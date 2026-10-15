현대차 울산공장 재건축에 노동계 "하청 노동자 일자리 대책 마련하라"

큰사진보기 ▲진보당 이은주 울산시의원과 진보당 울산시당, 민주노총 울산지역본부, 전국금속노동조합 울산지부가 15일 울산시의회 프레스센터에서 현대차 라인재건축과 관련한 기자회견을 열고 노사정이 참여하는 대책 마련을 요구했다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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현대자동차가 내년 9월부터 기존 공장을 철거하고, 3년 넘게 공사에 들어간다. 그동안 1공장의 아이오닉5·코나EV, 4공장 2라인의 포터 물량은 다른 공장으로 옮겨지거나 중단되며 현대차 노사는 지난 6월 배치전환과 복귀 우선권에 합의하고 휴업 보상과 물량 이관은 '추후 논의'로 미뤄 두었다.정부도 적극 지원에 나섰다. 지난 1일 정부는 '현장중심 기업투자·혁신 지원방안(2차)'을 발표하고 "2027년부터 5년간 약 4조 원이 들어가는 현대차 울산 1공장과 4공장 2라인 재건축의 인허가와 영향평가를 동시에 진행, 최장 40개월 걸리던 행정절차를 12개월 안으로 줄이겠다"고 밝혔다.울산시도 행정지원에 나서 전담공무원을 지정하고 현대차와 지원 업무협약을 맺는 등 정부와 울산시가 함께 기업투자에 속도를 붙여 주고 있다.하지만 현대자동차 울산공장 재건축에 따른 하청업체(자재 공급 등 관련업체) 노동자들의 고용불안이 점차 높아지면서 진보정당과 노동계가 대책 마련을 요구하고 있다.진보당 울산시당·민주노총 울산지역본부·전국금속노동조합 울산지부는 15일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 노사정이 참여하는 대책 마련을 요구했다.이들은 "전환은 피할 수 없고 울산이 그 중심에 서야 해 재건축에 반대하지 않지만 정부 대책에 노동자가 없다"며 "인허가와 영향평가는 한꺼번에 서두르겠다면서, 그 공장에서 일하고 그 공장에 부품을 대 온 노동자의 일자리 대책은 찾아볼 수 없다"고 지적했다.특히 이들은 "부품사와 하청 노동자에게는 아직 아무것도 정해진 것이 없다"며 "이번 생산 재편으로 노동자 1100명에서 1500명이 직접 영향을 받는다고 추산하는 데 가족까지 더하면 1만 명의 생계가 걸린 일"이라고 밝혔다.이어 "사업 전환을 추진하거나 계획 중인 부품사는 6.1%뿐이라 전환이 빨라질수록, 준비할 여력이 없는 곳의 노동자부터 밀려난다"며 "국가가 행정력을 총동원해 4조 원 투자의 길을 열어준다면, 그 대가로 고용안정을 요구하는 것은 당연하다"고 덧붙였다.이에 따라 노동계와 진보정당은 "현대차는 공장 철거 전에 물량 이관과 인력 운용 계획을 확정해 공개하고, 부품사·하청 노동자까지 아우르는 고용 보장 방안을 마련해야 한다"며 "공사 기간에는 옮겨 가는 물량에 납품을 이어 주고 늘어나는 비용을 분담하며, 공사 뒤에는 전환을 지원해야 한다"고 촉구했다.또 "정부와 울산시는 고용유지 지원과 전환 자금, 직업훈련으로 이를 뒷받침해야 한다"고 덧붙였다.이들은 또한 "울산시는 원청·부품사 노사와 정부가 함께하는 '울산 산업전환 노사정 협의체'를 즉시 구성하고, 이러한 고용대책을 그 자리에서 확정해야 한다"며 "올해 안에 현대차와 맺을 업무협약에도 원청·하청·부품사 노동자의 고용안정 조항을 담아 서명 전에 공개하고, 고용 조항 없는 협약에는 서명하지 않는다는 원칙을 분명히 해야 한다"고 강조했다.정부에게는 "패스트트랙 지원을 원하청 공급망 고용안정 협약과 연계하고, 부품사·하청까지 포함한 고용영향 사전평가를 먼저 실시해 그 결과를 재건축 지원에 반영해야 한다"고, 국회에는 "'미래자동차 부품산업의 전환촉진 및 생태계 육성에 관한 특별법'을 고쳐, 행정 지원이든 재정 지원이든 국가가 길을 열어 준 기업에 고용유지 의무를 지워야 한다"고 촉구했다.