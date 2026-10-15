천안 화재 사고 사망 유족·사측 합의... 재발방지 마련 약속

큰사진보기 ▲지난 9월 20일, 천안 대원산업 화재 사고 사망자 유족과 시민사회 단체관계자들이 사고 현장을 방문해 묵념을 하고 있다. ⓒ 이재환 - 독자제공 관련사진보기

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충남 천안시 대원산업 폭발사고로 숨진 필리핀 이주노동자 고 조이 칸토씨에 대해 유족과 대원산업 측이 사고조사와 사고 재발방지 대책 마련 등에 협조하기로 합의한 것으로 확인됐다.앞서 지난 8월 28일 대원산업 화재 폭발 사고로 고 조이 칸토씨를 비롯한 노동자 2명이 사망했다. 조이 칸토씨의 동생과 아버지 등의 유가족은 지난 9월 20일 한국에 입국해 사측과 노동부에 사건의 진상을 철저히 규명할 것과 사고 재발 방지 대책 등을 요구했다. 입국 26일 만에 합의를 이룬 것.'대원산업중대재해피해자가족지원모임'(아래 대원산업피해자지원모임)은 15일 오후 "지난 10월 14일 20시, 대원산업 중대재해에 대해 故조이 칸토님의 유족과 대원산업은 유족에 대한 공식 사과와 재발방지대책마련 등에 대한 내용으로 합의했다"라고 밝혔다.우삼열 아산이주노동자센터 소장은 15일 <오마이뉴스>에 "유족의 뜻에 따라 사측과 합의가 이루어졌다. 사측이 신문을 통해 공식 사과를 하고, 재발방지 대책과 안전조치 이행에 대한 약속을 했다. 합의는 법무법인의 입회하에 이루졌다"라고 전했다.앞서 유족과 피해자지원모임은 합의에 이르기까지 장례를 치르지 않기로 방침을 정했었다. 사측과의 합의가 이루어짐에 따라 고 조이 칸토씨의 시신은 고국인 필리핀으로 이송돼 장례절차를 진행할 것으로 보인다.이에 대해 우 소장은 "조이 칸토씨 시신은 오늘 특수운송업체 편으로 서울로 운구됐다. 4~5일 후 필리핀으로 귀국할 예정이다. 유가족도 그때 시신과 함께 귀국할 계획이다"라고 설명했다.대원산업피해자지원모임은 이날 보도자료를 통해 합의서에 ▲ 대원산업이 이번 사고의 조사보고서와 사고 발생 이후 수립한 재발방지대책 및 향후 안전계획을 유족에게 제출하고 ▲ 대원산업과 대원유지가 공동명의 사과문을 일간신문 1곳과 지역신문 1곳에 게재하며 ▲ 재발방지대책에 반복적으로 발생한 화재의 원인과 개선 조치, 위험작업에 대한 작업허가 절차, 이주노동자를 위한 모국어 안전보건교육 방안 등을 포함하는 내용이 담겼다고 밝혔다.