"북한 노동자 1만 2000명, 러시아 위해 드론 만들고 있어"

큰사진보기 ▲미국 전략국제문제연구소(CSIS)와 조지 W. 부시 연구소는 14일(현지시간) 빅터 차 CSIS 한국석좌와 조셉 김 부시연구소 프로그램 매니저가 공동 집필한 '옐라부가 드론 생산 현장의 인권 유린' 보고서를 발표했다. 해당 보고서는 러시아 타타르스탄 공화국의 도시 옐라부가에 위치한 '알라부가 특별경제구역' 내 공장들이 중국·러시아·이란·북한의 합작을 통해 드론을 대규모로 생산하고 있다고 밝혔다. ⓒ CSIS 관련사진보기

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큰사진보기 ▲알라부가 공장은 급속히 팽창해 17개 시설, 116개 건물 규모로 확장됐으며 현재 매월 5500대 이상의 드론 생산 역량을 갖췄다. 우크라이나 국방정보국은 러시아가 2026년 한 해 동안 장거리 드론 6만 대와 미끼 드론 5만 대 생산을 목표로 삼고 있다고 추정했다. ⓒ CSIS 관련사진보기

러시아가 우크라이나 전역에 투입하는 자폭 드론의 주요 생산기지가 중국·러시아·이란·북한 등 4개국의 협력과 심각한 인권 침해에 기반해 확대되고 있다는 미국 싱크탱크의 분석이 나왔다.미국 전략국제문제연구소(CSIS)와 조지 W. 부시 연구소는 14일(현지시간) 빅터 차 CSIS 한국석좌와 조셉 김 부시연구소 프로그램 매니저가 공동 집필한 '옐라부가 드론 생산 현장의 인권 유린' 보고서를 발표했다.해당 보고서는 러시아 타타르스탄 공화국의 도시 옐라부가에 위치한 '알라부가 특별경제구역' 내 공장들이 중국·러시아·이란·북한의 상호 협력을 통해 드론을 대규모로 생산하고 있다고 밝혔다.보고서는 "통칭 CRINK로 불리는 중국, 러시아, 이란, 북한은 규칙 기반의 국제 질서를 약화시킴으로써 미국의 리더십을 훼손하려 하고 있다"며 "알라부가 단지의 인권 침해와 인신매매는 이들 정권 간의 복잡해진 유대 관계를 여실히 보여준다"고 짚었다.우크라이나 침공 이후 드론 수요가 급증하자 러시아는 이란산 샤헤드(Shahed) 드론을 자국에서 생산하기로 합의했다. 이후 알라부가 공장은 급속히 팽창해 17개 시설, 116개 건물 규모로 확대됐으며, 보고서는 현재 매월 5500대 이상의 드론을 생산할 수 있는 역량을 갖춘 것으로 추정했다. 우크라이나 국방정보당국은 러시아가 2026년 한 해 동안 장거리 드론 6만 대와 미끼 드론 5만 대 생산을 목표로 삼고 있다고 추정했다.이 이면에는 4개국의 역할 분담이 자리 잡고 있다. 이란이 드론 설계와 기술을 제공하고 러시아가 생산기지를 구축했다면, 북한은 노동력을 공급하는 것으로 지목됐으며 중국은 핵심 부품과 생산설비, 금융·물류망 등을 통해 러시아의 드론 생산을 뒷받침하고 있다.보고서는 알라부가 현장의 핵심 인권 유린 문제로 북한 정권의 노동력 송출을 지목했다. 보고서는 "외국인 노동자 모집이 러시아 기업의 인신매매라면, 북한의 방식은 국가에 의한 인신매매(trafficking by the state)"라고 규정하며, 2019년 12월까지 북한 노동자를 송환하도록 한 유엔 안보리 결의 2397호를 위반하고 있다고 비판했다.우크라이나 정보당국에 따르면 알라부가 공장에는 제재 대상인 북한 무기 거래업체 조선청송연합과 연계된 위장회사 등을 통해 최대 1만 2000명의 북한 노동자와 기술자가 파견됐을 가능성이 제기됐다. 조선청송연합은 지난 2007년 유엔 제재를 받던 조선광업개발무역을 대체하고자 설립된 북한의 대외 무기수출 업체로 지난 2010년 미 국무부가 대북제재 대상으로 규정했다.북한 노동자들은 시간당 약 2.5달러를 받는 것으로 알려졌지만, 현지에서 이동이 통제되는 등 노동 조건과 인권 침해 문제가 제기됐다. 미 국무부에 따르면 북한 정권은 노동자 임금의 70~90%를 원천 갈취하고 있다. 보고서는 "노동자들의 임금은 북한의 핵·미사일 프로그램을 가능하게 하고 김정은 일가의 통치 자금으로 직결된다"고 짚었다.게다가 이들 북한 인력이 러시아의 드론 생산 현장에서 기술과 노하우를 습득할 경우 한국과 미국, 일본의 안보에도 영향을 미칠 수 있다. 보고서는 "알라부가에 파견된 북한 기술자들은 대량 생산 조립 라인에서 일하며 개량형 게란 드론에 대한 러시아의 기술을 관찰하고 귀중한 노하우를 습득해 평양으로 돌아갈 것"이라며 "더욱 정교하고 확장된 드론 프로그램을 보유하게 된 북한은 한국과 일본, 인도-태평양 미군에 완전히 새로운 차원의 군사적 도전을 제기할 것"이라고 우려했다.한편 중국은 러시아 드론의 대량생산을 뒷받침하는 핵심 부품 공급원 역할을 하고 있는 것으로 분석됐다. 보고서는 러시아 드론에 탑재된 핵심 전자부품 가운데 중국산 부품의 비중이 약 80%에 이른다고 설명하며, 중국이 엔진과 위성항법 안테나, 항재밍(전파방해 방지) 시스템 등 핵심 부품과 생산설비를 공급하고 있다고 밝혔다.나아가 알라부가 공장은 드론 동체 대량생산을 위한 중국산 생산설비를 도입한 것으로 보고됐다. 중국과 연계된 금융·물류망도 러시아의 드론 생산에 필요한 부품과 장비의 조달을 뒷받침해 서방의 대러 제재를 우회하는 데 이용될 수 있다는 것이 보고서의 분석이다.보고서는 이러한 권위주의 국가 간 협력을 막기 위한 국제사회의 단호한 대응을 촉구했다. 미 재무부가 알라부가의 인신매매 및 조달 네트워크 관련자들을 제재하고, 페이스북 모기업 메타(Meta) 등 글로벌 소셜미디어 기업에 허위 구인 광고 계정을 즉각 차단하도록 압박해야 한다고 제언했다.또한 11개국의 '다국적 제재 모니터링팀(MSMT)' 체계를 모델로 유엔 차원의 다국적 조사팀을 구성하고 알라부가 경제특구에 여전히 잔류 중인 서방 기업에 강력한 철수 압박을 가해야 한다고 강조했다.보고서는 "독재자들이 자국민을 권리의 주체가 아닌 소모품으로 여길 때 인간의 생명과 존엄은 지정학적 목적을 위한 도구로 전락한다"며 "국제사회가 침묵할 때 권위주의 연대는 더욱 강해지는 만큼, 민주주의 국가들은 인권과 안보가 분리될 수 없다는 점을 직시하고 집단적으로 대응해야 한다"고 밝혔다.