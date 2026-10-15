서예교실에서 시작해 45년을 함께 걸은 스승과 제자

큰사진보기 ▲필자와 대담중인 현병찬 (사)한글서예사랑모임 이사장과 김수애 부이사장 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제25회 대한민국 한글문화큰잔치 전시 전경 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

"이 행사가 탄생하기 전 1995년 창립한 (사)한글서예사랑모임(전신은 한곬한글서회) 단체에 이 사람이 총무에서 사무국장으로 다 맡아서 키웠습니다. 그 사이 얼마나 고생을 했는가, 얼마나 욕을 많이 먹었는가."

"하얀 눈 속을 뚫고 피어오르는 게 수선화야."

큰사진보기 ▲25회 한글으뜸상 박복희 작 월인천강지곡 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

훈민정음 반포 580돌이자 한글날 제정 100주년을 맞은 2026년 한글날, 제주특별자치도문예회관에는 '한글문화큰잔치'가 차려졌다. 사단법인 제주특별자치도한글서예사랑모임(이사장 현병찬)이 여는 이 잔치가 올해로 스물다섯 번째다. 한글서예초대작가전(85인), 제25회 한글사랑서예대전(254점 출품, 184점 입상), 제25회 제주말씨학생서예대전, 한글날 기념 현장 휘호, 한글서예 체험교실이 10월 9일부터 15일까지 문예회관 제1·2·3전시실을 채웠다.기자는 10월 10일 오후 '훈민정음 해례본과 월인천강지곡의 가치와 의미' 강연을 맡아 제주에 내려갔다. 강연에 앞서 둘러본 전시는 기대 이상이었다. 서울·경기·인천·강원·대구·경북·광주의 작가들에 미국 뉴욕 한글서예연구회와 일본 고려서예연구회 작품까지 한자리에 걸렸고, 한글으뜸상(대상)을 비롯한 여러 입상작이 <월인천강지곡>을 글감으로 삼은 것은 월인천강지곡의 유네스코 세계기록유산 등재를 바라는 이에게 더없이 반가운 장면이었다.그 감동을 안고 같은 날 오전 11시 행사장에서 1995년 (사)한글서예사랑모임(전신: 한곬한글서회)를 창립하여, 이 잔치를 25년 동안 이끌어 온 한곬 현병찬 이사장(한글사랑서예대전 운영위원장)과, 1995년 창립 때부터 사무국장으로 살림을 도맡았던 결곶 김수애 부이사장(제주대학교 연구교수)을 함께 만났다.올해 전시의 주제를 묻자 현 이사장은 제주말로 답했다. "모든 행사를 다 합쳐서, 제주도 말로 'ᄒᆞᆫ디 손심엉 한글문화올림픽'입니다. 함께 손잡고 여는 한글문화 올림픽이지요." 도록 표지와 초대작가전 첫 장에도 이 말이 큼지막하게 박혀 있다.한글날 제정 100주년이라 특별히 마음을 쓴 대목이 있느냐는 물음에는 두 숫자를 꼽았다. "훈민정음 반포 580돌, 그리고 한글날 제정 100주년입니다. 주시경 선생님이 '한글'이라는 말을 써 주셔서 우리가 이 이름으로 잔치를 할 수 있으니, 그저 고마울 따름입니다." 현 이사장은 도록 인사말에서도 제주어가 지닌 향토색과 한글문화의 융성을 함께 보전하는 것이 이 잔치의 뜻이라고 적었다.현 이사장은 25회 모두를 직접 주관했다. 