의료기기 공급중단 예고 166건…소병훈 "정부 사전 대응체계 필요"

큰사진보기 ▲국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 소병훈 의원(경기 광주시갑)이 필수의료기기 공급중단에 대비하기 위한 정부 차원의 조기경보체계 구축을 촉구했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 소병훈 의원(경기 광주시갑)이 필수의료기기 공급중단에 대비하기 위한 정부 차원의 조기경보체계 구축을 촉구했다.소 의원은 식품의약품안전처가 의료기기 공급내역을 확보하고도 이를 활용한 공급량 모니터링을 실시하지 않고 있다며, 업체의 생산·수입 중단예고에 의존하는 현행 관리방식의 개선이 필요하다고 지적했다.소 의원실이 식약처로부터 제출받은 자료에 따르면 2023년부터 2026년 8월까지 의료기기 생산·수입 중단예고는 총 166건 접수됐다.연도별로는 2023년 13건, 2024년 16건에서 2025년 83건으로 증가했으며, 올해는 8월까지 54건이 접수됐다.이 가운데 국내 대체품이 없어 의료현장의 공급 차질이 우려된 사례는 21건으로 집계됐다. 식약처는 신속한 GMP 심사 지원과 긴급도입 의료기기 제도 등을 활용해 공급을 유지하도록 조치했다고 설명했다.그러나 소 의원실이 의료기관 공급내역을 분석한 결과, 일부 의료기기는 최근 2년 사이 공급실적이 크게 감소한 것으로 나타났다.범용카테터캐뉼러의 7월 공급실적은 2024년 1,388개에서 올해 116개로 91.6% 줄었다. 일회용두피클립은 같은 기간 13만810개에서 1만1,810개로 91.0%, 폐동맥카테터는 159개에서 32개로 79.9% 감소했다.식약처는 소 의원실 질의에 현재 공급내역 보고자료를 특정 의료기기의 공급량 파악에 활용하지 않고 있다고 답변했다. 생산·수입 중단예고 정보 역시 보건복지부와 건강보험심사평가원에 제공하고 있지만, 자동연계 시스템은 구축되지 않은 것으로 나타났다.소 의원은 "심장수술에 필요한 의료기기가 끊길 뻔한 상황까지 발생했는데, 식약처는 이미 확보한 공급내역조차 공급량 파악에 활용하지 않고 있었다"며 "국민의 생명과 직결된 의료기기 공급을 업체의 중단 신고에 의존하는 방식으로 관리해서는 안 된다"고 지적했다.이어 "정부가 공급중단을 통보받고 뒤늦게 대책을 마련할 것이 아니라, 공급량이 급감하는 단계부터 위험을 찾아내야 한다"며 "식약처와 복지부, 심평원이 공급정보를 연계하고 필수의료기기의 재고와 대체품 확보 상황까지 점검하는 조기경보체계를 구축해야 한다"고 강조했다.