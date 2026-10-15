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사회

광주전라

26.10.15 16:16최종 업데이트 26.10.15 16:16

경찰, KIA-LG 준플레이오프 암표 집중단속

광주기아챔필서 단속·예방활동…"중고거래 암표의심 게시글 적극 신고" 당부

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프로야구 KIA 타이거즈 홈경기 암표 단속에 광주경찰.
프로야구 KIA 타이거즈 홈경기 암표 단속에 광주경찰. ⓒ 안현주

프로야구 포스트시즌 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 준플레이오프가 열리는 기간, 광주경찰청이 광주-기아챔피언스필드 일대에서 불법 암표 집중 단속에 나선다.

시민들에게는 중고거래 사이트에 올라온 암표의심 게시글에 대한 적극적인 신고를 당부했다.

광주경찰청은 프로야구 포스트시즌을 맞아 건전한 관람문화 정착과 불법 암표매매 근절을 위해 집중 단속 및 예방 활동을 추진한다고 15일 밝혔다.

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광주경찰은 문화체육관광부, 한국야구위원회(KBO)와 함께 광주-기아챔피언스필드 주변에 합동 홍보 부스를 운영하며 관람객을 대상으로 암표 근절을 위한 홍보 활동을 진행한다.

또 현장 암표매매 행위에 대한 단속 활동도 병행한다.

지난 8월 개정된 국민체육진흥법은 매크로 이용 여부와 무관하게 상습적이거나 영업 목적으로 웃돈을 받고 입장권을 재판매·알선하면 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있도록 했다.

또 ▲과징금 부과(판매금액 50배 이하) ▲신고 포상금(과징금의 50% 범위 내) 지급 등의 내용을 담고 있다.

광주경찰 관계자는 "건전한 스포츠 관람 문화 정착과 불법 암표매매 근절을 위해 지속적인 예방·단속 활동을 이어갈 예정"이라며 "중고거래 사이트 상 암표의심 게시글에 대해서는 암표 통합 신고 사이트(www. culture.go.kr/singo)를 통해 시민들의 적극적인 신고 참여가 필요하다"고 당부했다.

#광주경찰#프로야구#준플레이오프#KIA#암표

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