감회를 묻자 그는 자기 이야기 대신 옆자리의 제자를 가리켰다.김수애 부이사장이 받아 셈을 바로잡았다. "1983년부터 선생님께 배웠고, 1995년 '한곬한글서회'을 꾸리면서 총무를 맡았습니다. 2001년에 사단법인한글서예사랑모임을 만들고 2006년까지 사무국장을 했으니, 꼬박 열여덟 해를 그렇게 길들여진 셈이지요." 모임 이름은 본래 '한곬한글서회'였는데, 2001년 공모전을 만들면서 '사랑'과 '서예'의 자리를 바꿔 '한글사랑서예대전'이 되었다고 했다.서귀포 출신인 그는 본디 느긋한 성격이었단다. "고등학교 때까지는 뭐든 느렸어요. 그런데 사무국장을 맡으면서 완전히 바뀌었습니다. 회원 관리에 기자들 만나는 일까지, 밥도 꾹꾹 씹어 먹던 사람이 얼른 먹고 행사 치러야 하니 모든 행동이 빨라진 거예요." 현 이사장이 웃으며 거들었다. "일을 많이 시키고, 빨리 안 하면 호통을 쳤으니까."김 부이사장이 꺼낸 초창기 일화 하나가 이 모임의 25년을 압축했다. 세종한글큰뜻모임 행사와 규당미술관 개관식을 겸해 서울에서 200명 가까이 내려오는 큰 잔치를 앞둔 날이었다. 제사상에 올릴 시루떡을 '큰 시루 네 개'로 맞추라는 말을 그는 '한 시루에 큰 초 네 개'로 알아들었다. 밤 10시가 넘어 보고를 드리는 자리에서 그 착오가 드러났다."그때 선생님 앞에 컵라면 세 개가 놓여 있었어요. 호통이 떨어지고, 밤 11시에 단골 떡집에 전화를 드렸지요. 1992년부터 한 집 정해 놓으면 절대 안 바꾸는 성미라, 떡집 사장님이 밤새 쌀을 담가 아침 8시에 네 시루를 다 해 주셨습니다." 그 사이 그는 선생이 풀어 놓은 컵라면을 눈물 콧물 흘리며 다 먹었다고 부영식 간사가 뒤에 전해 주었단다. "해결이 되니 안심이 돼서 먹었는데, 눈물이 왜 났는지는 저도 몰라요." 새벽 2시에 집에 들어갔다.그렇게 치른 행사는 성황이었다. 회원들이 직접 제주 돼지고기를 삶아 천막으로 날랐고, 서예계 큰 어른 여초 김응현 선생도 내려와 사흘을 머물렀다. 전시관이 없던 시절 공모전 심사는 초·중·고등학교 체육관을 빌려 공개로 치렀고, 작품 마감과 심사로 밤을 새우기 일쑤였다.현 이사장이 한마디 보탰다. "옛날 일을 생각해 보면 내가 욕을 안 했으면 일을 못 했을 거야." 김 부이사장의 답은 뜻밖에 담담했다. "맞는 말씀이에요. 그래서 제가 얼마나 많이 배웠는지 몰라요."김 부이사장이 붓을 잡은 사연도 스승에게서 비롯됐다. 인문계 고등학교를 나와 국문과에 합격해 놓고 방학에 제주시에 나와 있던 그를 친구가 현 선생 서예 교실로 끌었다. 주부 수강생들 틈에 끼어 배우던 그에게 어느 날 선생이 상장 하나를 들고 와 말했다. "서귀포교육청에 강사 등록(1986년)하고 모슬포 학원에 강사로 다녀라." 그렇게 서예가의 길이 열렸고, 1988년11월 글사랑서예학원을 개원했고, 39세에 국전 초대작가가 되었다.공부는 '몰래' 시작했다. 2001년 친구의 권유로 방송통신대학교에 등록했는데, 합격 통지서를 받고 보니 중어중문학과였다. "사무국장이 중국 교류 때 통역은 해야 하지 않느냐"는 친구의 말에 그대로 다녔다. 주말마다 행사가 있어 출석 수업을 겨우 맞추며 2학년까지 숨기다 3학년 때 고백했다. "선생님이 두말도 안 하셨어요. 저녁 7시부터 9시까지는 북경어학원에 가라고 하시고, 그 시간 수업은 선생님이 대신 봐주셨습니다." 