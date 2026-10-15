진보당충북도당 "청주시 쓰레기차단 협약으론 부족... '법제화 나서야"

큰사진보기 ▲진보당 충북도당은 15일 “청주시가 관내 민간 소각업체 4곳과 2027년 말까지 수도권 지방자치단체의 생활폐기물 위탁처리 입찰에 참여하지 않기로 뜻을 모은 것을 적극 환영한다”며 “눈앞의 수익 대신 지역의 환경과 주민 건강을 택한 업체들의 결정에도 감사의 뜻을 전한다”고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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청주시가 관내 민간 소각업체들과 '수도권 생활폐기물 반입 차단'을 위한 업무협약을 체결한 가운데, 진보당 충북도당이 이를 환영하면서도 일시적 협약을 넘어선 '법제화'와 '정보 공개' 등 근본적인 대책 마련을 촉구하고 나섰다.진보당 충북도당은 15일 "청주시가 관내 민간 소각업체 4곳과 2027년 말까지 수도권 지방자치단체의 생활폐기물 위탁처리 입찰에 참여하지 않기로 뜻을 모은 것을 적극 환영한다"며 "눈앞의 수익 대신 지역의 환경과 주민 건강을 택한 업체들의 결정에도 감사의 뜻을 전한다"고 밝혔다.진보당은 이번 협약이 가진 한계를 지적했다.이들은 "이번 협약은 '자발적 약속'에 기반하고 있어 업체가 이를 위반하더라도 제재할 법적 수단이 없다"고 지적했다.진보당의 지적처럼 청주시는 지난 2월에도 동일한 협약을 맺었지만 이전에 체결된 계약 물량 때문에 2만 톤이 넘는 수도권 쓰레기가 관내로 반입되는 것을 막지 못한 바 있다.진보당은 향후 수도권 쓰레기의 지방 반입 압박이 더욱 거세질 것으로 내다봤다.올해부터 수도권 생활폐기물의 직매립이 전면 금지되면서 소각장 부족 사태를 겪는 수도권 지자체들이 톤당 17만~30만 원에 달하는 높은 단가를 제시하며 지방의 민간 소각장 문을 두드리고 있기 때문이다.진보당은 "이 같은 구조 속에서 소각장 연기를 마시는 이들은 결국 북이면을 비롯한 소각장 인근 주민들"이라며 "쓰레기는 만든 곳에서 책임지는 것이 공정의 원칙"이라고 강조했다.이 같은 문제를 해결하기 위해 진보당은 국회와 정부, 청주시에 세 가지 사항을 요구했다.먼저 국회를 향해 충북 지역 국회의원 8명이 정당을 떠나 현재 국회에 계류 중인 '폐기물관리법 개정안(송재봉·임호선 의원 발의)' 처리에 초당적으로 힘을 모아줄 것을 촉구했다.이어 청주시에는 협약의 실효성을 높이기 위해 ▲업체별 수도권 폐기물 반입 실적 및 남은 계약 물량의 정기적 공개 ▲주민과 환경단체가 참여하는 이행 점검단 구성을 요구했다.마지막으로 협약이 종료되는 2028년 이후의 '소각 공백'에 대비해 법 개정 전이라도 시가 가진 소각량 점검 및 과다 소각 단속 권한을 최대한 활용하고, 소각장 주변 주민들에 대한 건강영향조사를 정례화할 것을 주문했다.진보당 충북도당 관계자는 "청주시의 이번 협약은 의미 있는 첫걸음이지만 약속은 언제든 바뀔 수 있고 오직 법만이 남는다"라며 "청주시민들이 타 지역 쓰레기로 인해 건강을 위협받지 않는 날까지 주민들과 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.