러난 국물 한 모금에 깐깐하던 식구들의 입가에도 미소가 번진다.소고기뭇국의 뒤를 잇는 최고 인기 메뉴는 갓 지은 무밥이다. 무밥은 세상에서 가장 쉬운 요리다. 밥을 할 때 평소보다 물을 조금 덜 잡고, 채 썬 무(이때는 약간 두껍게 썬다.)를 들기름에 살짝 볶아 쌀 위에 얹어 밥을 짓기만 하면 된다. 이조차 귀찮다면 생무를 그대로 채 썰어 올려도 훌륭하다.하지만 무밥의 완성은 역시 '양념장'이다. 동서가 우리 집에 오면 "형님, 양념장은 제가 만들면 이 맛이 안 나요"라며 남은 양념장을 용기에 살뜰히 챙겨가곤 한다. 동서는 내게 특별한 비법이라도 있는 줄 알지만, 사실 특별한 것이 없다.그릇에 고춧가루, 볶은 깨, 다진 마늘, 다진 고추, 송송 썬 파(취향 따라 달래나 부추)를 먼저 담고, 들기름을 듬뿍 두른다. 이 재료들에 간장을 붓는 것이 핵심이다. 요즘은 직접 담근 집간장과 홍게맛장을 반반 섞어 쓰는데, 재료의 향이 간장에 겉돌지 않고 푹 배어들어 맛의 깊이가 달라진다. '손맛'이란 어쩌면 이런 작은 요리 순서의 차이일지도 모르겠다.무가 주는 즐거움은 여기서 끝이 아니다. 깍두기를 담글 때는 설탕 대신 뉴슈가를 아주 조금 넣는다. 이렇게 하면 무의 매운맛은 잠재우면서도 시간이 지나도 무르지 않고 끝까지 아삭한 식감과 깔끔한 단맛을 유지할 수 있다.소금 대신 액젓으로 무를 절이기도 하는데, 이때 나온 무절임 물은 버리지 않고 김치 양념에 그대로 사용한다. 고춧가루로 예쁘게 물을 들이고 마늘, 생강, 양파(때로는 배)를 갈아 넣은 뒤 쪽파나 무청을 더해도 좋다. 그리고 마지막에 당분이 없는 일반 플레인 탄산수를 살짝 넣어주면 아삭함과 청량감 최고인 시원한 맛이 난다. 요즘 같은 기온이라면 실온에서 이틀 정도 익히면 군침 도는 깍두기가 완성된다.채 썬 무를 살짝 젓국에 절였다가 들기름과 파기름에 달달 볶아 만드는 무나물은 아이들 반찬으로 그만이다. 무를 결(세로 방향)대로 썰어야 볶을 때 부러지지 않고 아삭함이 살아난다. 국물을 자작하게 부어 뚜껑을 덮고 약불에 5분간 푹 익혀내면 입안에서 부드럽게 부서진다. 다만, 초록색 파를 거부하는 손주들용 무나물에는 파를 빼준다.상큼함이 필요할 땐 무생채를 만든다. 무의 푸른 부분(단맛이 강해 생채나 무침에 좋다)을 가늘게 채 썰어 고춧가루, 액젓, 마늘, 생강에 조물조물 무친 뒤 식초나 매실청으로 식욕을 돋운다. 이때 부드러운 무잎을 송송 썰어 함께 섞어주면 보기에도 좋고 맛도 싱그럽다.무 요리를 할 때 내가 절대 빠뜨리지 않는 재료가 하나 있다. 바로 '생강'이다. 이는 시어머니께 전수받은 요리 비법이다. 열무김치를 담그거나 무 요리를 할 때 생강을 조금 넣으면 맛이 한층 고급스러워진다.알고 보니 여기에는 깊은 의학적 지혜도 담겨 있었다. 성질이 서늘한 무와 따뜻한 성질의 생강이 만나면 몸의 기운을 균형 있게 잡아준다. 또한 무의 소화 효소와 생강의 소화 촉진 성분이 시너지를 내어 속을 편안하게 해주는 것이다. 옛 어른들의 지혜에 고개가 절로 숙여진다.남은 껍질과 자투리 무는 가을볕에 말려 무차(茶)로 재탄생한다. 예전에는 일일이 팬에 덖느라 손이 많이 갔지만, 요즘은 에어프라이어가 효자 노릇을 한다.말린 무를 에어프라이어 바스켓에 겹치지 않게 깔고, 160~170도에서 7~8분간 돌린다. 중간에 한번 열어 골고루 섞어준 뒤, 140도로 온도를 낮춰 2~3분 정도 상태를 보며 노릇한 갈색이 될 때까지 구워낸다. 무는 당분이 많아 자칫 높이 올리면 타서 쓴맛이 나므로 낮은 온도로 줄여가며 확인하는 것이 포인트다. 이렇게 덖어낸 무를 식혀 보관했다가 찬 바람 불 때 뜨거운 물에 우려 마시면 구수한 향과 함께 속이 편안해진다.무청 역시 그늘에 잘 말려 시래기로 만든다. 푹 삶아 된장에 무치거나 된장국, 육개장에 넣어도 좋고, 구수한 시래기밥을 지어 특제 양념장에 비벼 먹으면 그만한 별미가 없다.창밖으로 차가운 가을바람이 스산하게 부는 저녁. 주방에는 따스한 무차 향이 은은하게 퍼지고, 레인지 위에는 소고기뭇국이 보글보글 소리를 내며 익어간다. 어린이집에서 가져온 무에서 시작된 가을 식탁. 버릴 것 하나 없이 온전히 제 몸을 내어주는 무처럼, 소박하지만 따뜻한 온기가 온 집안을 채우고 있다. 참 고마운, 가을의 선물이다.