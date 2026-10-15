산재로 긴 투병 끝에 사망... 유족이 회사에 손해배상 청구할 수 있나요?

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Q. 아버지는 2019년 공장에서 안전장치가 고장 난 기계에 끼이는 사고로 산재 승인을 받고 7년 정도 투병하시다 2026년 돌아가셨습니다. 유족인 저와 어머니가 지금이라도 회사에 손해배상청구를 할 수 있나요?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

A. 산재보험급여에는 위자료(정신적 손해)가 없고 잃어버린 소득(재산상 손해)도 일부만 보상됩니다. 회사가 안전조치 의무를 소홀히 했다면, 유족은 그 차액을 회사에 청구할 수 있습니다. 청구할 수 있는 권리는, 아버지가 생전에 가졌던 손해배상청구권을 상속받는 것과 유족 자신의 위자료, 두 가지입니다.문제는 '소멸시효'입니다. 회사의 '불법행위'를 근거로 할 경우, 손해와 가해자를 안 날부터 3년 안에 청구해야 합니다(민법 제766조). 이 경우 투병 기간의 손해는 이미 시효가 지났다는 다툼이 생길 수 있습니다. 단, 사고 당시 예견하기 어려웠던 후유장해나 사망으로 손해가 커졌다면, 그 부분은 후유장해가 확인된 날이나 사망일부터 시효를 계산할 여지가 있습니다.회사의 '안전배려의무 위반(채무불이행)'을 근거로 할 경우, 시효가 10년이어서(대법원 2021. 8. 19. 선고 2018다270876 판결), 2019년 사고라면 아버지의 투병 기간에 발생한 손해까지 청구할 길이 남아 있습니다. 단, 채무불이행으로는 유족(어머니, 자녀) 자신의 위자료를 청구하기 어렵습니다. 그래서 실무에서는 두 근거를 함께 주장합니다. 유족 위자료는 사망일부터 3년 안에 청구해야 합니다.참고로, 손해배상금은 손익상계와 과실상계를 통해 산정합니다. 이미 받은 산재보험급여는 같은 성질의 손해(휴업급여·장해급여는 일실수입에서, 요양급여는 치료비에서, 유족급여는 사망 후 일실수입에서, 장례비는 장례비 손해에서)에서만 공제되고, 위자료(아버지, 유족)에서는 아무것도 공제되지 않습니다(산업재해보상보험법 제80조). 특히 유족급여는 이를 받은 어머니의 상속분에서만 공제되고, 그 금액이 어머니의 상속분보다 많더라도 넘치는 금액을 자녀의 상속분에서 공제하지는 않습니다.아버지에게 일부 과실이 있더라도 대법원은 손해액에서 산재보험급여를 먼저 공제한 뒤 과실비율을 적용합니다(대법원 2025. 6. 26. 선고 2023다297141 판결). 이 방식이 노동자에게 유리합니다.산재 승인 결정서, 진료기록, 사망진단서를 확보하고, 유족급여를 아직 청구하지 않았다면 근로복지공단에 청구하십시오(사망일부터 5년). 공단이 사망을 업무상 재해로 인정하면, 손해배상청구소송에서 유력한 자료가 됩니다. 시효 계산은 다툼이 많으니, 전문가와 함께 검토하시기 바랍니다.<상담>전화 : 041-557-7235(노무법인 참터 충청지사)메일 : mhcham@hanmail.net