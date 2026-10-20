아들의 당부, 마루 뜯은 어머니... 윤동주 시집 탄생의 주역

그러니까 그 나이였어…… 시가 내게로 왔다.

모르겠다, 어디서 왔는지, 겨울에서인지 강에서인지.

언제 어떻게 왔는지 모르겠다.

"나는 이 세계에서 자기 자신만의 시적인 언어를 가진다는 것이 얼마나 중요한지를 보여주고 싶었다. 비록 많은 사람들이 아직도 어디선가 살해되고 박해당할지라도, 나는 이 책을 통해서 그 잔혹한 괴물과 맞서 싸우고 싶었다."

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큰사진보기 ▲윤동주, 하늘과 바람과 별과 시 초판본. 지난 2023년 10월 25일 서울 관악구 서울대학교중앙도서관 관정마루에서 열린 '어느 국문학자의 보물찾기' 권영민 문고 설치 기념전 개막식에서 참석자들이 전시된 문헌을 살펴보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

죽는 날까지 하늘을 우러러

한 점 부끄럼 없기를

잎새에 이는 바람에도

나는 괴로워했다.

큰사진보기 ▲윤동주기념관 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"... 윤동주 시인은 <하늘과 바람과 별과 시> 친필 원고를 3부 만들었는데, 그중 한 부는 스승이신 이양하 선생님께 드리고, 또 한 부는 자신이 갖고, 또 한 부를 후배인 정병욱에게 주었고..."

큰사진보기 ▲윤동주 문학관 제2전시실 내부제2전시실은 기존의 물탱크를 리모델링 해서 커다란 우물 형상으로 만든 전시실이다. '성동인문대학' 수강생들과 견학하던 중, 그 벽면 앞에서 찍은 사진 ⓒ 박형숙 관련사진보기

네루다: "내가 마틸데를 위해 쓴 시를 베아트리체에게 주다니, 내 시를 훔칠 권리는 주지 않았네."



마리오: "시는 쓴 사람의 것이 아니라, 그 시를 필요로 하는 사람의 것입니다."

큰사진보기 ▲윤동주 육필 원고가 보관된 쌀독윤동주 시집이 세상에 나오기 전까지 일제의 가혹한 검열을 피해, 전라남도 광양에 있는 정병욱의 집 마룻바닥 아래에 있던 육필원고를 숨겨놓은 쌀독. ⓒ 광양시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 페이스북에도 실립니다.

