QR코드 찍으면 안전교육 끝? 현장은 그렇게 안전해지지 않는다

큰사진보기 ▲안전은 서류나 시스템상의 기록을 넘어 일터에서 실제로 작동해야 한다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호텔에서 직원들에게 보내는 통합 안전교육 자료. 모두에게 기본적인 안전수칙만 쓰여있다. ⓒ 이민호 관련사진보기

호주 골드코스트의 한 대형 호텔에서 일하는 내게는 매달 한 번씩 어김없이 스마트폰 알림이 뜬다. 회사가 전 직원에게 보낸 안전교육 자료를 읽고 확인 표시를 남기라는 알림이다.하지만 주문이 밀려드는 주방에서 그 긴 문서를 처음부터 끝까지 읽는 사람은 많지 않다. 화면을 빠르게 내린 뒤 QR코드를 찍고 이름과 부서를 입력하는 시간은 1분도 걸리지 않는다.시스템에는 순식간에 나를 안전 수칙을 숙지한 직원으로 기록된다. 하지만 섭씨 250도에 이르는 오븐에서 뜨거운 열기가 뿜어져 나오고, 칼을 쥔 손이 바빠지는 주방에서 그 1분이 나를 지켜줄 수 있을까.회사는 교육을 마친 직원이 몇 명인지 알 수 있다. 하지만 내가 내용을 제대로 이해했는지, 실제 작업할 때 기억하고 활용할 수 있는지는 확인하기 어렵다.지난 10월 12일, 호주 산업안전 관련 통계를 발표하는 세이프 워크 오스트레일리아(Safe Work Australia)가 공개한 자료에 따르면 2025년 업무 중 외상성 사고로 사망한 노동자는 222명이었다. 2012년 이후 가장 많은 수치로, 최근 5년 평균인 197명보다도 많다. 사망 사고의 41%는 차량 관련 사고였다. 추락하거나 떨어지는 물체에 맞는 사고도 주요 원인으로 꼽혔다. 농업과 건설업, 운수업 등 여러 산업에서 사망 사고가 발생했고, 외딴 지역에서 일하는 노동자의 사망 위험은 전국 평균보다 약 8배 높은 것으로 나타났다.호주노총(ACTU)은 같은 날 성명을 내고 노동자 222명이 목숨을 잃은 현실을 강하게 비판했다. 안전 규정을 제대로 감독하고 위반에 대한 책임을 물어야 한다는 요구도 나왔다. 폐기물 처리업체인 클린어웨이(Cleanaway)에서 반복된 사망 사고 역시 안전관리 책임을 둘러싼 논란을 불러왔다.안전 대책을 강화하겠다는 약속도 필요하다. 하지만 사고가 난 뒤 대책을 내놓는 것만으로는 부족하다. 일터에서 발생할 수 있는 위험을 미리 찾아내고, 사고를 막을 방법을 실제 작업에 적용하는 일이 먼저다.이런 현실은 비단 호주만의 문제가 아니다. 한국에서도 산업재해를 줄이기 위한 제재가 강화되고 있다.이재명 대통령은 취임 이후 '산재와의 전쟁'을 내세우며 기업의 안전관리 책임을 강조해 왔다. 기업이 안전에 드는 비용을 아끼다가 사고가 나면 훨씬 큰 책임을 지도록 하겠다는 취지다. 실제로 지난 10월 1일 국회에서는 사업주의 안전·보건 조치 의무 위반으로 1년 동안 노동자 3명 이상이 사망한 기업에 영업이익의 최대 5%까지 과징금을 부과할 수 있도록 하는 산업안전보건법 개정안이 통과됐다. 반복적으로 중대재해가 발생한 건설사에 대한 등록말소 요청 근거도 마련됐다. 다만 개정안은 공포 후 6개월이 지나 시행될 예정이므로, 통과와 실제 시행은 구분해서 볼 필요가 있다.물론 강한 처벌은 기업이 안전을 비용이나 귀찮은 절차 정도로 여겨서는 안 된다는 점을 분명히 하는 데 의미가 있다. 다만 법안이 통과됐다고 해서 현장의 위험이 곧바로 사라지는 것은 아니다. 