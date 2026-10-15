'좌주' 고집한 오세훈에 윤건영 "관련법상 없는 표현 써서야"

▲윤건영 더불어민주당 의원이 15일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시 국정감사에서 서울시가 한강버스를 비롯한 한강 내 선박사고와 관련해 법령상 용어인 ‘좌초’를 의도적으로 사용하지 않고 있다고 지적하며 오세훈 서울시장에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기