영어는 '예스, 오케이, 땡큐'뿐인 70살 할머니, 산티아고를 걷다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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"너, 거기 가서 죽을 수도 있는데 그래도 갈래?"

"갈래."

큰사진보기 ▲산티아고 순례길에서 만난 돌무더기. 숨진 이들을 기리는 의미를 지닌 곳도 있으며, 순례자들이 저마다의 기원과 마음의 짐을 내려놓으며 돌을 쌓기도 한다. ⓒ ⓒ 강정숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸엔테 라 레이나의 로마네스크 다리. 11세기 건설된 것으로 알려진 이 다리는 아르가강을 가로지르며 순례자들의 이동을 도왔다. 나바라의 왕 산초 3세의 아내인 도냐 마요르 왕비가 건설을 추진했다는 설이 전해진다. ⓒ 강정숙 관련사진보기

"언제가 가장 큰 고비였나요?"

큰사진보기 ▲산티아고 순례길 ⓒ 강정숙 관련사진보기

"제주길을 걸었을 때만큼 힘드니?"

"그럼 조금만 더 걷자."

큰사진보기 ▲산티아고 순례길 ⓒ 강정숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 4월 18일 생장을 출발해 6월 6일, 꼬박 50일 만에 산티아고 데 콤포스텔라에 도착했다. ⓒ 강정숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 4월 12일 동대전 도서관 강연 후 독자에게 사인. ⓒ 강정숙 관련사진보기