실제로 사고를 줄이려면 처벌뿐 아니라 작업 환경과 안전교육이 달라져야 한다.호텔 주방은 늘 여러 일이 동시에 벌어진다. 바닥이 젖어 미끄러울 때도 있고, 뜨거운 기름과 증기가 오가는 사이로 직원들이 바쁘게 움직인다. 대형 콤비 오븐을 열 때는 뜨거운 증기를 조심해야 하고, 칼과 각종 조리 장비도 안전하게 다뤄야 한다. 그런데 회사에서 보내는 월간 안전교육 자료는 대체로 모든 직원에게 공통으로 적용되는 내용이다."무거운 물건을 들 때는 무릎을 굽히세요.""전기 장치를 사용할 때 젖은 손으로 콘센트를 만지지 마세요.""젖은 바닥 주변에는 경고판을 놓으세요."틀린 말은 하나도 없다. 누구에게나 필요한 안전 수칙이다. 하지만 사무실에서 일하는 직원과 객실을 정리하는 직원, 식당에서 음식을 나르는 직원, 뜨거운 장비를 다루는 주방 직원이 마주하는 위험은 서로 다르다.주방 직원에게는 오븐 문을 열 때 증기가 나오는 방향을 피하는 방법이나 장비별 안전 수칙이 필요하다. 식당에서 일하는 직원이라면 뜨거운 접시를 옮기는 요령이나 깨진 유리를 처리할 때의 주의사항을 알아야 한다. 모든 직원에게 공통으로 필요한 교육도 있다. 하지만 공통 교육만으로 각 작업장의 위험까지 다룰 수는 없다. 실제로 어떤 일을 하는지에 따라 교육 내용도 달라져야 한다.회사의 안전교육 시스템은 의외로 간단하다. 자료를 보내고, 직원이 확인한 뒤, QR코드로 이수 여부를 기록하면, 관리하는 입장에서는 편리하다. 누가 교육을 마쳤는지 한눈에 확인할 수 있기 때문이다.문제는 이수 기록이 교육의 효과까지 보여주지는 않는다는 점이다. 직원이 자료를 열어봤다는 사실과 내용을 이해했다는 것은 다르다. 내용을 이해했다고 해도 실제 작업 중 위험한 상황을 알아차리고 안전 수칙을 지킬 수 있는지는 또 다른 문제다.회사 입장에서는 "이번 달에도 전 직원에게 안전교육을 실시했고 이수율 99%를 달성했다"고 보고할 수 있겠지만, 그 숫자만으로 현장이 얼마나 안전해졌는지는 알 수 없다. 중요한 것은 자료를 전달했느냐가 아니라, 그 교육이 위험을 줄이는 데 실제로 도움이 됐느냐다. 교육 내용을 짧게 나누어 현장에서 설명하거나, 작업자가 자주 마주하는 위험을 사례로 보여주는 방법도 있다. 직원이 내용을 제대로 이해했는지 질문하고 확인하는 과정도 필요하다. 교육을 받는 데 필요한 시간을 보장하는 일 역시 빠져서는 안 된다.물론 노동자 스스로 안전 수칙을 지키는 일도 중요하다. 보호장비를 제대로 착용하고, 익숙한 작업이라도 서두르지 않으며, 장비를 사용할 때 주의를 기울여야 한다. 나 역시 앞치마를 매고 조리화 끈을 다시 확인하며 하루 일을 시작한다.하지만 안전을 개인의 조심성에만 맡길 수는 없다. 위험한 작업 환경을 개선하고, 직원들이 자기 일에 맞는 안전교육을 받을 수 있도록 하는 것은 회사의 책임이다.오늘도 주방에서는 주문이 들어오고, 뜨거운 음식이 나가고, 직원들이 쉴 새 없이 움직일 것이다. 그곳에서 필요한 것은 QR코드를 찍었다는 기록만이 아니다. 실제로 일하는 사람이 어떤 위험에 노출되는지 살피고, 그 위험을 피할 방법을 제대로 알려주는 교육이다.안전교육의 목적은 서류에 완료 표시를 남기는 것이 아니라 일하러 나간 사람이 다치지 않고 집으로 돌아가게 하는 것이다. 그 당연한 목적부터 놓치지 않았으면 한다.