시가 내게로 왔다. 한 유명 시인이 추천한 시 모음집 제목으로 우리 머릿속에 각인된 문장. 이 문장의 출처인, 1971년에 노벨문학상을 받은 칠레의 시인 파블로 네루다의 <시>는 지금 읽어도 여전히 감동적이다.영화 <일 포스티노>는 이것을 아름다운 장면으로 보여준다. 곱슬머리에 얼굴이 까맣던 가난한 어부 아들인 마리오, 글을 잘 모르던 그가 편지를 배달하면서 만나게 된 네루다를 통해 메타포(은유)에 눈을 뜨게 되는 과정은 하나의 시 같다.마리오는 파도 소리를 녹음기에 채집하면서 그것을 여러 메타포로 표현한다. 그 표현에는 "작은 파도"도 있고 "큰 파도"도 있으며 "나뭇가지와 그물에 내리는 가을비 소리"와 "아버지의 서글픈 그물 소리"도 있다. 이 영화의 원작 <네루다의 우편배달부>의 작가 안토니오 스카르메타는 이렇게 말한다.초등학교를 졸업할 무렵, 그때 시가 내게로 온 순간이었을까? 수첩 앞장에 인쇄되어 있던 시를 읽는 중이었다. 거기 적혀 있던 시는 한용운의 대표작 <님의 침묵>. "임은 갔습니다. 아아, 사랑하는 나의 임은 갔습니다." 이렇게 시작하는 시를 본 순간 전율이 일었고, 여러 날에 걸쳐 시를 외웠다.중학생이 된 뒤에는 소월의 시가 그렇게 내게로 왔고, 한국 근대 시편들을 모아둔 시집에 수록된 시들이 또 그렇게 왔다. 조국을 잃고, 가난과 병마와 그리움에 시달리는 근대 시인들의 마음이 사춘기의 민감한 소녀의 마음에 그대로 옮겨온 것이다.필사로 옮겨 적은 공책의 첫 장에 적어 둔 시는 윤동주의 <서시>였다. 첫 장에 베껴 적은 뒤 외우고 다녔던 기억이 난다. 나만이 아니었으리라. 윤동주의 서시는 온 국민의 시와도 같았으니까. '한 점 부끄럼 없기'는 불가능에 가깝다는 걸 모르는 나이였지만, 한 점 부끄럼 없기를 '꿈꿀 수는' 있는 나이였다. 세상의 모든 걸 괴로워하기 마련인 사춘기 나이답게 다음의 시구에도 쉽게 공감했다.고등학생이 되어 <참회록>이니 <십자가> 같은 시를 배우면서 나는 오히려 윤동주 시와 멀어졌다. 순수시인. 저항시인. 이 두 상징과 함께 시험에 나오는 단골 문제에 갇힌 것인지도 모른다. 중학교 국어 교사가 되어 윤동주의 시 <자화상>을 가르치게 되었다.산모퉁이를 돌아, 논가 외딴 우물 속에 한 사나이가 있고, 그 사나이가 미워져 돌아가고, 그 사나이가 가엾어져 도로 가 들여다보고, 다시 그 사나이가 미워지고, 돌아가다 생각하니 그리워진다는 <자화상>. 자신에 대한 미움과 연민, 미움과 그리움 사이를 왕복 운동하는, 이 반복 회귀의 감정은 무엇일까? 파란색 표지의 시집 <하늘과 바람과 별과 시>를 읽으면서 나는 종종 생각에 잠기곤 했지만, 교사를 그만둔 뒤로는 그마저도 잊었다.정류장 이름 '윤동주 문학관'. 마을버스는 부암동으로 넘어가는 창의문 바로 앞에서 정차했다. 석파정이나 환기미술관을 찾아가는 길에 지나치던 길 왼쪽에 '윤동주 문학관'이 있다는 것은 벌써 오래전부터 알고 있었다. 하지만 한 번도 그곳을 방문할 생각은 하지 못했다. 건너편 길 안쪽 어딘가에 있겠지, 그런 생각으로 휘, 둘러보다가 허공으로 시선을 날려버리던 곳. 버스에서 내려 길을 건너니 뜻밖에도 문학관은 길가에 바투 붙어 있었다. 사각의 건물은 얼핏 보면 관공서 지점으로 보일 정도로 작았다.수강생들은 버스 정류장에 모여 있었다. '성동인문대학'. 내가 태어나고 자란 성동구, 내 어린 시절의 친구들이 살았던 금호동, 옥수동, 응봉동 부근에서 열리고 있는 '성동인문대학'의 수강생들과는 두 번째 만남이었다.이날은 '윤동주 문학관' 견학이 예정되어 있었다. 전날 밤부터 잠을 설치다가 두 시간 전에 미리 와서 한 바퀴 둘러보고 난 뒤에도 마음이 놓이지 않았다. 이 짧은 견학으로 시를 느낄 수 있을까. 기념 엽서와 볼펜을 나눠드리며 윤동주 시를 한 편씩 써보자고 했지만, 수강생들이 시를 좋아할지, 시를 느끼는 일이 가능할지는 자신할 수 없었다.관광버스를 타고 지방에서 단체로 온 중학생들이 우르르 몰려간 뒤, 해설 예약 시간에 맞춰 문학관 안으로 들어갔다. 실내는 어두웠다. 사진 촬영 불가. 