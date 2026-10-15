미 핵항모 드론 촬영한 중국 유학생, 2심도 징역형

큰사진보기 ▲미국 핵추진 항공모함인 시어도어 루스벨트함(CVN-71)이 지난 2024년 6월 25일 부산 남구 백운포 해군작전기지에 입항해 있다. ㄱ씨가 촬영한 항모 중 하나이다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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부산 해군작전사령부 작전기지에 들어온 미국 항공모함과 시설 등을 드론으로 불법 촬영한 중국인 유학생들이 항소심에서도 실형을 선고받았다. 대한민국 군사상 해를 입힌 일반 이적 혐의를 외국인에게 적용한 사례였는데, 2심 역시 1심의 형을 유지했다.부산고법 형사1부(김주호 부장판사)는 일반이적, 군사기지 및 군사시설보호법(아래 군사기지법) 위반 혐의로 재판에 넘겨진 중국인 유학생 ㄱ씨에 대한 공소청과 피고인 쌍방의 항소를 기각했다. ㄱ씨와 검찰은 1심의 일부 판시와 양형 부당 등에 불복해 2심 법원의 문을 두드렸다.그러나 재판부는 1심의 판단에 문제가 없다며 이를 받아들이지 않았다. 김 판사는 "심리를 해본 결과 원심이 근거로 삼은 판시의 여러 사정과 기재된 추가 사정, 일반 이적죄에 관한 대법원 판결 등을 종합해 보면 원심 판단은 정당하다"라며 "형량의 부당 역시 선고한 형이 적정해 항소에 모두 이유가 없다"라고 밝혔다.이 결과 ㄱ씨가 1심에서 받은 징역 1년 6개월 형은 그대로 유지됐다. 군사기지법 위반 혐의로 기소된 같은 국적의 공범 ㄴ씨 역시 똑같은 판단에 따라 징역 1년에 집행유예 2년형을 선고받았다. 법정에선 통역사가 재판부의 판결을 중국어로 번역해 전달했다. 이를 확인한 ㄱ씨는 굳은 표정으로 피고인 출입문을 통해 구치소로 향했다.부산의 모 대학교 대학원 유학생 신분이던 이들은 3년 전인 지난 2023년 3월부터 1년 간 부산 남구 백운포 해군작전사령부 인근에서 드론을 날려 기지 내부와 미국 핵추진 항공모함을 여러 차례 무단 촬영한 혐의로 기소됐다. 특히 2024년 6월 25일에는 당시 윤석열 대통령이 루스벨트함을 방문하는 상황이었는데도 드론을 띄우다 적발됐다.이를 수사한 부산경찰청이 기소의견으로 사건을 송치했고, 공소청(검찰)도 이들을 재판에 넘겨 다음 단계를 밟았다. 법정에 선 ㄱ씨 등의 주장과 공소사실을 살펴본 1심은 지난 6월 군사기지법 위반은 물론 일반이적 혐의까지 인정된다고 봤다.ㄱ씨 등이 내세운 고의와 이적의사가 없었다는 주장을 배척한 1심 재판부는 "대한민국 군사상 이익을 해하는 행위에 해당한다"라고 결론을 냈다. 특히 ㄱ씨 등이 담은 사진과 영상 등이 유사시 적국이나 비우호국가의 침투나 공격 등 작전계획의 수립에 유용한 정보로 쓰일 수 있는 정보라고 판단했다.재판부는 "보호해야할 정보를 노출시킨 위험이 있고, 이에 상응하는 처벌이 불가피하다"라고 강조했는데, 다만 ㄱ씨가 촬영 자료를 위챗으로 전달하기도 했지만 적국 등에 유출된 사정이 보이지 않는 점 등을 고려해 양형을 결정했다.