30명이 함께 등록한 동기 가운데 4년 만에 졸업한 사람은 그 혼자였다.졸업하자 스승은 다시 떠밀었다. "서예를 전공하려면 이론도 해야 한다. 원광대 서예대학원에 가라." 2006년부터 3월부터 한 주에 사흘을 익산 찜질방에서 자며 다녀 2009년 석사를 마쳤다. 논문은 원곡 김기승 선생 연구였다. "원곡 선생님을 다룬 논문이 한 편도 없었어요. 자료도 없어 유족을 찾아다니며 썼습니다. 다시는 공부 안 하겠다고 했지요."그러나 2014년 심사차 제주에 온 한 선생이 그에게 말했다. "한글 서예를 하려면 국어학을 해서 옛글을 판독할 수 있어야 한다." 그는 2015년 3월 제주대학교 국어국문학과 박사과정에 들어갔다. "면접에서 교수님들이 학부는 중문, 석사는 서예, 박사는 국어학이 말이 되느냐고 하셨어요. 제가 그랬습니다. 한글 서예를 하면서 옛 문헌을 읽지 못해 오류가 많았다, 내가 읽고 내가 쓰고 싶어서 왔습니다"라고 답변했는데 합격을 했다.지도교수 배영환 선생이 연구실을 내주어 일곱 달 동안 아침 9시에 나가 새벽 4시에 들어오며 논문을 썼다. 2020년 8월, 사범대학에서 고전시가로 박사논문을 쓰던 아들과 같은 날 학위를 받았다. 모자가 한날 박사가 된 것은 제주대에서 처음이라 했지만, 코로나19로 수여식은 열리지 못했다."결국 선생님 덕분에 석사도 박사도 한 겁니다." 그 말에 현 이사장은 "나는 욕한 기억밖에 없어. 이 사람들이 다 스스로 큰 거지"라고 받았다.김수애의 호 '결곶'은 현 이사장이 지었다. "제주 수선화에서 따왔습니다. 내가 제일 좋아하는 꽃이에요." 김 부이사장이 농담 삼아 "수선화는 제주 밭두렁 아무 데나 피던데요" 했더니 스승이 정색하고 말했단다.스승의 사랑법은 때로 매서웠다. 김 부이사장 뒤를 이어 사무국장을 맡은 한섬 양춘희 작가도 자리에 함께했다. 현 이사장은 제자가 중앙 공모전에 입선하길 바라 세종한글서예대전에 작품을 내게 해 놓고, 정작 자신이 심사를 가서 낙선시켰다. "공부하라는 뜻이었지요." 오기가 생긴 제자는 스승 몰래 전시를 보러 가 선배 작가들의 작품 앞에서 눈이 커졌고, 대한민국미술대전에서 낙선, 입선, 특선을 우수상을 거쳐 초대작가에 올랐다.양춘희 선생의 호를 둘러싼 뒷이야기도 나왔다. '메아리', '새빛', '섬꽃', '섬골'을 거쳐 '한섬'으로 낙착되기까지 밤 11시에 전화를 걸어 다시 지어 달라고 조른 사연에 세 사람이 함께 웃었다. 1995년 모임 시절 중국 길림·연변을 오가며 교류 전시와 강연을 다녔던 기억도 이어졌다.올해 한글사랑서예대전 한글으뜸상은 <월인천강지곡>을 곧은 옛글씨로 쓴 지현 박복희 작가에게 돌아갔다. 심사위원장 류영희 작가는 심사평에서 "월인천강지곡을 유네스코 세계기록유산으로 등재하기 위한 노력을 다양하게 펼치고 있는 때에 시기적절한 소재"라고 평했다. 한글서예가 2025년 국가무형유산이 된 뒤 처음 맞는 한글날이기도 하다.대담을 마치며 현 이사장은 전시장 한편을 가리켰다. 제주말씨학생서예대전에 나온 어린 학생들의 작품이었다. "제주말씨를 살리겠다고 아이들까지 전시에 참가해 주니 새로운 한글문화의 싹이 무럭무럭 돋아나고 있습니다." 스승의 호통과 제자의 눈물로 키운 스물다섯 해의 잔치가, 그 싹들에게로 이어지고 있었다.