해설사 선생님의 해설이 시작되었다.윤동주는 곧 유학을 떠나 3년 뒤 옥사하고, 정병욱은 학병으로 끌려가기 전, 광양에 있는 양조장을 하는 자기 집에 가서 어머니에게 원고를 잘 보관해 달라고 했다. 혹시 자신이 살아서 돌아오지 못하면 그 원고가 세상에 나올 수 있게 힘을 써달라 신신당부와 함께. 그 어머니는 마룻바닥을 뜯고 원고를 넣고 위에 쌀을 가득 부은 항아리를 묻어 보관해서 일제의 검열을 피할 수 있었다. 다행히 정병욱은 살아 돌아왔고, 마루 아래 숨겨진 원고가 세상 밖으로 나올 수 있게 됐다.해설이 끝나고 우리는 제1 전시실의 안쪽 작은 문으로 이동했다. '윤동주 문학관'은 청운수도가압장 물탱크를 리모델링해서 만들었다고 한다. 물탱크의 윗부분을 개방한 제2전시실이나 작은 폐쇄 공간으로 만든 제3전시실은 관람객이, 윤동주 시 <자화상> 속의 우물과 윤동주가 옥사했던 감옥을, 공간에 대한 감각으로 생생하게 느끼게 한다.제3전시실에서 동영상을 보고 나온 뒤, 서 보았던 제2전시실 벽면. 거기에는 과거의 물이 잠겨있던 흔적이 무늬로 남아 있었다. 그 앞에 서서 올려다본 하늘. 감히 한 점 부끄럼 없기를 다짐할 수는 없었다. 다만 부끄럼을 잊지 말자고 되뇌었다.다시 일행은, 문학관 옆 계단을 올라 시인의 언덕으로 갔다. 서울 시내, 구도심이 한눈에 내려다보이는 곳. 멀리 남산타워의 뾰족한 첨탑도 보인다. 윤동주의 시비(詩碑)가 있고 초가을 바람이 시비를 맴돈다. 조금 더 걸어서 도착한 작은 정자.준비해 온 1987년 개정판 제12쇄의 낡은 시집을 펼쳤다. 처음 <서시>를 낭송하는 내 목소리는 담담했다. 난간에 걸터앉은 수강생들의 얼굴을 둘러보았다. 그 얼굴들에는 내가 모를 인생이 어려 있었다. 살다 보면 누구나 겪게 마련일 이별, 상실, 질병, 고통, 외로움, 설움...오른쪽에 앉아 있는 수강생부터 시 낭송을 시작했다. <쉽게 쓴 시>, <식권>, <길>... 성격이 활달해 보였던 수강생도, 다소 내성적으로 보였던 수강생도, 시와는 영 가깝지 않았을 것 같은 수강생도, 한 사람도 빼지 않고 시를 읽어 내려갔다. 사위는 고요했고, 이따금 생각난 듯이 바람이 지나갔다. 떨리는 목소리가 정자 지붕 아래 정지한 듯한 공기 속으로 번져나갔다. 나는 문득, 생각했다. 시(詩)가, 시(詩)적인 것이, 여기 모여 있는 이들 어깨 위로 머무는 순간이라고.영화 <일 포스티노>에 나오는 대사가 떠오른다.시는 강의실이나 연구 논문이 아니라, 여기 있는 우리에게 가장 필요한 것이 아닐까? 견학이 끝나고 돌아오는 길에, 별은 보이지 않았다. 버스 차창에 비친 청운동과 광화문 주변의 네온만이 휘황찬란했을 뿐.중학교 때 나는 산꼭대기에 있는 집에 가기 위해 비탈길을 오를 때면 저절로 고개가 뒤로 젖혀져 밤하늘을 바라보곤 했다. 그때 가을 하늘에 촘촘히 박혀 있던 별들. 윤동주의 시가 저절로 읊어졌다. "별 하나에 추억과/별 하나에 사랑과/별 하나에 쓸쓸함과..." 가을도 전과 같지 않고 별 또한 볼 수 없는 이 시대에는 무엇을 떠올려야 하나? 별이 들어갈 자리에 시를 넣어본다. 시 하나에 추억과, 시 하나에 사랑과, 시 하나에 쓸쓸함과, 시 하나에 동경과...윤동주는 자신의 시가 쉽게 쓰인 시라고 했지만, 쉽게 읽을 수 없는, 또 결코 쉽게 잊어버릴 수는 없는 시다. 견학이 끝나고 들어갔던 식당에서는 이야기꽃이 싱싱하게 피어올랐는데 그중 경상도 억양이 강하게 남아 있던 한 수강생의 말이 떠오른다. "그 옛날 소년 시절의 감정이 뭉클 살아나는 걸 느꼈심더..." 죽어 있던 감정을 살아 움직이게 하는 시. 그나저나 수강생들은 엽서에 윤동주의 시를 옮겨 적었을까?살아가면서 우리는 몇 번이나 잔혹한 괴물을 맞닥뜨리게 되는지 모른다. 사회적 불의와 개인적 불행이라는 잔혹한 괴물. 그 앞에 자기도 모르게 놓이게 되었을 때, 그럴 때 등불이 될 수 있는 것은 무엇일까? 자기 마음 속의 별과도 같은 양심을 간직하게 하는 시. 자신의 생명과도 같은 자존감을 지켜주는 시. 윤동주의 시가 우리 민족에게 그렇듯이, 시는 그런 것이 아닐까.