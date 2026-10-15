브라질산 계란 수입이 좌파 커넥션? 이 대통령의 팩트체크

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 X에 공유한 브라질산 계란수입 가격 논란 관련 정부 부처의 팩트체크 자료. ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 국민의힘에서 소위 '좌파 커넥션'이라며 공세를 펼친 브라질산 계란 수입 가격 논란에 대해 "청와대 홍보수석실 팩트체크" 내용을 알리면서 "정치적 목적으로 허위사실 유포하는 분들은 시정해 주시기 바란다"고 했다.이 대통령은 15일 엑스(X·옛 트위터)에 "현 정부가 브라질 정상회담을 위해 브라질산 계란을 개당 1300원에 사는 데 800억 원을 낭비했고 이는 미국산 464원, 태국산 305원보다 3~4배 비싸다는 주장이 있다"면서 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "브라질산 계란의 개당 매입 가격은 178원 정도로 시중 가격이었고", "장거리 항공운송에 따른 비용 등 부대 비용이 많이 소요됐다"고 설명했다. 또한 국내로 들여온 브라질산 계란 물량은 전체 수입 물량의 0.8%로 총 수입 비용은 16억 원 정도였고 이를 개당 약 140원에 판매했다고 밝혔다.올해 여름 국내 계란 가격이 폭등한 가운데 미국이나 태국 등 기존 수입국의 물량도 부족해서 대체수입선을 추가 확보하기 위해 브라질산 계란을 시험적으로 수입한 것이라고도 강조했다.특히 이 대통령은 "공급부족 등의 사유로 국내 서민물가가 폭등하는 경우 더 비싼 해외 물량을 들여와 국내에 싼 가격으로 공급하는 것은 서민물가관리를 위해 당국이 통상적으로 하는 일"이라면서 이런 정책은 중동전쟁 이후 시행 중인 석유 최고가격제와 같다고 짚었다.구체적으론 "전쟁으로 원유 가격이 폭등하고 원유공급량도 부족해서 장거리 공급처를 확보하고 추가비용을 지원하거나, 국제시세보다 싸게 휘발유 경유 등 정제유를 국내에 공급하게 하고 그 차액을 정부가 부담하는 정책 때문에 대한민국 정제유 가격이 다른 나라 심지어 일부 산유국보다 낮게 유지되고 있는 것도 동일선상의 정책"이라고 했다.그러면서 "(정부 부처의 설명으로) 브라질 현지 수출 단가를 충분히 확인할 수 있음에도 '정상회담 때문에 브라질에 특혜를 주기 위해 800억 원을 낭비하며 비싸게 사왔다'는 허위사실을 유포하며 정책당국자들의 명예를 훼손하는 것은 바람직하지 않다"고 비판했다.한편 이 대통령은 지난 13일 비공개 국무회의에서 송미령 농림축산식품부 장관에게 "브라질산 수입 계란 관련 허위사실 선동에 엄정 대처"할 것을 주문했었다.참고로 장동혁 국민의힘 대표는 지난 10일 페이스북에 "우리 국민의 혈세로 브라질 누군가의 배를 채워준 거 아닌가"라면서 브라질산 계란 수입이 이 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 간의 '좌파 커넥션'이라는 취지의 주장을 한 바 있다.농식품부는 이날 추가 설명자료를 통해 "브라질산 수입 비용 약 16억 원 중 현지 계란 구매 비용은 약 2억 원이고, 나머지 14억 원은 항공운송비와 관세 등으로 구성됐다"고 밝혔다.