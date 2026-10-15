울산시의회, 음주운전 시의원 징계 절차... "최고 수준 필요"

울산광역시의회가 지난 9월 23일 밤 울산 동구의 한 도로에서 면허취소 수준인 상태로 차량을 운전한 혐의로 경찰에 적발된 국민의힘 김대영 시의원에 대한 징계 절차에 들어갔다. (관련기사 : 국힘 울산시의원 음주운전 적발, 면허 취소 수준)
울산시의회 윤리특별위원회(위원장 허희정)는 15일 오후 제268회 임시회 제1차 회의를 열고, 의원 징계의 건에 대한 병합심사의 건과 징계 대상의원에 대한 출석요구 의결의 건을 심의 의결했다.
이번 안건은 이장걸 행정자치위원장의 징계사유 발생 보고(9월 30일)와 손근호 의원 외 5명의 징계요구(10월 1일)로 각각 접수됐다. 이후 15일 열린 제268회 임시회 제1차 본회의에 보고된 뒤 같은 날 윤리특별위원회에 회부됐다.
허희정 위원장은 "시민을 대표하는 의원의 음주운전 혐의로 시민 여러분께 심려를 끼쳐드린 데 대해 무거운 책임감을 느낀다"라며 "법령과 절차에 따라 엄정하고 공정하게 심사하겠다"라고 밝혔다.
이어 "징계대상 의원에게도 충분한 소명의 기회를 보장하고, 민간전문가로 구성된 윤리심사자문위원회의 의견을 존중해 시민들이 납득할 수 있는 결론을 내리겠다"라며 "이번 심사가 울산광역시의회의 윤리의식을 다시 세우는 계기가 될 수 있도록, 위원회 차원에서 끝까지 책임 있게 임하겠다"고 덧붙였다.
윤리특별위원회는 16일 윤리심사자문위원회의 자문의견을 받은 뒤, 19일 제2차 회의를 열어 관련 법령 위반 여부와 징계의 종류를 심사·의결할 예정이다. 위원회의 심사 결과는 본회의에 보고돼 최종 확정된다.
울산시민연대 "반복사고 일으킨 국민의힘, 시민에게 사과하라"
이런 가운데 울산시민연대가 이날 시의회 프레스센에서 기자회견을 열고 "울산시의회는 반복 음주운전 의원에 대해 최고 수준으로 징계하라"라고 요구했다.
울산시민연대는 또 "반복사고를 일으킨 국민의힘은 시민에게 사과하라"며 "느슨한 징계기준을 개정해 청렴의회, 책임의회를 실현하라"라고 촉구했다.
이어 "면허취소 수준의 음주운전을 한 선출직 공직자에 대한 최대한의 징계가 필요하지만 울산시의회의 해당 부문 최고 징계 수위는 타 의회나 일반 공무원에 비해 한참 모자라는 '출석정지'라 솜방망이 처벌논란과 지방의회에 대한 불신을 불러올 수 있다"라고 지적했다.
그러면서 "울산시의회의 징계기준이 타 지역 의회와 비교해 낮다는 것은 민선 8기 의회 당시 음주운전-무면허 운전 사건에서도 확인된 바 있다"라며 "그런 파동에도 불구하고 제도개선으로 이어지지 않았다는 것에 울산시의회가 감당해야 할 책임이 크다"고 밝혔다.
또한 "정당의 책임도 크다"라며 "국민의힘은 윤창호법 시행 이후 음주운전자에 대해서는 공천배제 규정이 있었으나 이를 어긴 바가 있어 의원 개인의 문제를 넘어 정당에 대한 주권자 심판이 있어야 한다"고 강조했다.