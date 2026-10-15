전남광주 "농어촌기본소득, 지역·금액 차별 반대" 한목소리

큰사진보기 ▲진보당 전남광주통합특별시당은 15일 전남광주시의회 광주청사에서 기자회견을 열고 "전남광주 농어촌 기본소득을 시·군·구의 모든 농어촌 읍면·동으로 확대해야 한다"고 촉구했다. ⓒ 진보당 전남광주통합특별시당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 김강헌(민주당·영광2) 의원이 지난 14일 시의회 무안청사에서 시정질의를 하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장이 제한한 농어촌 기본소득 전면 실시를 놓고 지역과 금액 차별 없는 모든 지역 지급과 정부 지원 비율 80% 확대를 촉구하는 목소리가 이어지고 있다.진보당 전남광주통합특별시당은 15일 전남광주시의회 광주청사에서 기자회견을 열고 "전남광주 농어촌 기본소득을 시·군·구의 모든 농어촌 읍면·동으로 확대해야 한다"고 밝혔다.이와 함께 시범사업 선정 여부나 행정구역에 따른 차별 없는 기본소득 지급, 정부 지원 비율 80% 확대 등을 요구했다.앞서 민형배 시장은 지난 8일 취임 100일 기자회견에서 정부 시범사업에 포함되지 않은 군에도 내년부터 농어촌기본소득을 지급하는 방안을 제안했다.해당 군이 재정 상황을 고려해 동의하면 인구감소지역 16곳 중 농어촌 기본소득 시범사업 지역으로 선정된 곳은 월 15만 원을, 선정되지 않은 곳은 절반인 7만 5000원을 지급한다.다만, 광주권 5개 구를 비롯해 나주, 순천, 여수, 광양, 목포, 무안 등은 지급하지 않는다.이어 이날 기자회견에 참석한 김성보 진보당 나주시의원은 "농어촌 기본소득은 단순한 현금 지원을 넘어 주민의 삶을 지키고 지역 공동체를 살리는 투자"라며 "민 시장의 제안은 기본소득의 원래 취지와 전남광주통합특별시 출범 목적을 훼손하고 농어촌 소멸의 현실을 외면하는 정책"이라고 지적했다.이준경 광주시 농민회장도 "같은 농어촌에 살며 인구 감소와 고령화, 소득 불안정이라는 똑같은 어려움을 겪고 있는데도 '시에서 산다는 이유'로 차별받아선 안 된다"며 "나주, 광주 농촌지역을 지키지 말고 기본소득을 주는 곳으로 이사를 하란 말이냐"라고 비판했다.진보당은 "예산이 넉넉하지 않은 지방자치단체의 부담을 낮추지 않으면 좋은 취지의 기본소득이 오히려 지방재정에 과부하를 주어 지역 발전의 발목을 잡게 된다"며 "중앙정부의 부담률을 80% 수준으로 높여야 지역 경제에 활력이 생긴다"고 강조했다.전남권 시의원들도 같은 목소리를 내고 있다.김강헌 의원(민주당·영광2)은 지난 14일 시의회 시정질의를 통해 "농어촌 기본소득의 지속가능한 추진을 위해 국비 지원 비율을 대폭 확대해야 한다"고 강조했다.이어 현재 논의되는 국비 50%, 지방비 50% 수준과 관련해 "지방소멸 위기에 놓인 시·군이 지방비 50%를 계속 부담하기는 현실적으로 어렵다"며 "국가 정책으로 확대하려면 국비 부담을 최소 80% 이상으로 높여야 한다"고 말했다.강광석 의원(진보당·강진군)도 최근 정책토론회를 열고 "농어촌기본소득은 한 사람도 차별 없이 지급돼야 한다"며 지역 간 지급 격차 해소를 촉구했다.강 의원은 "같은 농어촌에 살면서도 누구는 15만 원을 받고 누구는 7만 5000원을 받거나 아예 받지 못한다면 또 다른 지역 차별이 발생하는 것"이라며 "모든 농어촌 주민에게 차별 없이 기본소득을 지급해야 한다. 안정적인 사업 추진과 지방재정 부담 완화를 위해 국비 부담률을 80% 이상으로 확대해야 한다"고 밝혔다.앞선 13일 '전남광주 농어촌기본소득 전면실시 추진본부'도 입장문을 내고 ▲지역별 차등 지급 철회 ▲모든 농어촌 지역 확대 ▲차별 없는 15만 원 전면 지급 등을 요구했다.