울산시 "민원 접수·처리 체계 대폭 개선"

큰사진보기 ▲노동완 울산시 행정국장이 15일 울산시청 프레스센터에서 울산시 민원접수·처리 체계 개선 방안을 설명하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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김상욱 울산시장의 취임 후 첫 결재는 ' 120 울산 민원센터 고도화 추진계획'이다.기존 120 민원 콜센터를 통합 민원창구인 '120 울산 민원센터'로 확대 개편하는 내용으로 민원 상담부터 접수, 담당부서 연계, 처리결과 안내까지 통합 민원 서비스를 제공한다는 것.'120 울산 민원센터 고도화 추진계획'이 최근 국민의힘 다수당 울산시의회의 관련 예산 전액 삭감으로 주춤한 가운데 울산시가 15일 개선안을 발표했다.노동완 울산광역시 행정국장은 이날 시청 프레스센터에서 브리핑을 갖고 "민원을 신속하고 책임 있게 해결하기 위한 민원 접수·처리 방법 개선 방안"이라고 발표했다.노 국장은 "내년도 본예산 편성을 위해 의회의 보완사항을 반영하여 120 울산민원센터 체계를 고도화해 나가겠다"며 "관계 부서 협의와 시민 의견수렴 등을 충분히 거쳐 시민 불편을 줄일 수 있도록 준비해 나가겠다"고 밝혔다.노 국장은 개선방안을 마련한 배경으로 "현재 우리시로 접수되는 민원은 복합적이고 다양화 되고 있는 추세"라며 "국민신문고, 민원실 등 온라인과 오프라인 민원 접수 창구가 다양하게 갖춰져 있지만 부서간 불분명한 업무분장으로 인해 민원 처리가 다소 지연되는 상황이 발생하고 있다"고 밝혔다.이어 "이에 120 울산민원센터가 민원 관리의 컨트롤타워 역할을 수행하고자 한다"며 세 가지 개선 방안을 밝혔다.브리핑을 요약하면 개선 방안은 첫째, 120 울산민원센터 중심으로 민원 접수·배분 기능을 일원화하고, 부서간 조정 기능을 강화한다.국민신문고의 접수·배분 권한을 현재 권익인권담당관에서 자치행정과 120 울산민원센터로 이관해 민원 배분의 혼선을 줄이고, 원활한 국민신문고 민원 접수·배분을 위해 권익인권담당관 담당자의 120 울산민원센터 지원근무로 업무의 연속성을 확보한다.특히 담당 부서가 불분명하거나 여러 부서에 연관된 민원은 사례판단회의를 도입하여 부서 간 조정 기능을 강화하는데, 사례판단회의를 통해 심도있게 검토하여 소관 부서를 지정하고 필요시 직권으로 지정할 수 있도록 추진한다.고충민원의 경우 배분기준 체계를 정립했다. 국민신문고로 접수되는 고충민원은 구체성, 생활민원 등 자체판단기준에 따라 신속히 배분하고, 홈페이지 등을 통해 직접 접수되는 고충민원은 권익인권담당관이 시민고충처리위원회와 함께 적극적으로 해결해 나간다.아울러, 공무원 비위 등 감사 요청의 고충민원은 관련 증빙자료가 명확한 경우 감사관이 신속히 조사하여 시민들에게 결과 안내가 될 수 있도록 체계를 확립해 나간다.둘째, 120 울산민원센터의 기능 확대다.노 국장은 "오는 12월부터 120 울산민원센터는 기존의 단순 상담과 부서 안내 방식에서 벗어나 민원을 직접 접수하고 소관 부서 담당자에게 배부하며, 시민들에게 결과 안내까지 가능하도록 120 울산민원센터 시스템이 개선된다"며 "이를 통해, 시민들의 생활 불편사항이 한번의 전화로 해결될 수 있도록 원스톱 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.노 국장은 "또한, 2027년 상반기부터는 민원 발생 현장을 직접 방문하여 상담·접수하고, 신속한 민원 처리를 지원하는 찾아가는 시민소통반을 운영할 예정"이라며 "올해 12월부터 사전 준비단계로시범운영을 실시하여 현장 대응 절차를 점검하고 매뉴얼화 하겠다"고 밝혔다.셋째, 민원행정을 총괄할 전담 조직 신설에 대해 노 국장은 "2027년 상반기 조직개편시 민원 접수와 조정 기능을 일원화하기 위해 가칭 '민원과'를 신설한다"며 "일반민원과 고충민원, 온라인 민원과 오프라인 민원의 접수 기능들을 통합한다"고 밝혔다.이어 "세부적으로 민원실의 법정민원 접수·배분과 국민신문고 접수·배분, 고충민원 처리와 시민고충처리위원회 운영, 120 울산민원센터의 상담·접수 및 처리 지원 등 민원 접수 업무를 통합적으로 운영하는 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.노 국장은 "부서 신설 자체가 목적이 아니라 민원 접수·처리의 책임성과 전문성을 높이는 데 중점을 두겠다"고 부연 설명했다.끝으로 노 국장은 "일부 민원의 처리 과정에서 부서 간 핑퐁 민원으로 보이는 사례는 복잡하고 다양한 민원의 특성과 민원의 접수·배분 체계의 불명확에서 비롯된 것으로 보고 있다"며 "울산시는 이러한 과정에서 발생하는 시민의 불편을 줄이는 데 주력하겠다"고 밝혔다.이어 "앞으로 민원 접수 및 배분 기준을 명확히 하고, 부서 간 업무 조정과 협업 기능을 강화하여신속하고 책임 있게 민원을 처리할 수 있도록 개선해 나가겠다"고 덧붙였다.한편 울산시는 이같은 개선 방안으로 시의회를 방문해 설명하고 있으며, 지속적인 소통을 통해합리적인 개선방안을 마련하겠다는입장이다.