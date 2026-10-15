오세훈 "리베이트 풍문 들었지만 금액 몰라"... 수사의뢰 지시에는 "기억 안 나"

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 15일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박주민 더불어민주당 의원이 15일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시에 대한 국정감사에서 2025년 9월 감사위원장 대면보고 후 수사의뢰서가 작성 및 파기된 경위를 오세훈 서울시장에게 추궁하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

오세훈 서울시장이 한강버스 사업비 리베이트 의혹과 관련해 "부정이 있을 가능성에 대한 풍문을 들었던 것 같다"고 15일 서울특별시 국정감사에서 밝혔다. 다만 "구체적인 금액 등은 전혀 이야기가 없었다"고 말했다.앞서 이날 오전 10시 <뉴스타파>는 한강버스 제작업체 가덕중공업에 지급된 사업비 중 약 15억 원이 브로커 업체를 거쳐 SH(서울주택도시개발공사) 측 책임자에게 흘러갔을 가능성이 있다는 서울시 내부조사 결과를 보도했다. SH는 한강버스 운영사 ㈜한강버스에 출자한 서울시 산하 공기업이다.해당 보도에 따르면 서울시 감사위원회 조사팀에 의해 수사의뢰서가 작성돼 2025년 9월 오 시장에게 보고됐지만, 수사의뢰서는 수사기관에 제출되지 못했고, 관련 자료는 파기 지시의 대상이 됐다.양부남 의원은 오후 질의에서 보고 이후 조치를 따져 물었다. 오 시장은 "(박재용) 당시 감사위원장으로부터 부정부패의 소지가 있다는 취지의 보고가 들어왔었다. 저는 그런 경우에 바로 수사의뢰나 고소·고발 얘기를 먼저 꺼낸다"고 답했다.오 시장은 이어 "내부 조사를 하면 오히려 나중에 오해의 소지가 있으니 수사기관이든 감사원이든 외부의, 제3의 기관이 하는 게 좋겠다는 취지로 이야기했다"고 말했다. "의논하는 데에는 일주일가량 걸렸다"고도 했다.그러면서 "(당시) 결론은 사실관계를 모르는 상태에서 특정인을 거명해 수사하면 문제가 있을 수 있으니, 일단 사실관계 확인을 위해 감사원의 감사를 받아보자는 쪽으로 의견이 모였다"고 설명했다. 감사원은 감사청구를 당일 각하했다. 양 의원이 각하 사유를 묻자 오 시장은 "정확히 기억이 나지 않는다"고 했다.양 의원이 이어 "각하됐으면 당연히 수사의뢰를 해야 하는 것 아니냐"고 묻자, 오 시장은 "국회에서 의뢰한 감사원 감사가 진행 중이었다"고 했다. 양 의원은 "말씀하신 감사는 가덕중공업이 아닌 은성중공업에 대한 것"이라고 반박했다.양 의원은 "1년이 넘었는데도 지금까지 수사기관에 다른 조치를 (요구)하지 않은 점이 미심쩍다"며 "지금이라도 즉시 수사의뢰하고, (수사의뢰서가) 폐기됐는지 여부에 대해서도 고발 사실에 포함시켜 자체 감사를 해야 한다"고 촉구했다. 오 시장은 수사의뢰서와 관련해 "폐기되지 않았다고 한다"고 덧붙였다.'한강버스 사업비 리베이트 의혹'은 이날 서울시 국정감사에서 수차례 공방으로 다뤄졌다. 오 시장은 박주민 민주당 의원과의 질의에서 "수사의뢰서를 작성할 만큼 엄중히 조사하라고 지시한 바 있다"고 말했다가, 박 의원이 연신 추궁하자 "수사의뢰서 작성 지시를 제가 했는지 안 했는지 솔직히 기억이 나지 않는다. 보고가 그렇게 올라와 있으니 아마 내가 했을 것"이라고 말을 바꿨다.김영배 민주당 의원은 박재용 전 감사위원장 등의 출석을 요구했고, 오 시장은 이에 동의했다. 박정현 민주당 의원은 "서울시는 리베이트 금액이 얼마여야지 답변할 수 있고 기억할 수 있나?"라고 질타했다. 오 시장은 "미확인 사실을 기정사실화하면 곤란하다"고 맞섰다.김예지 국민의힘 의원이 연루 여부를 묻자, 오 시장은 "앞으로 수사하면 밝혀질 것"이라고 했다. 김 의원이 "사실관계를 파악해 투명하게 발표할 것이냐"라고 묻는 말엔 "그렇다"고 했다.국민의힘은 <뉴스타파>의 보도 시점까지 문제 삼았다. 박상웅 국민의힘 의원은 오후 질의에서 오 시장에게 "관련 보도를 어떻게 알았는지" 물었다. 오 시장은 "아침까지도 몰랐는데 보도가 국정감사가 시작하는 순간인 오전 10시에 났다"고 답했다.박 의원은 "어떤 세력들이 딱 그 시간에 맞춰서 국정감사를 호도하기 위한 수단으로 (보도를) 이용한다면 국정감사가 상당히 모욕을 당하는 느낌"이라고 했다. 이어 "(당시 담당자들을) 빨리 불러 해명하도록 하라"고 요구했다. 오 시장은 "조금 있으면 당시 담당자들이 나와서 상황을 설명할 것"이라고 말했다.서울시는 양 의원의 질의 직후 보도자료를 내고 "한강버스 리베이트 의혹과 관련해 국회 행안위 요구에 따른 감사원 감사가 진행 중이었던 만큼, 중복감사를 방지하기 위해 감사원 감사 결과를 기다린 후 추가 조사를 진행하게 된 것"이라고 해명했다.이어 "서울시 감사위원회에서 관련 의혹에 대한 추가 조사를 진행하고 있다"며 "민간업체 관련 사항에 대한 사실관계 확인이 포함되어 조사에 다소 시간이 소요되고 있으나, 신속하게 조사를 마무리하고 그 결과에 따라 경찰 수사의뢰 등 필요한 조치를 취할 예정"이라고 덧붙였다.