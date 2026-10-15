"민주당은 홍위병"... 이진숙이 헌재 앞에서 꺼내 든 사진

큰사진보기 ▲국민의힘, 이진숙 제척에 권한쟁의심판 청구국민의힘 이진숙 의원이 15일 서울 종로구 헌법재판소 민원실로 향하며 발언하고 있다. 이날 이 의원은 헌법재판소에 제척 의결과 관련해 가처분신청서 및 권한쟁의심판 청구서를 제출했다. 왼쪽부터 김태규 의원, 이 의원, 김장겸 의원. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"제가 '입틀막'을 당했을 때 제 머릿속에 떠오른 장면이 바로 저 장면입니다."

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큰사진보기 ▲국민의힘, 이진숙 제척에 권한쟁의심판 청구국민의힘 이진숙 의원이 15일 서울 종로구 헌법재판소 민원실로 향하며 발언하고 있다. 이날 이 의원은 헌법재판소에 제척 의결과 관련해 가처분신청서 및 권한쟁의심판 청구서를 제출했다. 왼쪽부터 김태규 의원, 이 의원, 김장겸 의원. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이진숙 국민의힘 국회의원이 중국 문화대혁명 당시 홍위병들의 집단폭력 사진을 걸고 나섰다. 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 자신을 국정감사에서 제척한 더불어민주당 등 범여권 의원들을 중국의 홍위병에 빗댄 것이다. 김태규 국민의힘 의원 역시 민주당을 향해 "절대반지에 취했다"라며 원색적인 비난을 쏟아냈다.국민의힘은 15일 오후 서울 종로구 헌법재판소를 찾아 이진숙 의원의 국정감사 제척 의결에 대한 권한쟁의심판을 청구하고 효력정지 가처분을 신청했다. 지난 12일 과방위가 범여권 주도로 이 의원의 국정감사 참여를 제한하는 제척안을 의결한 지 사흘 만이다.이날 헌법재판소를 찾은 이 의원은 기자들 앞에서 중국 문화대혁명 당시 사진을 가리키며 "다수의 홍위병들이 지식인과 지주들을 대상으로 해서 폭력을 가했던, 다수 폭력을 가했던 그 사진"이라고 소개했다.이어 "제가 과방위 다수 민주당 의원, 또 민주당에 우호적인 여권 성향의 의원들 12명으로부터 입틀막을 당했을 때 제 머릿속에 떠오른 장면이 바로 저 장면"이라며 "단지 다수라는 이유만으로 유권자가 부여한 신성한 권리, 질문할 권리를 저에게 박탈했다"라고 목소리를 높였다.그는 "저는 달성군 27만 군민의 뜻에 따라서, 또 유권자들이 저에게 부여한 권한이 행정부에 대한 견제와 감시를 하라고 국정감사에서 질의 권한을 부여받은 사람"이라며 "민주당은 단지 의회에서 다수를 가지고 있다는 그 이유만 가지고 심지어 본회의도 아니고 상임위원회에서 제가 말할 권리를 박탈했다"라고 비난했다.이 의원은 자신의 방송통신위원장 재직 기간까지 거론하며 제척 결정의 부당함을 주장했다. 그는 취임 직후 탄핵소추로 174일 동안 직무를 수행하지 못했다는 점을 강조하며 실질적인 재직 기간이 4개월여에 불과했다고 항변했다.그러면서 과거 방송통신위원회 상임위원과 부위원장을 지낸 김현 민주당 의원과 자신을 비교했다. 이 의원은 김 의원이 방통위에서 약 3년 동안 일했다는 점을 거론하며 "만약에 저 이진숙이 이해충돌이라면 김현 의원의 경우에는 이해충돌의 몇 배에 해당하는 안건이 있었을 것"이라고 반문했다.그는 재차 중국 문화혁명 사진을 가리키면서 "저 사진에서처럼 다수라는 이유만으로 저에 대해서 제척을 표결해서 통과시켰다"라며 "다수에 의한 횡포, 다수 폭력, 다수가 정의가 아니라는 것을 국민들께서 보여주실 것으로 생각한다. 국민들께서 함께 분노하시고 심판해 주십시오"라고 호소했다.앞서 과방위는 지난 12일 이 의원의 국정감사 제척안을 무기명 투표에 부쳐 찬성 12표로 가결했다. 국민의힘 의원들은 표결에 불참했다. 민주당은 이 의원이 과거 방통위원장으로 재직하면서 관여한 '2인 체제 방통위' 등의 사안을 직접 감사하는 것은 이해충돌에 해당한다고 판단했다. 이 의원은 즉각 이의를 제기하며 반발했다.함께 헌법재판소를 찾은 김태규 국민의힘 의원은 민주당을 향해 "대한민국 국회가 무법천지가 됐다"라며 비난의 수위를 높였다. 국민의힘 법률자문위원장이기도 한 김 의원은 "이 제척권을 행사할 법적인 근거가 전혀 없다"라며 "법 어디에도 동료 의원에 대해서 제척해도 된다는 법률 규정이 없다"라고 주장했다.이어 "일반 시민들이 모여서 이진숙 제척한다고 선언한 거랑 똑같다"라며 "권한 없는 사람들이, 아무런 권한 없는 사람들이 함부로 이렇게 결정을 한 것"이라고 꼬집었다.특히 "이런 부존재 사유가 있을 정도의 행위를 대한민국 국회가 부끄러운 줄도 모르고 무작정 해댄다"라며 "헌정사에 유례가 없다. 이제는 권력에 취하고 절대반지에 취하니까 아예 법이고 뭐고 보이는 게 없는 것이다. 자기들 마음대로 권한을 휘두르고 있는 것"이라고 맹공했다.김 의원은 "현실적인 직접적인 이해당사자는 이진숙 의원이지만, 당 차원에서도 결코 묵과할 수 없고 의회민주주의가 망가지는 상황이기 때문에 함께 대처할 필요가 있다"라며 국민의힘이 직접 법적 대응에 나선 배경을 설명했다.국민의힘이 이날 헌법재판소에 제출한 권한쟁의심판 청구서에는 당과 이진숙 의원이 공동 청구인으로 이름을 올렸다. 피청구인은 송기헌 과방위원장이다. 국민의힘은 이 의원의 국정감사 관련 심의·표결권과 질의·발언권 등이 침해됐다며 제척 의결의 취소 또는 무효 확인을 요청했다. 제척 의결은 12일 방송미디어통신위원회 등에 대한 감사를 비롯해 16일 한국방송공사 등 5개 기관 감사, 22일 종합감사까지 총 3일간 8개 피감기관에 대한 감사 활동 전반을 대상으로 한다.국민의힘은 국정감사 및 조사에 관한 법률 제13조가 제척 범위를 '그 사안에 한하여'로 규정하고 있는데도 구체적인 사안을 특정하지 않은 채 감사 활동 전반을 제한했다는 입장이다. 또한 이 의원이 제척 의결에 이의를 제기한 만큼 국회 본회의 의결을 거쳐야 한다고 주장했다. 당장 16일에도 국정감사가 예정돼 있어 본안 판단에 앞서 제척 의결의 효력을 정지해 달라는 가처분도 함께 신청했다.다만, 김 의원의 주장과 달리, 같은 법 제13조 제2항은 직접 이해관계 등 제척 사유가 인정될 경우 본회의 또는 위원회가 의결을 통해 해당 의원의 감사·조사를 중지시킬 수 있도록 규정하고 있다. 제척 권한 자체가 법에 없는 것은 아닌 셈이다.