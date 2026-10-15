대구 동구 대표 축제 '어울림한마당' 오는 17일 열려

큰사진보기 ▲오는 17일 대구 동구 율하동 율하체육공원에서 어울림한마당 축제가 열린다. ⓒ 대구동구청 관련사진보기

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오는 17일 대구 동구 율하동 율하체육공원에서 주민 화합 축제인 '2026년 어울림한마당'이 열린다.올해 열리는 어울림마당은 다양한 문화·공연 프로그램을 통해 주민 간 소통과 화합을 도모하기 위해 마련됐다.행사는 체육대회와 전국트롯가요제, 어울림콘서트 등의 프로그램과 밤하늘을 화려하게 수놓을 드론라이트쇼가 진행된다.가수 박지현의 공연으로 한층 열기를 더하게 된 축제의 하이라이트는 수백 대의 드론이 밤하늘에서 펼치는 입체적인 공연이다. 첨단 기술과 문화콘텐츠가 결합해 새로운 볼거리를 제공한다.또 함께 열리는 평생학습 어울마당에서는 평생학습의 성과와 배움의 즐거움을 나누고 아이 팝업(I·POPUP) 놀이터에서는 어린이와 가족이 함께 즐실 수 있는 놀이 콘텐츠를 선보인다.동구는 이번 어울림한마당을 통해 주민이 함께 웃고 소통하며 지역의 매력을 공유하는 축제로 만들어나간다는 계획이다.우성진 동구청장은 "어울림한마당은 주민 모두가 함께 어울리며 즐거움을 나누고 동구의 새로운 가능성과 미래를 함께 그려보는 축제"라며 "다채로운 프로그램을 통해 주민들에게 잊지 못할 추억을 선사할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.