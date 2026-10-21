영어는 '예스, 오케이, 땡큐'뿐인 70살 할머니, 산티아고를 걷다

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2014년 자전거길을 걷고, 이듬해인 2015년 국토종주길을 걸을 때였다. 해남 땅끝마을 길에서 만난 부부에게서 산티아고 순례길을 다녀왔다는 말을 들었다. 그때 나는 산티아고라는 곳이 있다는 사실은 알고 있었지만, 가고 싶다는 생각까지는 하지 않았다. 그런데 그 부부를 만난 뒤 산티아고에 가고 싶다는 마음이 생겼다.
동해안길, 남해안길, 서해안길, 평화의길을 전부 걷고 무궁화 기차 노선길을 걷기 시작하면서부터는 가고 싶다는 마음이 가야 한다는 마음으로 바뀌기 시작했다. 2023년 마지막 기차 노선인 중앙선을 걸을 때였다. 이때부터는 산티아고가 가슴속 깊이 자리 잡아 마치 병이 된 것 같았다.
상사병을 앓듯이 병이 깊어질 무렵 내가 나에게 물어봤다.
"너, 거기 가서 죽을 수도 있는데 그래도 갈래?"
단 1초의 망설임도 없이 대답이 돌아왔다.
"갈래."
2023년 9월, 이웃의 도움으로 파리행 비행기표를 예약했다.순간 심장이 튀어나올 것만 같았다. 외국에 나가 보기는커녕 인천공항에도 가 본 적이 없었고, 영어라고는 "예스, 오케이, 땡큐"가 전부인 70살 할머니가 혼자 떠나야 했다.
산티아고 순례길에 관한 정보를 얻을 수 있는 온라인 카페에 천사 구인 광고를 냈다. 천사는 내가 부족함을 드러내고 도움을 청하기를 기다리고 있었던 것 같았다. 산티아고 1호 천사인 30대 여성의 도움을 받기 시작하면서 걱정했던 것들이 하나둘 사라졌다. 마침내 2024년 4월 12일, 파리행 비행기에 올랐다.
순례길 출발점인 생장에 도착하니 이상한 나라의 앨리스처럼 그림책 속 세상으로 순간 이동한 듯했다. 한 여성 청년이 사흘 동안 애써 준 덕분에 출발 7개월 전에 예약해 둔 오리손 산장까지 갈 수 있었다. 그곳에서 위경련으로 고생했지만, 천사의 도움으로 피레네산맥을 넘을 수 있었다.
피레네산맥은 무사히 넘기만 해도 순례길의 절반은 걸은 것이나 다름없다고 할 만큼 힘든 구간이다. 하지만 나는 이 길을 꼭 걸어 보라고 권하고 싶다. 순례길 전체를 통틀어 단연 최고의 풍광이 펼쳐지는 곳이기 때문이다.
걷다 보면 간혹 돌무덤처럼 보이는 돌무더기를 만나기도 한다. 순례길에서 숨진 이들을 기리는 곳도 있고, 순례자들이 저마다의 기원과 마음의 짐을 내려놓으며 돌을 쌓아 올린 곳도 있다.
그림 속을 걷는 듯한 착각이 들 만큼 아름다운 길도 있지만, 대부분은 그늘 하나 없는 길을 걸어야 한다. 마을과 마을을 지나다 보면 공동묘지도 만나게 된다. 우리나라는 삶과 죽음을 분리해 놓지만, 순례길은 삶과 죽음이 연결되어 있다는 사실을 말해 주는 길이었다.
출발할 때는 여럿이 함께 걷는 것이 좋다. 이른 시간에는 길바닥에 새겨진 조개 문양이나 건물 모퉁이에 있는 화살표가 잘 보이지 않아 길을 잃기 쉽다. 혼자서도 잘할 수 있다는 생각에 건방지게 혼자 출발했다가 몇 번이나 길을 잃었다. 스페인 하숙 촬영지에 도착했을 때는 내가 정말 그곳에 와 있다는 사실이 꿈만 같았다.
산티아고 순례길에서는 음식이 입에 맞지 않아 처음부터 고생했다. 13일째부터는 병이 나 길에 주저앉는 일이 일상이 되었다. 하루하루가 다른 날이듯, 매일 다른 고비를 넘어야 했다. 훗날 잡지사 기자와 인터뷰할 때 이런 질문을 받았다.
"언제가 가장 큰 고비였나요?"
그때 생각해 보니, 몸이 아파 연박한 날을 제외하고는 고비가 아닌 날이 없었다.
음식을 먹지 못하는 것으로는 부족했는지, 순례길의 3분의 2 정도를 걸었을 무렵부터는 기침 때문에 잠을 전혀 잘 수 없었다. 먹을 수 있는 음식이라고는 크루아상과 커피, 바나나, 오렌지 주스가 전부였다. 그런데 그마저도 먹지 못하게 되고 목소리까지 나오지 않자 이쯤에서 그만 걸어야 하는 것은 아닐까 고민했다.
