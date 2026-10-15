충북교육청 교육공무직, '맞춤형복지비' 차별 폐지 요구하며 오체투지

큰사진보기 ▲14일 충북지부는 충북교육청에서 출발해 청주남성중학교에 도착한뒤 다시 교육청으로 돌아오는 구간에서 오체투지 행진을 진행했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

전국교육공무직본부 충북지부(이하 충북지부)가 맞춤형복지비 차별 철폐와 단체협약 이행을 촉구하는 오체투지행진을 진행했다.14일 충북지부는 충북교육청에서 출발해 청주남성중학교에 도착한뒤 다시 교육청으로 돌아오는 구간에서 오체투지 행진을 진행했다.이번 행진은 충청북도교육청이 교육공무직 노동조합과 체결한 4기 단체협약에서 공무원과의 맞춤형복지비 격차를 줄이기로 약속하고도 현재까지 실질적인 개선안을 마련하지 않고 있는 것에 대한 항의차원에서 진행됐다.충북지부에 따르면 현재 충청북도교육청 소속 지방공무원의 기본복지점수는 연간 1000점(100만원)인 반면, 교육공무직은 650점(65만원)에 불과하다.기본복지점수에서만 35만원의 차이가 발생한다.지방공무원에게는 최대 300점의 근속복지점수와 배우자·자녀 등에 대한 가족복지점수가 지급되지만, 교육공무직에게는 두 항목 모두 지급되지 않는다.출산축하 복지점수 역시 지방공무원에게는 첫째부터 지급되는 반면, 교육공무직은 셋째 이상 출산 시에만 지급된다.난임과 태아·산모검진 지원도 교육공무직에게는 전혀 지급되지 않고 있다.충북지부는 이러한 차이가 같은 교육청 소속 노동자 사이에서 발생하고 있다는 점을 지적한다.교육공무직 노동자들 역시 학교급식과 돌봄, 특수교육, 교육행정과 학교시설 관리 등 학교 운영의 필수적인 업무를 담당하고 있다.고용형태와 신분이 다르다는 이유로 기본적인 복리후생에서까지 격차를 두는 것은 개선되어야 한다는 것이 노동조합의 입장이다.