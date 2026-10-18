이름은 낯익지만 생애는 낯선 지도자

큰사진보기 ▲조선어학회 사건으로 탄압을 받은 인사들이 조직한 십일회 회원들의 모습(앞줄 왼쪽부터 김윤경, 정세권, 안재홍, 최현배, 이중화, 장지영, 김양수, 신윤국. 가운데 줄 왼쪽부터 김선기, 백낙준, 장현식, 이병기, 정열모, 방종현, 김법린, 권승욱, 이강래. 뒷줄 왼쪽부터 민영욱, 임혁규, 정인승, 정태진, 이석린. 총 22명 촬영. 1949년 6월 12일에 첫 모임을 갖고 찍은 사진으로 판단됨. 사진은 권한솔 님이 제공.) ⓒ 권한솔 관련사진보기

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덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

민세(民世) 안재홍(安在鴻) 선생은 우리 현대사에서 독특한 위치의 지도자이다. 1891~1965년에 걸친 생애는 격동기로서 민족수난의 시기였다. 한말의 혼란→일제강점기→해방정국→6.25전쟁 등 가파른 시대의 인물이다.이름은 낯익지만 생애는 낯선 선생은 남다른 역사인식과 시대정신으로 엄혹한 현실에 도전하고 신념을 지킨 선구적인 지도자였다.'민세'라는 호에 그의 신념과 철학이 오롯이 담겼다. '민중의 세상'을 원하고, 나아가서 '민족과 세계가 연계'하는 나라를 이루고자 하는 염원이 담겼다. 민중이 중심이 되고 '민족적 국제주의' 혹은 '국제적 민족주의'가 이상이었다. 한때 '다사리' 철학도 내세웠다. "다 함께 살린다"는 철학이다.그는 언론인·계몽운동·독립운동·국학운동·역사연구가·정치인 등 다양한 분야에서 활동하고 민족의 독립에 열정을 바쳤다. 또한 물산장려운동, 신간회, 흥업구락부, 조선어학회 등 민족운동에 적극적으로 참여하고, 이로 인해 전후 9차에 걸쳐 7년 3개월 옥고를 치렀다.안재홍은 아직 어린 나이에 아버지로부터 <황성신문>을 통해 나라의 위급한 사정을 듣고 분개하면서 자랐다. 성장기의 그에게 충격을 준 사건은 16살 때에 인근인 홍주성의 의병 학살사건이다.전참판 민종직이 1906년 5월 충청도 홍주에서 의병을 일으켜 서천·보령 등을 거쳐 5월 19일 홍주성을 점령했다. 이에 놀란 일본 헌병대와 일경찰 그리고 한국군진위대가 합동으로 홍주성을 공격하였으나 민종식 의병부대의 완강한 수비에 뜻을 이루지 못했다. 일본군은 막강한 지원부대를 충원받아 5월 31일 새벽 재공격에 나섰다. 우리 의병은 백병전까지 전개했으나 적의 인해전술과 화력을 이기지 못하고 패하고 말았다. 홍주성 전투에서 민종식 의병부대는 83명 전사, 145명이 피체되었다.안재홍이 10대에 벌어진 을사늑약과 홍주성 전투는 그에게 정신적으로 큰 충격을 안겼다. 어린 마음에도 이웃나라들이 우리 땅에서 전쟁을 벌이고, 왜군이 우리 백성들에게 총질을 해대는 데 분노심이 치솟았다.안재홍 선생은 일제강점기 국내에 머물면서 비타협 절대독립노선을 걷고, 왜적과 타협하지 않았다. 그만큼 박해가 따랐고, 자신을 지키는 데 고통이 많았다.그의 언론활동도 괄목할만하다. <시대일보> 논설기자로 언론계에 입신하여, 이상재의 주선으로 <조선일보>에 입사하여 주필·사장 등을 역임하고 몇 차례 필화를 겪었다.민세는 1930년대 역사가로서 위상을 보인다. 젊은 시절 중국에 망명중인 신채호를 만나 뜻을 같이하고 역사를 연구하여 <조선상고사감>, <조선통사>, <조선철학>, <불함철학대전> 등 우리 역사 연구의 길잡이 역할을 했다."신채호·정인보 등 민족주의 역사학을 발전적으로 계승하면서 해방 후 새로운 민족주의 사학을 모색하는 단서가 된 신민족주의 역사학을 주장했다는 점에서 한국 근·현대사학사에서 중요한 의미를 갖는다."(이지원, <안재홍>)다산 정약용 서거 99주기에 즈음하여 정인보와 <여유당전서>를 교열 간행하고, 일제의 탄압으로 사회운동이 어렵게 되자 국학운동으로 방향을 돌려 민족정신을 지켰다. 그의 '조선학' 탐구는 조선의 혼을 지키려는 민족주의 사상으로 '신민족주의' 이념의 바탕이 되었다.민세는 국학연구에도 업적을 남겼다. 1934년 정치사회적 민족운동이 봉쇄되면서 정인보·문일평 등과 조선학운동 즉 국학운동을 전개했다. 우리 문화의 고유한 특색을 찾아서 세계문화에 조선의 색깔을 집어넣는 작업이었다."그가 찾아낸 우리 문화의 민족적·보편적 가치는 바로 계급과 계급이 협동하는 중화협동성(中和協同性)이다. 그리고 중화협동성이야말로 민세가 추구하는 독립운동의 방략이기도 하다."(한영우, <역사학의 역사>)8.15 해방은 한 점 흠결없이 살아온 그에게 꿈꾸어 온 경륜을 펼 수 있는 무대였다. 여운형이 주도한 건국준비위원회(건준) 부위원장으로 선임되고, 이어 국민당 결성, 중경임시정부 지지선언 등 해방공간의 주역 중의 한사람으로 활약했다. 1946년 1월 미군정청의 민정장관에 임명되고, 1950년 5월 제2대 국회의원에 무소속으로 당선되었다. 곧 6.25전쟁이 발발하고 그는 공산군 보위부에 연행되어 납북, 1965년 3월 평양에서 별세했다.해방 후 좌우합작의 공간에서 '신민족주의자'로서 중도의 길을 걸었다. 좌우의 극한 대치 상황에서 중도의 길은 비좁았다. 그의 중도노선은 계급과 계급이 협동하는 '중화협동성'인데, 일반의 이해를 얻기가 쉽지 않았다.그가 해방되던 해 10월에 집필한 '신민족주의와 신민주의'는 지주·자본가와 노동자·농민이 만민공생(萬民共生)하는, 극우와 극좌를 모두 배격하고 그 장점을 통합하는 정치이념이다.민세 안재홍 선생은 국난기에 깨어있는 지식인으로서 앎과 삶을 일치화하면서 민중과 민족의 가치를 회복하고자 헌신한 애국지사이다.치열했던 그의 앎을 배우면서 삶의 행로를 찾고자 한다.