나는 다시 나 자신에게 물었다.
"제주길을 걸었을 때만큼 힘드니?"
아니라고 했다.
"그럼 조금만 더 걷자."
나는 포기하고 싶은 마음이 없었다. 쓰러지면 거기서 끝내자는 마음이었다. 그렇게 된다면 포기한 것은 아니지 않은가? 죽음을 각오하고 떠난 길인데 포기라는 것은 있을 수 없었다.
어느 날, 심한 기침을 하다가 문득 화장실 거울을 보았다. 혼이 나갈 만큼 힘들게 걷고 있는 내 모습 속에서 제주도 화장실 거울 앞에서 보았던 전사가 다시 보였다.
그랬다. 산티아고 순례길은 나에게 또 한 번 탈피의 시간이 필요했던 것이다. 진정으로 변하고 싶다면 죽을 각오를 해야 한다고 한다.
내가 한 일은 포기하지 않고 걸은 것뿐이었다. 나머지는 모두 천사들의 도움 덕분이었다. 그렇게 단 1미터도 건너뛰지 않고 800km 가까이 되는 길을 모두 걸었다.
젊은 사람들은 30일이면 완주하고, 대부분의 순례자는 40일이면 완주하는 길이다. 하지만 나는 2024년 4월 18일 생장을 출발해 6월 6일, 50일 만에 산티아고 데 콤포스텔라에 도착했다.
도착하고 보니 텅 빈 광장처럼 머릿속도 텅 비어 있었다. '왔네. 진짜 왔네.' 그 두 마디 말고는 아무 생각도 나지 않았다.
순례길을 다녀온 뒤에는 도움을 준 분들에게 감사하는 마음이 너무나 컸다. 그 고마움을 전하고 싶어 책을 만들어 선물하기로 했다. 무작정 출판사를 찾아갔다. 처음에는 책을 판매할 생각이 없었지만, 출판사의 조언에 따라 판매도 하기로 했다.
컴퓨터는 물론 노트북도 없었던 나는 당장 노트북을 샀다. 하지만 이메일을 보낼 줄 몰라 당시 머물던 보은에서 출판사가 있는 대전까지 노트북을 들고 직접 찾아갔다.
원고가 통째로 날아간 적도 세 번이나 있었다. 세 번째로 원고가 통째로 사라졌을 때는 그만두어야 하는 게 아닌가 잠깐 고민했다. 하지만 이내 생각이 바뀌었다.
'산티아고도 다녀왔는데, 까짓것!'
머리에 쥐가 나면 머리를 쥐어박고, 아프다고 느껴지면 진통제를 먹어 가며 2024년 여름을 보냈다. 그렇게 쓴 책이 성탄절 무렵 세상에 나왔다.
환갑 생일을 보내고 처음으로 작성했던 버킷리스트가 도보여행이었다. 그 꿈을 품은 지 10년 만에 마침내 이루어 낸 것이다.
그로부터 5~6개월이 지난 2025년 여름이 시작될 무렵, 내 책은 시·에세이 분야 베스트셀러에 잠시 올랐다. 2쇄도 찍었다. 라디오 전화 인터뷰를 했고, 잡지 <K-공감>에도 소개되었다. <K-공감> 829호 44쪽에 내 이야기가 실렸다. <좋은생각> 2025년 12월호는 내게 작가라는 이름표를 달아 주었다.
내 이름 옆에 '작가'라고 적힌 것을 보고는 드라마 <폭싹 속았수다>의 애순이처럼 책을 끌어안고 한참을 울었다. 내가 가장 멋있다고 생각했던 사람, 바로 도보여행을 하는 작가가 된 것이다.
코 흘리게 수준이지만 가끔 강연도 다닌다. 이 모든 일이 가능했던 것은 도보여행 3년 차였던 2016년, 동해안길을 걸으며 만난 귀한 인연 덕분이었다.
지금 나는 다섯 권의 책을 내는 작가가 되고 싶다는 꿈을 향해 나아가고 있다. 꿈은 이루어지느냐 이루어지지 않느냐와는 상관없다. 꿈을 품고 살아간다는 것은 추운 날 손을 따뜻하게 해 주는 손난로를 주머니에 넣고 다니는 것과 같다.
다음 달이면 벌써 두 번째 책이 나온다. 물론 내 글솜씨가 초등학교 3학년 수준이라는 사실은 나도 잘 알고 있다. 그래도 지식이 넘쳐 나는 세상에 나 같은 못난이 하나가 고개를 내밀고 살아가는 것도 괜찮지 않을까 싶다.