환경단체 "쓰레기 차단 협약은 임시방편, 근본대책 세워야"

큰사진보기 ▲청주충북환경운동연합(이하 청주충북환경련)은 15일 “이번 협약으로 수도권의 쓰레기를 비수도권에서 처리하는 부정의한 상황을 조금이나마 개선할 수 있게 된 점은 다행”이라면서도 “그러나 이번 협약은 법적 금지가 아닌 자율 이행에 의존하고 있어 한계가 명확하다”고 지적했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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충북 청주시가 관내 민간 소각업체들과 '수도권 생활폐기물 반입 차단 업무협약'을 체결한 것에 대해 지역 환경단체가 청주시 차원의 조례 개정과 쓰레기 감량 등 근본적인 대책이 수립되어야 한다고 촉구했다.청주충북환경운동연합(이하 청주충북환경련)은 15일 "이번 협약으로 수도권의 쓰레기를 비수도권에서 처리하는 부정의한 상황을 조금이나마 개선할 수 있게 된 점은 다행"이라면서도 "그러나 이번 협약은 법적 금지가 아닌 자율 이행에 의존하고 있어 한계가 명확하다"고 지적했다.청주충북환경련 수도권 쓰레기를 막더라도 소각장 총량이 줄어들지 않을 수 있다는 점을 경고했다.이들은 "수도권 물량이 빠진 자리를 청주 관내나 다른 지역의 쓰레기가 채우게 된다면, 시민들이 감당해야 하는 다이옥신과 미세먼지 등 오염물질 배출 피해는 이전과 다를 바 없다"고 꼬집었다.청주충북환경련은 실질적인 환경 개선을 위해 네 가지 핵심 과제를 제시했다. 이들은 먼저 제도적 기반 구축을 위한 '청주시 폐기물 관리 조례' 개정을 요구했다.현재 조례에는 외지 쓰레기에 대한 규정이 없는 만큼, 조례 내에 '관외 생활폐기물'의 개념을 명시해 민간 업체를 통해 들어오는 외부 쓰레기까지 청주시가 법적으로 파악하고 대응할 수 있도록 해야 한다는 것이다.두 번째로는 민간 소각업체에 대한 관리·감독 및 정보 공개 강화를 꼽았다.공공소각장과 달리 민간소각장은 폐기물 종류나 오염물질 배출 현황이 베일에 싸여 있어 시민들의 불안을 키우고 있다는 지적이다.청주충북환경련은 "청주시가 관내 민간소각장의 반입량과 배출 실태를 철저히 감독하고 이를 시민들에게 투명하게 공개해야 한다"고 강조했다.사각지대에 놓인 민간 소각장의 반입협력금 제도에 대해서도 강화를 요구했다.현행법상 공공시설에만 부과되는 반입협력금을 민간 소각장까지 확대하고 단가를 대폭 올려, 타 지역 쓰레기가 청주로 반입될 생각조차 못 하도록 강력한 진입장벽을 쳐야 한다는 것이다.마지막으로 청주시의 자체적인 쓰레기 감량 정책을 주문했다.청주충북환경연합은 "폐기물 발생지 처리원칙은 각 지역이 만든 쓰레기를 줄이고 책임 있게 처리하는 것에서 완성된다"며 "외부 쓰레기를 막는 것과 동시에 청주 지역의 소각 의존도를 낮추는 정책이 병행되어야 주민들에게 진정으로 환영받을 것"이라고 밝혔다.청주충북환경연합 관계자는 "국회에 계류 중인 발생지 처리원칙 강화 법안들이 통과될 수 있도록 청주시가 가능한 모든 행정적 조치를 취해야 한다"며 "더 늦기 전에 소각장으로 고통받는 시민들의 목소리에 귀 기울이고 적극적인 행동에 나서라"고 거듭 촉구했다.