검은 목요일의 반복, 주가 폭락의 역사가 말하는 것

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲주식시장에서 급락은 새로운 사건이 아니다. 1929년 미국 대공황부터 1987년 블랙먼데이, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나19 팬데믹까지 시장은 서로 다른 원인으로 무너졌다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

15일 국내 증시가 미국발 인플레이션 충격과 인공지능(AI) 산업에 대한 투자 불안이 겹치면서 급격히 흔들렸다. 코스피와 코스닥이 장중 나란히 8% 넘게 떨어지면서 양 시장에 서킷브레이커가 발동됐다. 한국거래소는 코스닥에 이어 코스피에서도 매매를 20분간 중단했다.이번 급락의 배경에는 복합적인 불안이 자리 잡고 있다. 미국의 9월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 웃돌면서 금리 부담이 다시 부각됐고, AI 산업의 성장 전망과 막대한 인프라 투자에 대한 의구심이 기술주 매도로 이어졌다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 대표 반도체 종목도 큰 폭으로 하락했다. 외국인 투자자의 대규모 순매도까지 겹치면서 시장의 낙폭은 더욱 커졌다.주식시장에서 급락은 새로운 사건이 아니다. 1929년 미국 대공황부터 1987년 블랙먼데이, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나19 팬데믹까지 시장은 서로 다른 원인으로 무너졌다. 그때마다 투자자들은 금융 시스템의 취약성을 확인했다. 위기의 원인은 달랐지만, 불안이 확산하고 매도가 매도를 부르는 과정에는 공통점이 있었다.이번 '검은 목요일'도 단순히 하루 동안 주가가 크게 떨어진 사건으로만 볼 수 없다. 시장은 왜 반복해서 공포에 휩싸이는가. 급락을 막기 위해 마련한 안전장치는 어디까지 효과를 발휘할 수 있는가. 금융시장의 역사를 돌아보면 오늘의 충격을 이해할 실마리를 찾을 수 있다.주가 폭락의 역사에서 가장 상징적인 사건은 1929년 미국 대공황이다. 1920년대 미국 경제는 산업 생산과 소비가 확대되면서 호황을 누렸다. 주식 투자 열풍도 거셌다. 그러나 주가 상승에 대한 기대가 과도해지고 빚을 이용한 투자가 늘면서 시장은 작은 충격에도 흔들릴 수 있는 구조로 변했다.1929년 10월 24일, 뉴욕 증시에서 대규모 매도세가 발생했다. 이른바 '검은 목요일'이다. 뒤이어 10월 28일과 29일에도 폭락이 이어졌다. 주가 하락은 투자자들의 손실에 그치지 않았다. 금융기관의 대출 회수와 은행 위기, 소비 및 투자 위축으로 이어지면서 미국 경제 전반을 흔들었다. 세계 경제 역시 무역 위축과 금융 불안의 충격에서 자유롭지 못했다.대공황을 단순히 주가 폭락 하나로 설명할 수는 없다. 통화·금융정책의 실패, 은행 시스템의 취약성, 국제 금본위제의 제약 등이 복합적으로 작용했다. 다만 시장의 과열이 금융 시스템의 취약성과 결합할 경우 주가 하락이 실물경제의 위기로 번질 수 있다는 점을 보여준 사건이었다.1987년 10월 19일 발생한 '블랙먼데이'는 다른 형태의 교훈을 남겼다. 당시 미국 다우존스산업평균지수는 하루 만에 22.6% 급락했다. 프로그램 매매와 포트폴리오 보험 전략, 시장 참여자들의 동시다발적인 매도가 하락을 증폭시키는 요인으로 작용했다. 시장을 합리적으로 움직이게 할 것으로 기대했던 거래 전략이 오히려 매도 압력을 키울 수 있다는 사실이 드러난 것이다.두 사건은 공통적으로 시장의 불안이 일정 수준을 넘어서면, 개별 투자자의 판단과 거래가 서로 영향을 주면서 하락을 확대할 수 있음을 보여준다. 투자자들이 손실을 피하기 위해 동시에 출구로 몰릴 때, 시장의 유동성은 빠르게 줄어든다. 평소에는 작동하던 가격 형성 기능도 극심한 불확실성 속에서는 흔들릴 수 있다.2008년 글로벌 금융위기는 주가 폭락이 금융 시스템의 내부에서 비롯될 수 있다는 사실을 보여줬다. 미국의 주택가격 상승을 전제로 확대된 서브프라임 모기지 대출이 부실화했고, 이를 기초로 만들어진 복잡한 금융상품이 세계 금융기관에 퍼져 있었다. 금융회사들이 서로의 손실 규모를 신뢰하기 어려워지자 자금 조달 시장이 얼어붙었다.그해 9월 투자은행 리먼브러더스가 파산하면서 불안은 전 세계로 번졌다. 위기의 본질은 단순한 주가 하락이 아니었다. 금융기관 사이의 신뢰가 무너지고 신용 공급이 위축되면서 기업의 투자와 가계의 소비까지 타격을 받았다. 