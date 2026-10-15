2기 진용 갖춘 이 대통령, 재차 강조한 '세 가지 길'

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.10.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲15일 청와대에서 이재명 대통령 주재 수석보좌관회의가 열리고 있다. 2026.10.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 임광현 신임 비서실장과 입장하고 있다. 2026.10.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 정책실장에 이어 비서실장 교체로 '2기 청와대' 진용을 정비했다. 그는 오는 16일 출범 500일을 맞이하는 정부가 민생 개선과 실용적 개혁, 포용적 통합의 길에 진력을 다해야 한다는 화두를 다시금 던지며 참모진에게 "각자 자리에서 주어진 직분에 충실하길 바란다"고 당부했다.이 대통령은 15일 수석보좌관회의에서 "우리 비서실장 새로 오셨는데 한 말씀 간단히 하시죠"라며 임광현 신임 비서실장을 직접 소개했다. 이날 수석보좌관회의는 새로 임명된 '2실장', 하준경 정책실장과 임광현 비서실장이 모두 참여하는 첫 회의였다. 임 실장은 "중책을 맡게 돼서 무거운 책임감을 느낀다"며 "국민의 삶이 나아질 수 있도록 대통령님을 보좌해서 민생 성과를 내는 데 온 힘을 바치겠다"고 말했다.이 대통령은 박수로 격려한 다음 "내일(16일)은 우리 국민주권정부가 출범 500일을 맞이하는 날"이라고 강조했다. 그는 "현재 우리 대한민국은 거대한 대전환의 갈림길에 서 있다"며 "이럴 때일수록 더욱 낮은 자세로 국민의 뜻을 살피고 국민들의 더 나은 삶을 만들며 국가의 더 밝은 미래를 여는 데 총력을 다해야 한다"고 했다. 또 "국민주권정부는 어떤 외풍이나 저항에도 굴하지 않고 오로지 민생 개선, 실용적 개혁, 포용적 통합의 길을 굳건히 걸어가겠다"고 약속했다.이 대통령은 "공직자 여러분들께서도 국민의 삶과 국가의 미래를 책임져야 할 막중한 소명을 잊지 마시고 각자 자리에서 주어진 직분에 충실하길 바란다"며 "오늘 비서실장이 새로 오셨는데, 비서실장을 중심으로 언제든지 충분히 소통하고 또 토론하면서 어떻게 하면 이 청와대가 대한민국의 더 나은 미래를 위해서 기여할 수 있을지 함께 고민해주시기 바란다"고 당부했다. "여러분들이 가지고 있는 1시간이 5200만 시간의 가치가 있다는 생각을 잊지 말길 바란다"는 말도 남겼다이 대통령이 가장 신경 쓰는 대목은 성장과 민생의 괴리였다. 그는 "현재 우리 경제는 여러 분야에서 괄목할 만한 성과를 거두고 있다. 지금 같은 추세라면 대한민국은 올해 인구 5000만 명 이상 국가들 가운데 아마 세계 여섯번째로 국민 소득 4만 달러를 돌파할 가능성이 높다"면서도 "그러나 주요 지표들의 우수한 성적에도 불구하고 국민들이 기대하시는 민생 회복 속도는 더디다"고 우려했다.이 대통령은 따라서 "국가 경제 전체의 성과가 국민 개개인의 삶 속에서 구체적인 결실로 이어질 수 있도록 전방위적인 노력을 기울여야 할 때"라며 "특히 민생의 근간이라 할 수 있는 주거 문제, 일자리 문제, 금융 문제 등에 정부 역량을 집중해야 된다"고 강조했다. 구체적으로는 생애주기별 실수요에 따른 주택 공급에 속도를 내고, 민간과 공공 일자리를 포괄하는 국민 일자리 프로젝트의 조속한 시행, 금리 인상에 따른 정책자금 공급, 맞춤형 채무 조정에 신경써달라고도 지시했다.이 대통령은 "청와대와 정부는 올해 남은 기간, 이들 3대 핵심 사회정책을 최우선 국정과제로 삼아 분야별 사업 추진에 만전을 기해 가야겠다"며 "성장의 온기가 우리 사회 전체로 고르게 퍼져나갈 수 있게 총력을 다해주기 바란다"라고 말했다. 그는 지난달 국무회의부터 줄곧 양극화와 불평등 완화를 위한 주거, 일자리, 서민금융 등 3대 분야의 정책 수립과 실행을 적극 주문하고 있다. 이날도 기존 정책들의 확대는 물론, 새로운 정책의 발굴도 거듭 독려했다.국민의 일상과 직결되는 안전의 문제도 당부했다. 이 대통령은 "최근에 관계성 범죄로 인한 인명 피해, 흉기 난동 같은 흉악범죄들이 연이어 발생하고 있다. 국민들의 불안이 매우 크다"며 "더군다나 이들 범죄의 피해자가 주로 여성 등 약자라는 점에서 보다 세심하고 각별한 대책이 필요하다"고 했다. 또 "국민의 생명과 안전을 지키는 일에 작은 허점도 있어서는 안 된다"며 "우리 정부 차원에서 할 수 있는 모든 수단을 총집중해야 되겠다"고 말했다.한편 이 대통령은 "내일은 부마민주항쟁 47주년"이라며 "국민주권 원칙을 온몸으로 드높인 부마민주항쟁은 5.18 민주화운동과 함께 민주공화국 대한민국을 떠받치는 자랑스러운 역사"라고 얘기했다. 특히 "내란을 극복하고 있는 현재 상황에서 부마민주항쟁과 5.18 민주화운동은 더욱 더 큰 의미를 가진다고 생각된다"며 "5.18 민주화운동과 부마민주항쟁을 헌법 전문에 새기자는 점에 대해선 여와 야를 가릴 것 없이 모두가 일치된 의견을 가지고 있다. 이제는 실천할 때"라고 했다.