울산시의회, 음주운전 시의원 징계 절차... "최고 수준 필요"

▲울산시민연대 김지훈 사무처장(가운데)가 15일 시의회 프레스센에서 기자회견을 열고 "울산시의회는 반복 음주운전 의원에 대해 최고 수준으로 징계하라"라고 요구했다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기