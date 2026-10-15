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정치

연재2026 국정감사  |  34화
26.10.15 17:12최종 업데이트 26.10.15 17:22

'좌주' 고집한 오세훈에 윤건영 "관련법상 없는 표현 써서야"

[행안위 국감] '좌초 아니고 좌주' 주장하는 서울시장... 윤 의원 "법 제대로 알고 이야기하시라"

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오세훈 서울시장과 정상훈 행정1부시장 직무대리가 15일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시에 대한 국정감사에서 한강버스 관련 여당 의원들의 질의가 이어지자 물을 마시고 있다.
오세훈 서울시장과 정상훈 행정1부시장 직무대리가 15일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시에 대한 국정감사에서 한강버스 관련 여당 의원들의 질의가 이어지자 물을 마시고 있다. ⓒ 유성호

[기사 수정 : 오후 5시 21분]

오세훈 서울시장: "좌초라고 하면 배가 전복된 것 같은 강렬한 인상을 주는 데 반해서, 좌주라고 하면 이제 호기심을 가지고 좌주가 뭔지 파악을 해볼 거다. 앞서 좌초로 분류된 한강 사고들은 행안부 지침상 좌주가 맞다."

윤건영 더불어민주당 의원: "행안부 지침은 여러 단어를 열거한 것이지, 좌주라고 쓰라는 지침이 아니다. 또 아까 유도선법에 따라 (운영)한다고 하셨는데, 해당 법엔 '좌주'란 표현 자체가 없다. 법을 제대로 알고 이야기 하시라."

서울시가 한강 선박사고 관련 '좌초(坐礁)'란 표현을 의도적으로 피하고 있다는 지적이 제기된 가운데, 15일 서울시 대상 국회 행정안전위원회 국정감사에서 오간 공방이다.

윤건영 더불어민주당 의원이 15일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시 국정감사에서 서울시가 한강버스를 비롯한 한강 내 선박사고와 관련해 법령상 용어인 ‘좌초’를 의도적으로 사용하지 않고 있다고 지적하며 오세훈 서울시장에게 질의하고 있다.
윤건영 더불어민주당 의원이 15일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시 국정감사에서 서울시가 한강버스를 비롯한 한강 내 선박사고와 관련해 법령상 용어인 ‘좌초’를 의도적으로 사용하지 않고 있다고 지적하며 오세훈 서울시장에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호

계속해 '좌초 아니고 좌주' 주장하는 서울시장... 윤 의원 "없는 표현을 써선 안 돼" 유성호

오 시장은 '좌초'가 아니라 '좌주(坐洲)' 표현을 사용한 건 행안부 지침에 따른 것이라고 거듭 주장했다(관련 기사: [단독] 한강 선박사고 때 '좌초' 안쓰는 서울시, 오세훈 지시 있었다 https://omn.kr/2k3wp). 윤 의원은 이에 "그게 아니고 행안부는 '이런 단어가 있는데, 쓰려면 법적 근거를 대라'는 것"이라며 "행안부는 출처를 명시하라고 했으나 서울시는 출처도 명시하지 않았다"고 지적했다.

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그는 "서울시 반론도 맞지 않다. 서울시 측이 '해양안전심판원에서 쓰는 용어'라고 하기에 제가 해양안전심판원에 '좌주라는 표현이 있냐'고 물었더니, '아니다'라는 것"이라며 "'시민들 불안을 가중시키지 말자, 좌초란 표현은 겁이 나니 새 용어를 찾자'는 취지는 이해가 되지만 (법에도) 없는 표현을 써선 안 된다. 한 번 행안부 자료를 찾아보시라"고 재차 지적했다.

오 시장은 굳은 표정으로 쳐다볼 뿐 답변하지 않았다.

"4월 말 지시했냐" 질문에 오세훈 "네"... "좌초와 좌주 나눌 필요 있다" 주장도

오 시장은 이날 '지난 4월 21일에 한강 사고 관련 용어를 명확히 하라고 서울시 25개 자치구에 지시내린 게 맞느냐'는 윤 의원 질의에 "네"라고 답하며 "(좌초와 좌주를) 굳이 나눌 필요가 있다고 본다"고 했다.

오 시장이 당시 '좌초가 아니고 좌주'라고 한 데 대해 윤 의원이 "서울시가 갑자기 꺼낸 표현이고, 일반 시민이 듣기엔 전혀 생경한 표현"이라 지적하자 오 시장은 "(한강버스는) 어차피 새로 시작한 사업이기 때문에 모든 용어가 생경하다"며 계속 '좌주' 표현이 맞다는 취지로 주장했다.

윤 의원은 15일 서울시 대상 국감에서 ”유도선법에도, 해양심판원 측에도 ‘좌주’란 표현이 없다“고 짚었다. 의원실 자료.
윤 의원은 15일 서울시 대상 국감에서 ”유도선법에도, 해양심판원 측에도 ‘좌주’란 표현이 없다“고 짚었다. 의원실 자료. ⓒ 화면갈무리

앞서 민주당은 전은수 원내대변인 논평을 통해 "오 시장이 한강버스 사고 보고서에 이름을 바꿔치기한 사실이 드러났다"며 "오 시장은 '가벼운 사고'라는 프레임을 씌워 시민들에게 별일 아니라는 인식을 심으려 한 것은 아닌가. 사고를 축소하려 한 것이라면 이는 서울시장으로서의 직무유기이자 결코 가볍게 넘길 수 없는 심각한 문제"라고 지적했다.

반면 제1야당은 이를 옹호했다. 박덕흠 국민의힘 의원은 이날 질의에서 "행안부 지침에 있다면 기사가 잘못된 것 아니냐"고 물었다. 이에 오 시장은 "좌초는 아주 심각한 상황이라면 좌주는 모래톱에 얹힌 상황"이라며 "(해당 보도는) 명백하게 잘못된 기사"라고 맞장구쳤다. 같은 날 오전 <오마이뉴스> 보도 직후 서울시는 "행안부 '유·도선 안전관리계획 수립 지침'상 용어"라고 해명했다.

#좌주#좌초#한강버스#오세훈#국정감사

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