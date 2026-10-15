오세훈 "리베이트 풍문 들었지만 금액 몰라"... 수사의뢰 지시에는 "기억 안 나"

오세훈 서울시장이 한강버스 사업비 리베이트 의혹과 관련해 "부정이 있을 가능성에 대한 풍문을 들었던 것 같다"고 15일 서울특별시 국정감사에서 밝혔다. 다만 "구체적인 금액 등은 전혀 이야기가 없었다"고 말했다.
앞서 이날 오전 10시 <뉴스타파>는 한강버스 제작업체 가덕중공업에 지급된 사업비 중 약 15억 원이 브로커 업체를 거쳐 SH(서울주택도시개발공사) 측 책임자에게 흘러갔을 가능성이 있다는 서울시 내부조사 결과를 보도했다. SH는 한강버스 운영사 ㈜한강버스에 출자한 서울시 산하 공기업이다.
해당 보도에 따르면 서울시 감사위원회 조사팀에 의해 수사의뢰서가 작성돼 2025년 9월 오 시장에게 보고됐지만, 수사의뢰서는 수사기관에 제출되지 못했고, 관련 자료는 파기 지시의 대상이 됐다.
"외부 기관이 하는 게 좋겠다고 해... 감사청구는 당일 각하"
양부남 의원은 오후 질의에서 보고 이후 조치를 따져 물었다. 오 시장은 "(박재용) 당시 감사위원장으로부터 부정부패의 소지가 있다는 취지의 보고가 들어왔었다. 저는 그런 경우에 바로 수사의뢰나 고소·고발 얘기를 먼저 꺼낸다"고 답했다.
오 시장은 이어 "내부 조사를 하면 오히려 나중에 오해의 소지가 있으니 수사기관이든 감사원이든 외부의, 제3의 기관이 하는 게 좋겠다는 취지로 이야기했다"고 말했다. "의논하는 데에는 일주일가량 걸렸다"고도 했다.
그러면서 "(당시) 결론은 사실관계를 모르는 상태에서 특정인을 거명해 수사하면 문제가 있을 수 있으니, 일단 사실관계 확인을 위해 감사원의 감사를 받아보자는 쪽으로 의견이 모였다"고 설명했다. 감사원은 감사청구를 당일 각하했다. 양 의원이 각하 사유를 묻자 오 시장은 "정확히 기억이 나지 않는다"고 했다.
양 의원이 이어 "각하됐으면 당연히 수사의뢰를 해야 하는 것 아니냐"고 묻자, 오 시장은 "국회에서 의뢰한 감사원 감사가 진행 중이었다"고 했다. 양 의원은 "말씀하신 감사는 가덕중공업이 아닌 은성중공업에 대한 것"이라고 반박했다.
양 의원은 "1년이 넘었는데도 지금까지 수사기관에 다른 조치를 (요구)하지 않은 점이 미심쩍다"며 "지금이라도 즉시 수사의뢰하고, (수사의뢰서가) 폐기됐는지 여부에 대해서도 고발 사실에 포함시켜 자체 감사를 해야 한다"고 촉구했다. 오 시장은 수사의뢰서와 관련해 "폐기되지 않았다고 한다"고 덧붙였다.
박주민 추궁에 말 바꾼 오세훈... 국힘 "국감 호도 위한 보도"
'한강버스 사업비 리베이트 의혹'은 이날 서울시 국정감사에서 수차례 공방으로 다뤄졌다. 오 시장은 박주민 민주당 의원과의 질의에서 "수사의뢰서를 작성할 만큼 엄중히 조사하라고 지시한 바 있다"고 말했다가, 박 의원이 연신 추궁하자 "수사의뢰서 작성 지시를 제가 했는지 안 했는지 솔직히 기억이 나지 않는다. 보고가 그렇게 올라와 있으니 아마 내가 했을 것"이라고 말을 바꿨다.
김영배 민주당 의원은 박재용 전 감사위원장 등의 출석을 요구했고, 오 시장은 이에 동의했다. 박정현 민주당 의원은 "서울시는 리베이트 금액이 얼마여야지 답변할 수 있고 기억할 수 있나?"라고 질타했다. 오 시장은 "미확인 사실을 기정사실화하면 곤란하다"고 맞섰다.
김예지 국민의힘 의원이 연루 여부를 묻자, 오 시장은 "앞으로 수사하면 밝혀질 것"이라고 했다. 김 의원이 "사실관계를 파악해 투명하게 발표할 것이냐"라고 묻는 말엔 "그렇다"고 했다.
국민의힘은 <뉴스타파>의 보도 시점까지 문제 삼았다. 박상웅 국민의힘 의원은 오후 질의에서 오 시장에게 "관련 보도를 어떻게 알았는지" 물었다. 오 시장은 "아침까지도 몰랐는데 보도가 국정감사가 시작하는 순간인 오전 10시에 났다"고 답했다.
박 의원은 "어떤 세력들이 딱 그 시간에 맞춰서 국정감사를 호도하기 위한 수단으로 (보도를) 이용한다면 국정감사가 상당히 모욕을 당하는 느낌"이라고 했다. 이어 "(당시 담당자들을) 빨리 불러 해명하도록 하라"고 요구했다. 오 시장은 "조금 있으면 당시 담당자들이 나와서 상황을 설명할 것"이라고 말했다.
서울시 "중복감사 방지 위해 감사 결과 기다렸다" 해명
서울시는 양 의원의 질의 직후 보도자료를 내고 "한강버스 리베이트 의혹과 관련해 국회 행안위 요구에 따른 감사원 감사가 진행 중이었던 만큼, 중복감사를 방지하기 위해 감사원 감사 결과를 기다린 후 추가 조사를 진행하게 된 것"이라고 해명했다.
이어 "서울시 감사위원회에서 관련 의혹에 대한 추가 조사를 진행하고 있다"며 "민간업체 관련 사항에 대한 사실관계 확인이 포함되어 조사에 다소 시간이 소요되고 있으나, 신속하게 조사를 마무리하고 그 결과에 따라 경찰 수사의뢰 등 필요한 조치를 취할 예정"이라고 덧붙였다.