금융시장이 실물경제를 뒷받침하는 기능을 잃으면, 위기의 충격이 얼마나 커질 수 있는지를 보여준 사례다.2020년 코로나19 사태 때는 전혀 다른 성격의 충격이 시장을 덮쳤다. 감염병 확산과 봉쇄 조치로 경제활동이 중단될 수 있다는 우려가 커지면서 세계 증시가 급락했다. 미국 증시에서는 3월 중 여러 차례 거래가 중단될 정도로 변동성이 확대됐다.다만 코로나19 위기는 앞선 금융위기와 다른 전개를 보였다. 각국 중앙은행과 정부가 대규모 유동성 공급과 재정 지원에 나섰고, 금융시장도 빠르게 반등했다. 이후 저금리와 풍부한 유동성은 자산가격 상승을 뒷받침했지만, 일부 자산의 고평가와 위험 선호 확대라는 새로운 문제를 낳았다.이들 사례가 주는 교훈은 분명하다. 주가 폭락의 직접적인 원인은 매번 달라도 위기가 금융 시스템 전체로 확산하는 과정에는 반복되는 패턴이 있다. 과도한 낙관, 위험의 집중, 유동성 부족, 투자자들의 동시다발적인 매도가 맞물리면 시장의 충격은 예상보다 빠르게 커질 수 있다.이번 국내 증시 급락은 AI 산업의 성장 기대와 금리 전망 변화가 충돌했다는 점에서 과거 위기와 차이가 있다. AI가 장기적으로 생산성과 기업 실적을 높일 수 있다는 기대 속에 그 기대가 현재의 기업가치와 투자 규모에 얼마나 반영돼 있는지 의문이 커진 것이다. 기술 혁신에 대한 믿음이 강할수록, 기대와 현실의 간극이 드러날 때 가격 조정도 거세질 수 있다.주가가 급락할 때 작동하는 대표적인 안전장치가 '서킷브레이커'다. 국내에서는 주가지수가 전 거래일 종가보다 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속되면 1단계 서킷브레이커가 발동한다. 해당 시장의 거래가 20분간 중단되고, 이후 10분간 단일가 매매가 진행된다. 지수가 더 크게 하락하면 추가 단계가 발동할 수 있다.이 제도의 목적은 주가 하락 자체를 없애는 데 있지 않다. 급격한 가격 변동 속에서 투자자들이 정보를 확인하고 판단을 재정비할 시간을 확보하는 것이다. 시장이 극단적인 공포에 빠졌을 때 거래를 잠시 멈추면 무질서한 매매가 이어지는 것을 완화할 여지가 있다.다만 거래 중단이 위기의 근본 원인을 해결해 주지는 않는다. 금리 전망이 악화하거나 기업의 실적이 기대에 미치지 못한다면, 거래 재개 이후에도 매도세가 이어질 수 있다. 서킷브레이커는 시장의 급격한 움직임을 완화하기 위한 장치이지, 적정 주가를 보장하거나 투자자의 손실을 막아주는 제도는 아니다.이번 사태에서 눈여겨볼 부분은 국내 증시가 미국의 물가 지표와 금리 전망, AI 산업에 대한 평가 변화에 민감하게 반응했다는 점이다. 한국 증시는 반도체를 비롯한 수출산업과 글로벌 기술주 흐름의 영향을 크게 받는다. 외국인 자금이 빠르게 움직일 때, 특정 업종의 하락이 지수 전체의 낙폭을 키울 수 있다.따라서 시장 안정 대책도 거래 중단 같은 단기 조치에만 머물러서는 안 된다. 금융당국과 거래소는 변동성이 커지는 상황에서 투자자에게 충분한 정보를 제공하고, 신용거래와 레버리지 상품의 위험이 과도하게 확대되지 않는지 점검할 필요가 있다. 기업 역시 주가 상승 기대에만 의존하기보다 실제 수익성과 현금흐름으로 기업가치를 입증해야 한다.개인 투자자에게도 역사적 교훈은 유효하다. 급락장에서 공포에 휩싸여 무조건 매도하거나, 반대로 반등을 기대하며 빚을 내 투자하는 행동은 손실을 키울 수 있다. 투자 목적과 자금 사용 시점, 감당 가능한 손실 범위를 고려해 위험을 관리하는 접근이 필요하다.주가의 역사는 폭락을 예측하는 일이 얼마나 어려운지, 그리고 위기의 충격을 줄이기 위해 어떤 제도와 원칙이 필요한지 보여준다. 1929년에는 과열된 투자와 금융 시스템의 취약성이, 2008년에는 부실한 대출과 복잡한 금융상품이, 2020년에는 감염병이라는 외부 충격이 시장을 흔들었다. 2026년의 급락에는 인플레이션과 금리 불확실성, AI 산업에 대한 기대 조정이 겹쳐 있다. 시장은 위기를 겪을 때마다 제도를 보완해 왔지만, 위험이 사라진 것은 아니다. 금융상품과 거래 기술이 발전할수록 자금은 더 빠르게 움직이고, 투자자들의 기대가 한 방향으로 쏠릴 때 충격도 커질 수 있다.결국 '검은 목요일'이 던지는 질문은 주가가 언제 반등할 것인가에만 있지 않다. 시장이 상승할 때 위험을 얼마나 정확하게 평가했는지, 하락할 때 손실을 흡수할 금융 시스템을 갖췄는지, 그리고 투자자들이 공포와 낙관 사이에서 얼마나 합리적으로 판단할 수 있는지가 더 중요하다. 역사는 똑같이 반복되지는 않지만, 위험을 과소평가하고 군중심리에 휩쓸릴 때 위기가 커진다는 사실만큼은 여러 차례 증명해 왔다.