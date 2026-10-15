의료기기 공급중단 예고 166건…소병훈 "정부 사전 대응체계 필요"

국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 소병훈 의원(경기 광주시갑)이 필수의료기기 공급중단에 대비하기 위한 정부 차원의 조기경보체계 구축을 촉구했다.
소 의원은 식품의약품안전처가 의료기기 공급내역을 확보하고도 이를 활용한 공급량 모니터링을 실시하지 않고 있다며, 업체의 생산·수입 중단예고에 의존하는 현행 관리방식의 개선이 필요하다고 지적했다.
소 의원실이 식약처로부터 제출받은 자료에 따르면 2023년부터 2026년 8월까지 의료기기 생산·수입 중단예고는 총 166건 접수됐다.
연도별로는 2023년 13건, 2024년 16건에서 2025년 83건으로 증가했으며, 올해는 8월까지 54건이 접수됐다.
이 가운데 국내 대체품이 없어 의료현장의 공급 차질이 우려된 사례는 21건으로 집계됐다. 식약처는 신속한 GMP 심사 지원과 긴급도입 의료기기 제도 등을 활용해 공급을 유지하도록 조치했다고 설명했다.
그러나 소 의원실이 의료기관 공급내역을 분석한 결과, 일부 의료기기는 최근 2년 사이 공급실적이 크게 감소한 것으로 나타났다.
범용카테터캐뉼러의 7월 공급실적은 2024년 1,388개에서 올해 116개로 91.6% 줄었다. 일회용두피클립은 같은 기간 13만810개에서 1만1,810개로 91.0%, 폐동맥카테터는 159개에서 32개로 79.9% 감소했다.
식약처는 소 의원실 질의에 현재 공급내역 보고자료를 특정 의료기기의 공급량 파악에 활용하지 않고 있다고 답변했다. 생산·수입 중단예고 정보 역시 보건복지부와 건강보험심사평가원에 제공하고 있지만, 자동연계 시스템은 구축되지 않은 것으로 나타났다.
소 의원은 "심장수술에 필요한 의료기기가 끊길 뻔한 상황까지 발생했는데, 식약처는 이미 확보한 공급내역조차 공급량 파악에 활용하지 않고 있었다"며 "국민의 생명과 직결된 의료기기 공급을 업체의 중단 신고에 의존하는 방식으로 관리해서는 안 된다"고 지적했다.
이어 "정부가 공급중단을 통보받고 뒤늦게 대책을 마련할 것이 아니라, 공급량이 급감하는 단계부터 위험을 찾아내야 한다"며 "식약처와 복지부, 심평원이 공급정보를 연계하고 필수의료기기의 재고와 대체품 확보 상황까지 점검하는 조기경보체계를 구축해야 한다"고 강조했다.