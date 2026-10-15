유골함 보며 눈시울... 온전한 안식처 마련 및 진실규명 촉구

큰사진보기 ▲대전산내골령골희생자유족회(이하 유족회)가 15일 한국전쟁 당시 억울하게 희생된 영령들의 넋을 기리기 위해 대전 산내 골령골과 세종추모의집을 잇는 추모행사 및 현장위령제를 개최했다 ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전산내골령골희생자유족회가 15일 한국전쟁 당시 억울하게 희생된 영령들의 넋을 기리기 위해 대전 산내 골령골과 세종추모의집을 잇는 추모행사 및 현장위령제를 개최했다. ⓒ 임재근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이어 세종시 전의면에 위치한 세종추모의집으로 이동해 임시 안치된 희생자 유해를 찾았다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲유족회는 "하루빨리 진실이 온전히 밝혀지고, 억울한 넋을 영구히 모실 수 있는 온전한 평화와 기억의 안식처가 마련될 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲유족들이 세종추모의집 실내에 마련된 제단에 절을 올리고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

(사)대전산내골령골희생자유족회(이하 유족회)가 15일 한국전쟁 당시 억울하게 희생된 영령들의 넋을 기리기 위해 대전 산내 골령골과 세종추모의집을 잇는 추모행사 및 현장위령제를 개최했다.이날 행사는 오전 10시 대전 동구 낭월동 골령골 사건 현장에서 시작됐다. 유족과 시민단체 관계자들은 야외에 마련된 제상 앞에 차례로 절을 올며 희생자들의 넋을 위로했다.이어 세종시 전의면에 위치한 세종추모의집으로 이동해 임시 안치된 희생자 유해를 찾았다. 유족들은 빽빽하게 쌓인 플라스틱 보관 상자 앞에 서서 겹겹이 쌓인 유골함을 손으로 차마 떼지 못하고 쓸어내리거나 참담한 표정으로 유해 상자들을 바라보며 안타까운 마음을 금치 못했다.유족들은 세종추모의집 실내에 마련된 제단에 절을 올리고, 차가운 유골함 속에서 긴 세월을 버텨온 희생자 영령들을 향해 간절한 마음을 담아 추모사를 올렸다.유족회는 추모사를 통해 "오늘 우리는 차가운 유골함 속에서 오랜 세월을 견뎌오신 영령들을 마주하고 있다"며 "오랜 세월이 흘렀음에도 여전히 제 이름을 다 찾지 못하고 온전한 당신만의 안식처조차 가지지 못한 채 이 자리에 모셔져 계신 영령들을 생각하면 죄송함과 안타까운 마음을 금할 길 없다"고 고개를 숙였다.이어 "이름을 불러드릴 수 없고 편히 쉬실 온전한 모심의 공간조차 마련해 드리지 못한 것은 오늘을 살아가는 남겨진 우리 모두의 부끄러움이자 깊은 한"이라며 "차디찬 땅속에서 잊힌 채 보낸 긴 세월에 이어 이곳에서마저 제대로 된 안식처를 갖춰드리지 못한 송구함을 가슴 깊이 새긴다"고 덧붙였다.아울러 유족회는 "비록 지금은 이처럼 유해의 형태로 계시나 영령들께서 흘리신 눈물과 억울한 사연을 단 한 순간도 잊지 않을 것"이라며 "하루빨리 진실이 온전히 밝혀지고, 억울한 넋을 영구히 모실 수 있는 온전한 평화와 기억의 안식처가 마련될 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.유족들은 영령들의 조속한 명예회복과 온전한 평화공원 조성을 촉구하며 이날 참배 일정을 마무리했다.현재 골령골에서 발굴된 민간인 희생자 유해는 국가 차원의 위령시설인 '산내 골령골 평화공원'이 완공될 때까지 세종추모의집에 임시 안치되어 있는 상태다.