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사회

26.10.15 15:50최종 업데이트 26.10.15 15:50

충북참여연대 "청주시 동지역 하수도 요금 대도시 중 최고"

"안산시보다 연 20만 원 더 내"... 가정용 하수도 요금 한시적 20% 인하 요구

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청주시가 하수도 특별회계 자금으로 1000억 원에 가까운 여유 자금을 쌓아두고 있으면서도, 전국 대도시 중 가장 비싼 수준인 동(洞) 지역 가정용 하수도 요금을 인하하지 않아 시민들의 가계 부담을 가중시키고 있다는 비판이 제기됐다.

충북참여자치시민연대(이하 충북참여연대)는 15일 성명을 내고 "하수도정보시스템의 2025년 하수도통계를 확인한 결과 청주시 동 지역 가정의 과도한 하수도 요금 부담이 다시 한번 증명됐다"며 "민선 9기 청주시는 동 지역 가정용 하수도 요금을 한시적으로 20% 인하하라"고 촉구했다.

충북참여연대가 공개한 자료에 따르면, 청주시 가정의 95.7%(2018년 기준)가 속하는 '월 20㎥ 이하 사용 구간'에서 인구 50만 이상 대도시 중 ㎥당 요금이 1000원을 넘는 곳은 청주시 동 지역이 유일했다.

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청주의 요금은 1㎥당 1140원으로 가장 높았다.

이는 가장 저렴한 안산시와 비교했을 때 청주 시민들이 연간 20만1600원의 하수도 요금을 더 부담하고 있는 꼴이다.

ⓒ 충북인뉴스

또한 충북참여연대에 따르면 청주시가 대여금과 금융상품 등으로 특별회계에 쌓아놓은 자금은 2021년 100억 원에서 2025년 980억 원으로 4년 만에 약 10배 가까이 증가했다. 지난해 한 해에만 무려 250억 원의 자금이 추가로 쌓였다.

충북참여연대는 "시민에게 높은 요금을 부담시키며 매년 수백억 원의 자금을 쌓아가는 재정 운용이 과연 시민을 위한 것인지 묻지 않을 수 없다"며 "자금을 계속 쌓아두기만 할 것이 아니라 시민의 요금 부담을 낮추는 데 활용해야 한다"고 지적했다.

충북참여연대의 계산에 따르면, 청주시 전체 가정용 하수도 요금을 동 지역 기준(1140원)의 20%인 228원씩 인하하더라도 연간 감소액은 약 143억 원 수준이다.

이는 실제 인하 대상이 동 지역에만 한정되므로 실제 감소액은 이보다 훨씬 적으며, 청주시가 지난해 한 해 동안 늘린 여유 자금(250억 원)만으로도 충분히 감당할 수 있는 규모라는 설명이다.

충북참여연대 관계자는 "우리가 요구하는 20% 인하는 타 대도시와의 격차를 줄이기 위한 '한시적 조치'이다"라며 "지난 7월 출범한 민선 9기 청주정은 매년 자금을 쌓아두면서 고율의 요금을 유지하는 과거의 정책에서 벗어나, 시민이 체감할 수 있는 민생 정책으로 전환해야 한다"고 강조했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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